40 лет антиамериканизма. Почему Тегерану не удается помириться с США

4 ноября 1979 года толпа иранских студентов перелезла через ограду посольства США в Тегеране и захватила в заложники 66 американских граждан, включая дипломатов и сотрудников ЦРУ. Большинство из них были освобождены лишь через 444 дня. Это событие стало поворотным пунктом в истории ирано-американских отношений.
40 лет спустя в Тегеране его отметили большим митингом у здания бывшего посольства со всеми характерными атрибутами: антиамериканскими плакатами и кричалками, а также сжиганием флага США. Этот день в Иране считается символом суверенитета и независимости, а открытый антиамериканизм остается главной проблемой в отношениях с Вашингтоном.
Публичная проблема
Падение проамериканского шахского режима, как и провозглашение Ирана исламской республикой, не произвели сначала сильного впечатления на правительство США. Все изменилось 4 ноября 1979 года.
Очевидцы, близкие тогда к администрации президента Джимми Картера, вспоминают, что революция в Иране не казалась в Вашингтоне серьезным вопросом. Однако захват американских заложников превратил ситуацию в большую публичную проблему. В этот момент значительная часть населения в США впервые узнала, что есть такая страна Иран и там произошла революция, в результате которой захвачены американские граждане. Общественность требовала от Вашингтона действий.
В вышедшем в 2012 году голливудском фильме "Операция "Арго" Бен Аффлек пытается спасти граждан США в Тегеране. История заканчивается триумфальным вывозом нескольких американцев из Ирана. Фильм основан на реальных событиях, хотя в нем несколько выпячивается роль ЦРУ и почти полностью замалчивается помощь канадских властей, которые также участвовали в операции. Но вывезти удалось только шестерых американских граждан, остальных же решением администрации президента спасать был призван спецназ американских вооруженных сил.
По плану военные должны были на вертолетах высадиться в иранской пустыне, затем на автомобилях добраться до посольства США, перебить охрану и забрать заложников. Затем из заброшенного аэропорта все участники операции планировали эвакуацию в дружественный Египет. Однако все сразу пошло не по плану.
Из восьми транспортных вертолетов, вылетевших на задание, один рухнул в воду сразу после взлета из-за поломки, еще один заблудился в песчаной буре. После прибытия в Иран оказалось, что, вопреки уверениям разведки, выбранное для посадки место расположено рядом с оживленным шоссе. Американские военные решили взорвать проезжавший мимо бензовоз и захватить автобус с четырьмя десятками пассажиров. А при проведении дозаправки один из вертолетов врезался в самолет-заправщик, в результате чего погибло восемь членов экипажа.
Операцию, получившую название "Орлиный коготь", в срочном порядке отменили. В результате Картер не только не смог освободить заложников, но фактически инициировал один из самых громких провалов в истории ВВС США. Все это драматично сказалось на его рейтинге и стало одной из главных причин поражения на выборах в 1981 году. Всех американцев освободят уже после избрания новым главой Белого дома Рональда Рейгана.
Образ врага
Захват посольства стал не только личным поражением Картера, но ударом по США в целом. Сильнейшая в мире держава не смогла справиться с "кучкой исламистов", какими представлялись для многих в тот момент аятолла Хомейни и его сподвижники. Это был болезненный удар по престижу и самолюбию как политиков, так и многих рядовых граждан.
Именно в этот момент в стране формируется целостный и устойчивый образ Исламской Республики Иран как врага США. Чуждые исламские ценности и антиамериканская риторика лишь закрепили с годами эффект от истории с заложниками.
Тегеран же сделал антиамериканизм одной из базовых основ своей государственной идеологии, и захват американского посольства был внесен в список побед молодого исламского государства. 4 ноября становится в Иране символом суверенитета, независимости и борьбы с империализмом.
Другим важным последствием захвата заложников стал разрыв Соединенными Штатами отношений с Ираном в 1980 году и введение жестких экономических санкций. Последнее станет традиционным приемом Вашингтона в отношении Тегерана, которым будут пользоваться все без исключения президенты США. В результате за 40 лет против Ирана введено бесчисленное количество санкций в нефтяной, банковской, военной, авиационной и других сферах.
