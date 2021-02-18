Скала, которая свернула горы: как Дуэйн Джонсон стал олицетворением позитива в Голливуде

16 февраля на канале NBC стартовало комедийное шоу "Молодой Скала", посвященное жизни актера Дуэйна Джонсона. Его действие разворачивается в четырех временных линиях, в том числе и в будущем.

Описание Дуэйн Джонсон © Matt Winkelmeyer/Getty Images

В 2032 году уставший от голливудской суеты Скала баллотируется в президенты и вспоминает свои непутевые детство и юность. Во флешбэках его играют три разных актера, причем его 18-летнюю ипостась изображает 37-летний Ули Латукефу. В киноиндустрии нередко отряжают исполнителей почтенного возраста строить из себя старшеклассников, хотя разница в почти 20 лет может кому-то показаться перебором. И совершенно напрасно: в школе сверстники принимали Дуэйна за полицейского под прикрытием, столь неуместно его внушительные габариты смотрелись на фоне простых смертных. Правда, его совместные сцены с отцом выглядят странно, поскольку папу Скалы изображает 27-летний актер. Возможно, кто-то скажет, что выпуск подобного сериала — довольно нескромная затея, однако у Дуэйна Джонсона 218 млн подписчиков только в одном Instagram. Если людям настолько интересны превратности его судьбы, то грех не потешить их любопытство. Тем более если это будет сделано с душой и юмором. Действительно интересный вопрос — это как Скале удалось добиться столь невероятной славы. Создавался "Молодой Скала" самобытным образом. В сущности, Джонсону попросту нужно было выпить текилы, пока у него не развязывался язык до такой степени, что он был готов растрепать все неловкие истории из темных уголков своей юности. Сценаристке Нахнатчке Кхан оставалось только успевать записывать. Комедийным сериалам часто требуется время, чтобы раскочегариться, и "Молодой Скала" не исключение. Забавных моментов пока что откровенно маловато, в то время как четыре истории в разных временных линиях с трудом умещаются в 20-минутный формат. В своем нынешнем виде шоу воодушевит в первую очередь поклонников Скалы, поскольку узнавать о его жизненных похождениях в духе "Форреста Гампа" все же увлекательнее на экране, нежели читать о них в сухой Википедии. Если Скала не идет к Голливуду, то Голливуд идет к Скале

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Дуэйн Джонсон не первый спортсмен с телосложением, похожим на шкаф-купе, который решил покорить Голливуд. Кажется, он, как и Шварценеггер, способен загородить собой солнце, но все же нельзя сказать, что Скала идет по стопам знаменитого австрийца. Оба высоченные харизматичные качки, но Арнольд еще и снимался в шедевральных фильмах, которые стали классикой боевиков и фантастики. В послужном списке Джонсона полно зрелищных блокбастеров, но их художественный уровень не позволит им задержаться не только в истории, но и даже в памяти среднестатистического зрителя дольше пары часов. Несмотря на сомнительное качество, за каждую такую "нетленку" Дуэйн получает гонорар свыше $20 млн. Что самое удивительное, продюсеры считают такие траты абсолютно оправданными. А это не те люди, которые известны своей щедростью. Проще всего такое положение дел объясняет тот факт, что все фильмы Джонсона собрали по миру $10,5 млрд. Однако в этой ситуации есть много интересных нюансов.

Описание Кадр из фильма "Джуманджи: новый уровень" © Sony pictures production

Во-первых, Скала своим лучезарным присутствием способен вдохнуть вторую жизнь в готовые франшизы. "G.I. Joe: Бросок кобры 2" (2013) с добавлением Джонсона собрал $376 млн, на 74 млн улучшив сборы первой части. "Джуманджи: Зов джунглей" (2017) и "Джуманджи: Новый уровень" (2019) наколдовали 962 млн и 800 млн соответственно, в то время как оригинал 1995 года ограничился всего лишь 262 млн. Касса серии "Форсаж" и вовсе стала расти как на дрожжах с появлением Скалы в пятой части в 2011 году. "Форсаж 7", например, озолотил своих создателей более чем на $1,5 млрд. Правда, с Вином Дизелем, главной звездой высокооктановых боевиков, Джонсон не сошелся характером. Скала упрекал своего визави в вопиющем непрофессионализме. Обиды дошли до того, что в "Форсаже 8" (2017) их совместные сцены снимались по отдельности, чтобы примадонны не пересекались друг с другом. В результате девятая часть обойдется уже без Дуэйна, а он в качестве утешительного приза получил свой собственный спин-офф "Форсаж: Хоббс и Шоу" (2019). Во-вторых, Скала помогает продюсерам экономить на рекламе. Иных актеров силком не затащишь на пресс-туры, но Дуэйн расшибается в лепешку для продвижения фильма.

