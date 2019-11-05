40 лет антиамериканизма. Почему Тегерану не удается помириться с США

4 ноября 1979 года толпа иранских студентов перелезла через ограду посольства США в Тегеране и захватила в заложники 66 американских граждан, включая дипломатов и сотрудников ЦРУ. Большинство из них были освобождены лишь через 444 дня. Это событие стало поворотным пунктом в истории ирано-американских отношений.

Описание Возле здания посольства США в Тегеране, где несколько граждан США были взяты в заложники, 1979 год © AP Photo

40 лет спустя в Тегеране его отметили большим митингом у здания бывшего посольства со всеми характерными атрибутами: антиамериканскими плакатами и кричалками, а также сжиганием флага США. Этот день в Иране считается символом суверенитета и независимости, а открытый антиамериканизм остается главной проблемой в отношениях с Вашингтоном. Публичная проблема Падение проамериканского шахского режима, как и провозглашение Ирана исламской республикой, не произвели сначала сильного впечатления на правительство США. Все изменилось 4 ноября 1979 года. Очевидцы, близкие тогда к администрации президента Джимми Картера, вспоминают, что революция в Иране не казалась в Вашингтоне серьезным вопросом. Однако захват американских заложников превратил ситуацию в большую публичную проблему. В этот момент значительная часть населения в США впервые узнала, что есть такая страна Иран и там произошла революция, в результате которой захвачены американские граждане. Общественность требовала от Вашингтона действий. В вышедшем в 2012 году голливудском фильме "Операция "Арго" Бен Аффлек пытается спасти граждан США в Тегеране. История заканчивается триумфальным вывозом нескольких американцев из Ирана. Фильм основан на реальных событиях, хотя в нем несколько выпячивается роль ЦРУ и почти полностью замалчивается помощь канадских властей, которые также участвовали в операции. Но вывезти удалось только шестерых американских граждан, остальных же решением администрации президента спасать был призван спецназ американских вооруженных сил.

На эту тему Власть аятолл. Как Иран стал сверхдержавой региона и в чем он не хочет уступать Москве

По плану военные должны были на вертолетах высадиться в иранской пустыне, затем на автомобилях добраться до посольства США, перебить охрану и забрать заложников. Затем из заброшенного аэропорта все участники операции планировали эвакуацию в дружественный Египет. Однако все сразу пошло не по плану. Из восьми транспортных вертолетов, вылетевших на задание, один рухнул в воду сразу после взлета из-за поломки, еще один заблудился в песчаной буре. После прибытия в Иран оказалось, что, вопреки уверениям разведки, выбранное для посадки место расположено рядом с оживленным шоссе. Американские военные решили взорвать проезжавший мимо бензовоз и захватить автобус с четырьмя десятками пассажиров. А при проведении дозаправки один из вертолетов врезался в самолет-заправщик, в результате чего погибло восемь членов экипажа. Операцию, получившую название "Орлиный коготь", в срочном порядке отменили. В результате Картер не только не смог освободить заложников, но фактически инициировал один из самых громких провалов в истории ВВС США. Все это драматично сказалось на его рейтинге и стало одной из главных причин поражения на выборах в 1981 году. Всех американцев освободят уже после избрания новым главой Белого дома Рональда Рейгана. Образ врага Захват посольства стал не только личным поражением Картера, но ударом по США в целом. Сильнейшая в мире держава не смогла справиться с "кучкой исламистов", какими представлялись для многих в тот момент аятолла Хомейни и его сподвижники. Это был болезненный удар по престижу и самолюбию как политиков, так и многих рядовых граждан. Именно в этот момент в стране формируется целостный и устойчивый образ Исламской Республики Иран как врага США. Чуждые исламские ценности и антиамериканская риторика лишь закрепили с годами эффект от истории с заложниками. Тегеран же сделал антиамериканизм одной из базовых основ своей государственной идеологии, и захват американского посольства был внесен в список побед молодого исламского государства. 4 ноября становится в Иране символом суверенитета, независимости и борьбы с империализмом.

Описание Президент США Джимми Картер готовится выступить перед гражданами с сообщением о ходе операции по спасению заложников, 1980 год © AP Photo

Другим важным последствием захвата заложников стал разрыв Соединенными Штатами отношений с Ираном в 1980 году и введение жестких экономических санкций. Последнее станет традиционным приемом Вашингтона в отношении Тегерана, которым будут пользоваться все без исключения президенты США. В результате за 40 лет против Ирана введено бесчисленное количество санкций в нефтяной, банковской, военной, авиационной и других сферах. Механизмы примирения Несмотря на всю антиамериканскую риторику, иранское руководство достаточно быстро поняло, что жесткая конфронтация с США чревата серьезными последствиями для страны. В результате, начиная с президента Али Акбара Хашеми-Рафсанджани (1989–1997), Тегеран пытается найти способ снижения напряженности в отношениях с Вашингтоном. О дружбе никто, конечно, не думает, но нормализация не помешает. При Хашеми-Рафсанджани Иран способствовал освобождению американских заложников, захваченных группировкой "Хезболлах" в Ливане. В ответ администрация Джорджа Буша — старшего обещала Тегерану "встречные шаги", а советник американского президента Брент Скоукрофт публично заявлял о возможности снятия экономических санкций с Ирана. Однако даже когда последний американских заложник в Ливане был отпущен в 1991 году, никаких послаблений Вашингтон не сделал. Следующий президент США Билл Клинтон в 1995 году ужесточил санкции и ввел запрет на взаимодействие американского бизнеса с Ираном.

Еще одной попыткой нормализовать отношения становится эра иранского президента Мохаммада Хатами, который провозгласил принцип "диалога цивилизаций". Он дает интервью Си-эн-эн, рассказывает о сходствах в представлениях иранцев и американцев о демократии, осуждает атаки на небоскребы в Нью-Йорке 11 сентябре 2001 года. Наконец, вооруженные силы Ирана и США сотрудничают друг с другом для свержения власти талибов (группировка "Талибан", запрещена в РФ) в Афганистане в начале нулевых. В ответ на попытки диалога 29 января 2002 года президент США Джордж Буш произносит знаменитую речь "Ось зла", в которую включает Северную Корею, Ирак и Иран. С этими государствами Вашингтон должен вести непримиримую борьбу. Последней попыткой деэскалации становится дипломатия президента Хасана Роухани, стремившегося заключить ядерную сделку с США. Результата удается достичь путем долгих и сложных переговоров с администрацией Барака Обамы, и значительная часть санкций с Ирана снимается. Однако вскоре после победы на президентских выборах Дональд Трамп решительным росчерком ручки отменяет все договоренности и провозглашает политику максимального давления в отношении Ирана. Замкнутый круг Со своей стороны, Исламская Республика не только последовательно критиковала США все 40 лет своего существования, но и превратила антиамериканизм в базовую составляющую своей идеологии. Пожалуй, именно это отличает Тегеран от других оппонентов Вашингтона. США имеют непростые отношения со многими странами в мире, но почти никто из них не провозглашает неприятие Америки своей публичной политической позицией.