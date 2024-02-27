Суд в Москве арестовал лжеясновидящую, которая обманула женщину на 67 млн рублей

Ее заключили под стражу до 16 апреля

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы арестовал по обвинению в мошенничестве на 67 млн рублей женщину, которая представлялась ясновидящей и целительницей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Мещанского районного суда Москвы Амаевой Любе Ахъядовне, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 16 апреля", - сказала представитель суда.

Как рассказали в пресс-службе, обвиняемая, представлявшаяся ясновидящей и целительницей, под видом оказания оккультных услуг, снятия порчи, проклятий, изгнания духов, незаконно завладела денежными средствами потерпевшей на общую сумму 67 млн рублей.