С самого своего появления в Голливуде Джонсон отдавал себе отчет, что кино — это не развлечение, а тяжелая работа, на которой нужно вкалывать для успеха, как и в других сферах жизни. Скала стал неимоверно популярной персоной, еще будучи рестлером, но он понимал, что надо не зазнаваться, а учиться. Именно поэтому он постоянно окружал себя педагогами по актерскому мастерству, а указания режиссеров слушал словно футболист, внимающий установкам тренера

Впрочем, главное подспорье в рекламе картин Джонсона составляют даже не его разъезды по премьерам во все страны, а социальные сети. Помните его 218 млн подписчиков в Instagram? Каждый из своих многочисленных проектов Дуэйн безостановочно пиарит на всех своих платформах, радостно выкладывая кадры со съемочных площадок, трейлеры и интервью. Маркетологи считают, что его усилия заманивают зрителей в кинотеатры гораздо эффективней, чем покупки рекламных транспарантов и баннеров по всему городу. Пусть никто не уйдет обиженным Поворотным моментом для Джонсона стал случай, когда к нему обратились два фаната с просьбой сфотографироваться, а тот согласился столь нехотя, что у ребят испортилось настроение. После этого Дуэйн раскаялся и с тех пор твердо держит в уме, что главная его миссия — это делать людей счастливыми.

Данное правило распространяется даже на выбор ролей. Скала принципиально не хочет играть депрессивных психопатов, поскольку его поклонникам подобный мрак ни к чему. Пусть этим занимаются претенциозные актеры, метящие на "Оскар", а Дуэйн будет рад просто провести главную киноцеремонию, раз уж золотая статуэтка ему не светит. Он считает, что в жизни каждого человека и без того хватает проблем, а посему его фильмы должны воодушевлять окружающих. Именно поэтому он готов сражаться с продюсерами за счастливые концовки, если те вдруг задумают что-то грустное и драматичное. В частности, он два месяца бодался с боссами, которые хотели убить гигантскую гориллу в боевике "Рэмпейдж" (2018). Разумеется, спорить со Скалой бесполезно, поэтому картина завершилась на позитивной ноте. Фильмы Джонсона не претендуют на величие, но они при всей их незамысловатости радуют огромное число людей. Причем удовольствие от безумных разрушений условного "Форсажа" получают не только обычные зрители. Однажды Скала получил письмо от Стивена Спилберга, где легендарный режиссер не скупился на комплименты и признавался, что следит за творчеством бывшего рестлера с большим энтузиазмом. Живой бренд Со стороны Скала кажется человеком из стали (ну, или из горных пород), однако ему знакомы горечи простых людей из плоти и крови. В его жизни бывали моменты, когда он опускал руки и ничего не хотел делать. В подростковом возрасте Дуэйна потрясла попытка матери совершить самоубийство, когда их выселили из квартиры. Последствия сурового отношения со стороны папы ему пришлось расхлебывать с психотерапевтом. Развод, тревоги, связанные с собственным отцовством, и проблемы с друзьями не раз становились причиной его депрессий. Однако внешне Джонсон культивирует образ расслабленного и позитивного человека.

Сейчас Скала — это бренд, который сочетает не только 196 сантиметров и 118 килограмм грозного вида, но и чувство юмора с добродушной самоиронией. Его персонажи едва отличаются друг от друга, равно как и сами фильмы, а зритель точно знает, на что он идет в кино

На заре своей актерской карьеры Джонсон мог позволять себе эксперименты вроде артхаусных "Сказок юга", роли телохранителя-гомосексуалиста в комедии "Будь круче!" или драматичной партии во "Втором шансе", где он играл воспитателя в исправительной колонии, который собирает футбольную команду из трудных подростков. Сейчас же его репертуар в основном сводится к дорогим боевикам-блокбастерам либо семейным комедиям. Темная сторона Скалы

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