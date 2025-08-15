Су-34 ВКС России уничтожил пункт временной дислокации ВСУ в зоне «Центра»

Удар осуществлялся по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Истребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил РФ уничтожил пункт временной дислокации украинских боевиков в зоне группировки "Центр". Об этом сообщили в Минобороны России.

"Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по пункту временной дислокации подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки войск „Центр“. Удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции", — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что после выполнения удара экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.