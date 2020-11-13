В Рязанской области внедрят систему обучения волонтеров для работы в ковид-госпиталях

ТАСС, 13 ноября. Власти Рязанской области запустят в регионе систему подготовки волонтеров для работы на ковид-площадках, в том числе в "красной зоне", где оказывают помощь пациентам с коронавирусом. Система позволит снять часть нагрузки с медперсонала и улучшить качество помощи, сообщил в пятницу на заседании оперштаба области первый зампредседателя областной думы Дмитрий Хубезов.

"Одно из направлений деятельности, которое мы планируем завести в наши клиники, это новый уровень волонтерства. Из всех районов, где есть ковид-госпитали, приезжают к нам волонтеры, сейчас это порядка 32 человек. Они будут работать по две недели, научившись здесь, приедут в свои клиники и будут там организовывать систему волонтерства", - сказал Хубезов.

Волонтеры будут оказывать помощь в том числе в "красных зонах" ковид-площадок, освобождая медперсонал от уборки, транспортировки пациентов, передач. За счет этого региональные власти рассчитывают улучшить качество оказания помощи пациентам с коронавирусом и снизить смертность среди них. Как отметил губернатор региона Николай Любимов, в случае успешной апробации системы Рязанская область готова поделиться опытом для внедрения аналогичного обучения волонтеров в других субъектах России.

По данным оперативного штаба региона на 13 ноября, в Рязанской области зарегистрировано с начала пандемии 12 109 случаев коронавирусной инфекции, за сутки выявлено 107 заразившихся. За время пандемии 8 777 человек выздоровели, 71 пациент умер. В регионе действуют обязательная самоизоляция для жителей старше 65 лет, ограничения по числу посетителей для кинотеатров, театров, цирка и других учреждений культуры. Особый режим работы установлен для отдельных стационарных организаций социального обслуживания.