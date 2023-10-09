В Тамбове водитель экскаватора погиб при сносе здания бывшего тракторного завода

В пресс-службе следственного управления СК по региону отметили, что начата процессуальная проверка

ТАСС, 9 октября. Водитель экскаватора найден мертвым под завалами одного из зданий на территории бывшего тракторного завода по улице Монтажников города Тамбова. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Тамбовской области.

"Сегодня при проведении работ по сносу строений на территории бывшего тракторного завода по улице Монтажников города Тамбова в результате обрушения стены одного из зданий под завалами оказался экскаватор. В результате случившегося 36-летний водитель экскаватора получил травмы, несовместимые с жизнью, и умер на месте", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что начата процессуальная проверка. Устанавливаются все обстоятельства, а также лица, ответственные за обеспечение техники безопасности и охрану труда во время работ.