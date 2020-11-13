Google удалила 250 млн сообщений с мошеннической рекламой вокруг COVID-19

БРЮССЕЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Компания Google с начала пандемии коронавируса удалила свыше 250 млн сообщений с мошеннической рекламой различных товаров и услуг, связанных с противодействием COVID-19. Об этом сообщил в пятницу на брифинге в Брюсселе еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, представляя программу работы Еврокомиссии в сфере защиты прав потребителей.

"Пандемия коронавируса создала новые риски и угрозы для потребителей в информационном пространстве во всем мире. Еврокомиссия интенсивно работает с 11 ведущими электронными платформами, включая Amazon и Facebook, с целью защиты потребителей. Так, с начала пандемии компания Google удалила свыше 250 млн сообщений, содержащих мошенническую рекламу товаров и услуг, которые якобы помогают в борьбе с COVID-19. Электронный аукцион eBay удалил свыше 44 млн сообщений, и эта работа будет продолжаться", - заявил еврокомиссар.

Рейндерс подчеркнул, что Еврокомиссия также изучает влияние систем искусственного интеллекта на безопасность потребителей. По его словам, рассматривается самый широкий спектр проблем, начиная с защиты персональных данных, в том числе от незаконной обработки больших массивов информации с использованием систем искусственного интеллекта в разведывательных или маркетинговых целях, и заканчивая физической безопасностью потребителей, пользующихся товарами и техникой, управляемыми системами с элементами искусственного интеллекта, включая машины с автопилотом.

По его словам, Еврокомиссия разрабатывает отдельную директиву по регулированию разработки алгоритмов нейросетей, а также информационных и физических продуктов с их использованием.