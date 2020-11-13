Число исков в судах о взыскании кредитов с граждан выросло в 2020 году на 28%

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев отмечает рост поступающих в суды исков о кредитной задолженности граждан. Об этом он сообщил, выступая с докладом на проходящей в формате веб-конференции церемонии открытия Китайского форума по вопросам международного правового сотрудничества "Один пояс - один путь".

"Количество гражданских дел о взыскании с граждан кредитной задолженности за 9 месяцев этого года возросло на 1 млн 300 тыс. дел или на 28%", - сообщил Лебедев, его выступление процитировала пресс-служба Верховного суда.

Лебедев отметил важное социальное значение правовой позиции Верховного суда РФ о том, что "отсутствие у должника необходимых денежных средств, вызванное запретом определенной деятельности, установлением режима самоизоляции и другими ограничительными мерами, может быть признано основанием для освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств".

"При этом гражданин вправе предъявить к банку исковые требования об уменьшении суммы неустойки по кредитному договору при ее несоразмерности последствиям нарушения обязательств", - подчеркнул глава Верховного суда. В частности, заметил он, "запрет на передвижение транспортных средств, ограничение передвижения граждан, приостановление деятельности предприятий и иные меры, направленные на противодействие пандемии, могут быть признаны обстоятельствами непреодолимой силы, которые освобождают должника от ответственности за нарушение обязательств (по кредиту - прим. ТАСС)".