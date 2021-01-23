Новые вспышки коронавируса: пройдет ли Китай еще один стресс-тест пандемии

Год назад — 23 января — власти Китая объявили о закрытии Уханя, крупного промышленного города в центральной части страны. Это был первый полномасштабный локдаун в только набиравшей обороты пандемии. Мегаполис с населением 11 млн человек в течение 76 дней из-за коронавируса нового типа фактически находился на карантине: транспортное сообщение с городом было приостановлено, местным жителям запретили покидать населенный пункт.

Поистине драконовские меры Поднебесной позволили сдержать уханьскую и последующие локальные вспышки на территории материкового Китая. Тогда мировые СМИ обрушились с критикой на Пекин за нарушение прав человека. Китайские власти махнули рукой и провели несколько раундов в буквальном смысле поголовного тестирования всех жителей Уханя. А спустя несколько месяцев, после переломного момента и спада эпидемии в Китае, в адрес КНР стали звучать похвалы и позитивные оценки, а эксперты до сих пор изучают опыт Поднебесной чуть ли не под микроскопом.

Несмотря на, казалось бы, тотальный контроль, новости последних недель взволновали не только китайцев, но и весь остальной мир. За последнее время в 12 регионах страны выявлено в общей сложности более 2 тыс. внутренних случаев заражения коронавирусом. Основной "удар" пришелся на север и северо-восток страны, локальные вспышки зафиксированы в провинциях Хэбэй, Цзилинь, расположенной на границе с Россией провинции Хэйлунцзян и других регионах.

Кроме того, 20 января замглавы Центра по контролю и профилактике заболеваний китайской столицы Пан Синхо сообщила, что медики выявили в Пекине двух носителей британского штамма коронавируса, подчеркнув, однако, что "первоначальный источник заражения прибыл из-за рубежа".

Вести о COVID-19 в Китае буквально взорвали информационное пространство. Зарубежная пресса запестрила заголовками о "новом эпицентре" коронавируса в КНР, о возвращении пандемии в Поднебесную, о масштабной вспышке и большом количестве новых случаев заболевания. Но так ли это?

Не так важны цифры

Согласно официальной статистике, ежедневно китайские медики фиксируют около 100 внутренних случаев заражения. По сравнению с другими странами, где суточный прирост измеряется десятками тысяч, эти данные — иголка в стоге сена. Но не так важны цифры, сколько сам факт: на наших глазах в Китае приобретает все большие масштабы новая вспышка, и это происходит на фоне действующих жестких мер профилактики и контроля.

Действительно ли пандемия вновь пытается проникнуть за Великую Китайскую стену карантинных мер? Вопрос сложный. Казалось, с прошлого года КНР не расслаблялась ни на минуту: в стране по-прежнему действуют ограничения на въезд из-за рубежа, все перемещения местных жителей фиксируются при помощи приложения "Код здоровья", в общественном транспорте и местах большого скопления людей усилены меры безопасности.

В случае выявления единичных случаев заражения в китайских городах молниеносно вводится локдаун, а местные власти организуют несколько раундов массового тестирования населения. Проверка миллионов горожан за считаные дни после выявления всего нескольких случаев заражения уже стала для Китая новой нормой.

Пекин закручивает гайки

На днях массовая проверка началась и в некоторых районах Пекина. После того как китайская столица, как казалось, подавила вспышку в районе Шуньи, в течение недели в городе было выявлено около 15 новых случаев заражения. Большая часть — в районе Дасин на юге столицы: правительство уже запретило жителям этого района покидать Пекин.

За пять дней власти протестировали на COVID-19 1,5 млн человек, теперь ждут результатов и закручивают гайки. И это при том, что общее количество пациентов с коронавирусом в пекинских больницах составляет всего лишь чуть больше 40.