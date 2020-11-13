В Ульяновской области планируют ввести выплаты для вылечившихся после коронавируса

УЛЬЯНОВСК, 13 ноября. /ТАСС/. Министерство социального благополучия Ульяновской области намерено единовременно выплачивать по 2,5 тыс. рублей малообеспеченным жителям, вылечившимся после коронавируса. Это позволит частично компенсировать затраты на лекарства, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"По поручению [губернатора Ульяновской области] Сергея Морозова министерство семейной, демографической политики и социального благополучия разрабатывает меры поддержки для отдельных категорий жителей Ульяновской области, переболевших коронавирусом. Единовременную выплату предлагается установить в размере 2,5 тыс. рублей", - сказала собеседница агентства.

По словам исполняющей обязанности министра семейной, демографической политики и социального благополучия Натальи Исаевой, этой мерой поддержки предполагается охватить малообеспеченных граждан из числа многодетных семей, лиц старше 60 лет, инвалидов, беременных женщин. Выплаты помогут частично покрыть затраты на лечение. Они будут распространяться на тех пациентов, кто заразился коронавирусом с начала ноября.

По данным оперативного штаба региона на 13 ноября, в Ульяновской области выявлено 23 779 случаев коронавируса. По информации ресурса стопкоронавирус.рф, выздоровели 19 150 человек, умерли 286 пациентов с подтвержденной инфекцией.