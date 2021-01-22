Ситуация вокруг Ирана: Трамп ушел, но осадок остался

Никита Смагин — о том, что в Тегеране не скрывают злорадства по поводу смены хозяина Белого дома

Несмотря на непримиримо жесткую позицию в отношении Тегерана, Дональд Трамп уходит с президентского поста, не добившись на иранском направлении практически ничего. Однако в любом случае действия 45-го президента США значительно повлияли на происходящие внутри Ирана процессы. Трамп уходит, оставляя за собой глубокий след в сознании простых людей и мировоззрении политических элит Исламской Республики. Когда стало очевидно, что Трамп проиграл на выборах в США, президент Ирана Хасан Роухани не скрывал злорадства. "Некоторые говорят, что мы воодушевлены приходом Джозефа Байдена к власти [в США]. Это не так, но мы очень счастливы, что ушел Трамп", — замечал он. Нынешнему президенту Ирана есть за что испытывать неприязнь к экс-президенту США. Этот человек фактически перечеркнул главное достижение действующей администрации — ядерную сделку. В результате Роухани из "шейха дипломатии", как его называли после ее заключения, быстро превратился в символ экономического кризиса в Иране, спровоцированного американскими санкциями. Трампа на президентском посту больше нет, но и самому Роухани осталось возглавлять правительство чуть больше полугода. Даже если Тегеран успеет за это время добиться возращения США в ядерную сделку, население сможет почувствовать изменения к лучшему совсем не сразу. Так что эксцентричный глава Белого дома стал не только причиной обострения отношений США с Ираном, но и разрушителем политического рейтинга Хасана Роухани. При этом последствия от действий Трампа для Ирана совсем не ограничиваются личностью нынешнего президента. Максимальное давление Политика Трампа в отношении Ирана была упертой и бескомпромиссной. Американский лидер заявлял, что выступает за диалог с Тегераном и Вашингтон выходит из ядерной сделки только для того, чтобы заключить лучшее соглашение. Однако реальные шаги противоречили официальной версии. Заявляя о намерении вести переговоры с Ираном, американская администрация последовательно уничтожала все возможности для начала такого диалога. Персональные санкции со стороны Вашингтона в отношении главы МИД Ирана и духовного лидера, а также провозглашение террористами Корпуса стражей исламской революции — то есть большей части ВС Ирана — наглядно демонстрировали невозможность установления контакта между Тегераном и администрацией Трампа. И в Белом доме с Госдепом не могли этого не понимать. О том, чего добивался президент США от Ирана, наглядно говорят 12 требований, выдвинутых госсекретарем США Майклом Помпео к Тегерану в мае 2018 года. Они включали фактический отказ от ядерной и ракетной программ, а также всех ключевых аспектов политики Исламской Республики на Ближнем Востоке. Иными словами, Трамп хотел от Тегерана не переговоров, а полной и безоговорочной капитуляции по всем фронтам.

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Капитуляции противника можно требовать, когда твои войска находятся на подступах к вражеской столице. Однако позиции Ирана в региональном противостоянии с США и их союзниками если и были ослаблены за годы Трампа, то совсем незначительно. Очевидно, что иранское руководство не приняло бы такие условия, даже будучи в значительно более плачевном состоянии. Так что максимализм Трампа на этом направлении был нереалистичным с самого начала. Существовала и другая задача для политики максимально давления — это "смена режима" в Иране. Формально определенная логика в постановке такой цели была. Иран испытывал серьезные экономические и социальные проблемы еще до выхода Вашингтона из ядерной сделки. Так, зимние протесты — 2017–2018 с несколькими десятками погибших произошли в тот период, когда после ядерной сделки санкции были сняты и ВВП Ирана показывал положительную динамику. Поэтому максимальное давление должно было обострить внутренние противоречия в стране и повысить протестную активность населения. Во многом так и произошло. Следующая волна протеста в ноябре 2019 года стала самой кровопролитной в истории страны — только по официальным данным, погибли более 200 человек. Однако появление демонстрантов, поджигающих заправки и банки и нападающих на полицию, совсем не обязательно означает конец государства. Более того, курс на "смену режима" за счет экономического давления и поддержки протестующих продвигался со стороны США в Иране с момента образования Исламской Республики. И если всем предыдущим американским лидерам этой цели добиться не удалось, то почему должно было повезти 45-му президенту? Иными словами, Трамп в отношении Ирана выбрал откровенно авантюрный путь, который мог увенчаться успехом в одном случае из десяти. Чуда в итоге не произошло. Противоположный результат По многим направлениям усилия Трампа не только не достигли положительных изменений для США, но привели к противоположным итогам. Так, рассказы Госдепа о том, что Иран стал менее опасным для Вашингтона и более уязвимым, не выдерживают критики. Прежде всего, не оправдался расчет на то, что сокращение поступлений в бюджет Ирана приведет к снижению его активности в регионе. Тегеран всегда сильно уступал США и их союзникам в финансовых возможностях, а реализация его военной стратегии отличается относительной дешевизной. На продолжение своей региональной политики Ирану средств хватало даже в условиях самых жестких санкций.

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Не возросла и степень безопасности американских сил и их союзников на Ближнем Востоке. Действия проиранских структур стали более агрессивными, а дипломатические объекты и войска США в регионе начали регулярно подвергаться обстрелам со стороны близких к Тегерану сил. Досталось и союзникам США. Так, поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене регулярно осуществляли атаки по инфраструктуре Саудовской Аравии, самой крупной из которых стало нападение беспилотников на нефтяные объекты в Абкаике и Хурайсе в сентябре 2019 года. При Бараке Обаме США всегда могли пригрозить Ирану возвращением санкций в случае слишком агрессивных действий в регионе. Однако Трамп лишил себя этой возможности, введя за короткое время самые жесткие финансовые ограничения в истории. Иран оказался в ситуации, когда экономически терять ему уже было нечего. В результате у Вашингтона из всех средств сдерживания остались только военные, которых Трамп длительное время задействовать не решался. Пошел он на это только в январе 2020 года, распорядившись нанести удар по генералу Касему Сулеймани и тем самым поставив регион на грань полномасштабной войны. Однако, к счастью, худшего сценария удалось избежать. Другим следствием политики Трампа стал то, что технически Иран сегодня ближе к созданию ядерной бомбы, чем когда-либо. После выхода США из ядерной сделки Тегеран начал постепенно отказываться от выполнения собственных обязательств в рамках соглашения. В результате иранская ядерная программа к концу 2020 года вышла на такой уровень, что, если Тегеран примет решение создать атомную бомбу, ему может потребоваться для этого всего три-четыре месяца. До выхода Вашингтона из ядерной сделки этот период оценивался примерно в один год. Наконец, из-за этого шага США в политической системе самого Ирана укрепились консерваторы, которые выступают за более жесткий подход в отношении Соединенных Штатов и Запада в целом. Более того, возвращение санкций вынудило иранцев активизировать схемы по обходу ограничений, за которые отвечает КСИР. В результате силовой блок получил еще больше политического и экономического влияния в стране. Таким образом, структуры, являющиеся каркасом Исламской Республики, только усилились. Разочарование в Западе Одним из главных итогов президентства Трампа стал пересмотр отношения политической элиты и общества Ирана к роли Запада. Прежде всего, правящая верхушка утвердилась во мнении, что США не являются надежным партнером, а любое заключенное с американцами соглашение может быть запросто отменено следующим президентом. Кроме того, Тегеран был сильно разочарован действиями Европы. Франция, Великобритания и Германия на словах поддерживали ядерную сделку после выхода США, но на деле не сделали ничего для нейтрализации последствий американских санкций.

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