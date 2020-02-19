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На Кубани браконьеры напали на сотрудников природного заказника

Инспекторы в области охраны окружающей среды пытались пресечь незаконный вылов рыбы

КРАСНОДАР, 19 февраля. /ТАСС/. Подозреваемые в незаконном вылове рыбы напали на сотрудников государственного природного заказника "Приазовский", когда инспекторы прибыли в поселок Голубая Нива для пресечения браконьерства, возбуждено уголовное дело. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

"По версии следствия, четверо государственных инспекторов в области охраны окружающей среды природного заказника прибыли в поселок Голубая Нива для пресечения незаконного вылова рыбы. В это время злоумышленники, застигнутые на месте, напали на представителей власти, применив в отношении них насилие, опасное для здоровья, причинили телесные повреждения. После произошедшего фигуранты с места происшествия скрылись, однако в кратчайшие сроки их местонахождение было установлено", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Славянский межрайонный следственный отдел СК РФ по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей"). В настоящее время следователь проводит необходимые следственные действия с фигурантами. Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз.

Теги
РоссияКраснодарский край
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