Механизмы примирения
Несмотря на всю антиамериканскую риторику, иранское руководство достаточно быстро поняло, что жесткая конфронтация с США чревата серьезными последствиями для страны. В результате, начиная с президента Али Акбара Хашеми-Рафсанджани (1989–1997), Тегеран пытается найти способ снижения напряженности в отношениях с Вашингтоном. О дружбе никто, конечно, не думает, но нормализация не помешает.
При Хашеми-Рафсанджани Иран способствовал освобождению американских заложников, захваченных группировкой "Хезболлах" в Ливане. В ответ администрация Джорджа Буша — старшего обещала Тегерану "встречные шаги", а советник американского президента Брент Скоукрофт публично заявлял о возможности снятия экономических санкций с Ирана. Однако даже когда последний американских заложник в Ливане был отпущен в 1991 году, никаких послаблений Вашингтон не сделал. Следующий президент США Билл Клинтон в 1995 году ужесточил санкции и ввел запрет на взаимодействие американского бизнеса с Ираном.
Еще одной попыткой нормализовать отношения становится эра иранского президента Мохаммада Хатами, который провозгласил принцип "диалога цивилизаций". Он дает интервью Си-эн-эн, рассказывает о сходствах в представлениях иранцев и американцев о демократии, осуждает атаки на небоскребы в Нью-Йорке 11 сентябре 2001 года. Наконец, вооруженные силы Ирана и США сотрудничают друг с другом для свержения власти талибов (группировка "Талибан", запрещена в РФ) в Афганистане в начале нулевых. В ответ на попытки диалога 29 января 2002 года президент США Джордж Буш произносит знаменитую речь "Ось зла", в которую включает Северную Корею, Ирак и Иран. С этими государствами Вашингтон должен вести непримиримую борьбу.
Последней попыткой деэскалации становится дипломатия президента Хасана Роухани, стремившегося заключить ядерную сделку с США. Результата удается достичь путем долгих и сложных переговоров с администрацией Барака Обамы, и значительная часть санкций с Ирана снимается. Однако вскоре после победы на президентских выборах Дональд Трамп решительным росчерком ручки отменяет все договоренности и провозглашает политику максимального давления в отношении Ирана.
Замкнутый круг
Со своей стороны, Исламская Республика не только последовательно критиковала США все 40 лет своего существования, но и превратила антиамериканизм в базовую составляющую своей идеологии. Пожалуй, именно это отличает Тегеран от других оппонентов Вашингтона. США имеют непростые отношения со многими странами в мире, но почти никто из них не провозглашает неприятие Америки своей публичной политической позицией.
Одно из свидетельств этого — митинг по случаю 40-й годовщины захвата посольства. Он проходит в рабочий день, поэтому большинство активных участников этого события — школьники и студенты. Они задорно кричат "Смерть Америке!", радостно позируют фотографам. Какой-то особой ненависти или агрессии среди них не чувствуется. Тем не менее сам факт проведения такого мероприятия говорит о том, что от своей антиамериканской идеологической составляющей Иран пока отказываться не думает.
При этом руководство Ирана — это отнюдь не "группа исламский фанатиков", какими они казались многим в США. Это прагматичные политики, способные на серьезную гибкость ради достижения национальных интересов своей страны. Поэтому при определенных обстоятельствах они готовы на диалог даже с идеологическим противником и уж точно не заинтересованы в обострении отношений с ним.
Однако для американской общественности и многих в руководстве США Иран остается все тем же врагом, диалог с которым возможен только после полной победы над ним. Антииранская позиция Трампа — это не просто чудаковатость отдельного президента. Он лишь отражает взгляды значительной части политической элиты, аналитических кругов и общества.
В результате Иран так и остается для США большой публичной проблемой, решение которой не может определяться только политической целесообразностью. Для того чтобы добиться успеха на этом направлении, мало одних результативных переговоров. Вашингтон должен продемонстрировать общественности отказ Тегерана от антиамериканизма. Однако пока Исламская Республика на такие изменения идти не собирается.