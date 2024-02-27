Голландский суд приговорил к пожизненному заключению главаря преступной группировки

Трое других подозреваемых приговорены к лишению свободы на срок от 15 до 29 лет

ГААГА, 27 февраля. /ТАСС/. Главарь голландской преступной группировки "Ангелы смерти" Ридуан Тахи приговорен к пожизненному заключению за серию убийств и покушений. Об этом сообщил информационный портал nu.nl.

По данным интернет-издания, вместе с Тахи к пожизненному заключению приговорены еще двое человек. Трое других подозреваемых приговорены к лишению свободы на срок от 15 до 29 лет. В общей сложности по делу проходило 17 человек. Остальные обвиняемые проведут в заключении до 23 лет и 4 месяцев. Ключевой свидетель Набиль В. приговорен к 10 годам тюрьмы. Он согласился сотрудничать со следствием в обмен на смягчение наказания.

Судебный процесс длился почти шесть лет. Прокуратура обвиняла группировку в организации в период с 2015 по 2017 годы шести убийств, четырех попыток убийств и подготовке покушений. Тахи и один из его подельников отказались присутствовать при оглашении приговора. Заседание проходило в условиях усиленных мер безопасности, сотрудники правоохранительных органов с помощью беспилотников вели наблюдение за ситуацией вокруг здания суда.

В ходе процесса произошли еще три расправы, которые связывают с Тахи. В 2018 году был убит брат ключевого свидетеля, это произошло через неделю после того, как Набиль В. заявил о готовности сотрудничать со следствием. В сентябре 2019 года был убит еще один свидетель Дерк Вирсум, а в 2021 году - журналист Питер де Врис, являвшийся поверенным ключевого свидетеля. Эти дела рассматриваются отдельно.

Тахи был арестован в ОАЭ в 2019 году и позднее выдан Нидерландам.