Почему такой серьезный: как Райан Гослинг подбирается к массовому кино

12 ноября Райану Гослингу исполняется 40 лет — хоть в России подобное событие праздновать и не принято, но мы все равно его поздравляем. В оценке его дарования люди часто делятся на два лагеря. Среди одних бытует мнение, что он актер-ювелир, способный минимальными средствами передавать тонкий психологизм своих персонажей. Скептики настроены более прозаично и настаивают, что у него скудный лицедейский диапазон. Сам Райан говорит, что любит роли, которые ставят перед ним вызовы, — правда, вызов почему-то очень часто заключается в том, чтобы делать брови домиком, отрешенно смотреть в пустоту и молчать. На самом деле, в его фильмографии есть работы, которые могут заставить недоброжелателей хотя бы частично признать свою неправоту.

Описание Райан Гослинг © AP Photo/Joel Ryan

Маленькая звезда Гослинг с детства находился под большим впечатлением от кино. В первом классе вдохновленный боевиком "Рэмбо: Первая кровь" (1982) мальчуган принес в школу ножи для стейка и бросался ими в других детей на перемене. Собственный голос казался юному Райану недостаточно суровым, поэтому он копировал интонации Марлона Брандо. Со сверстниками Гослинг плохо ладил (кто бы мог подумать, что швыряние мясных тесаков в людей — не лучший способ завести друзей?), зато ему нравилось выступать перед аудиторией. В подростковом возрасте он угодил в развлекательную телепередачу "Клуб Микки-Мауса", где детишки пели, плясали и разыгрывали скетчи. Многие из них выросли в настоящих суперзвезд: сцену с Райаном делили маленькие Джастин Тимберлейк, Бритни Спирс и Кристина Агилера. Сейчас, конечно, Гослинг предпочитает не афишировать, что начинал карьеру с клоунады в детском шоу. Возможно, именно поэтому он столь злоупотребляет излишне серьезными и глубокомысленными ролями, поскольку в нежные годы накривлялся на всю жизнь вперед. В конечном счете Гослинг нашел лучшую партию на свете, чтобы абстрагироваться от своего прошлого в "Клубе Микки-Мауса". В драме "Фанатик" (2001) он изобразил оголтелого еврея-антисемита-неонациста. После такого киноиндустрия, конечно, взглянула на вундеркинда по-новому. В 2004 году Гослинг попал в главный романтический фильм XXI века — "Дневник памяти". Своим щенячьим взглядом он покорил девушек по всему свету, но, что любопытно, не свою экранную партнершу Рэйчел Макадамс. Через несколько лет пара в действительности начала встречаться, но на съемках они ругались беспрерывно. Скрытый талант В последующие годы Гослинг довел свой сдержанный стиль до совершенства, благодаря чему он не портит ни одной обедни. У него неплохое чутье на достойные произведения, хотя в масштабе всей карьеры ему действительно не хватает разнообразия. Кажется, что ему не помешало бы освежить своей репертуар хотя бы несколькими более выразительными и эмоциональными ролями, где бы он не просто транслировал вселенскую скорбь, но и развлекал зрителя.

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Пару шагов в сторону того, чтобы не воспринимать себя слишком серьезно, краса и гордость "Клуба Микки-Мауса" уже совершил. В духоподъемной комедии "Ларс и настоящая девушка" (2007) он сыграл социофоба, встречающегося с секс-куклой. Окружающим он ее представляет как религиозную миссионерку, не верящую в плотские отношения до свадьбы. Во второй раз Гослинг дал джазу (сразу после "Ла-Ла Ленда" (2016), когда заглянул на огонек в ретронуар "Славные парни" (2016). Фильм поставил Шейн Блэк, мастер черных комедий и боевиков про копов (именно он написал сценарий к "Смертельному оружию" (1987). Дуэт Райана с Расселом Кроу получился поистине феерическим и лишний раз подтвердил, что комедийным талантом исполнитель отнюдь не обделен. Осталось лишь перестать его прятать и почаще выпускать наружу.

Описание Во время съемок фильма "Славные парни" © TSM/Bauer-Griffin/GC Images

Гослинг придерживается мнения, что все его роли делятся на два архетипа: Даффи Дака и Багза Банни, двух персонажей из мультфильмов Warner Brothers — черного селезня и кролика. В его представлении Даффи — интроверт-неудачник, а Багз — подвижный и самоуверенный экстраверт. Видимо, согласно этой классификации, в комедии "Эта дурацкая любовь" (2011) он — деловитый кролик, а в "Славных парнях", например, — невротичная утка. Изощренная подготовка Райан Гослинг производит впечатление серьезного человека и к ролям готовится соответственно. Конечно, он не доходит до крайностей Дэниэла Дэй-Льюиса, который для перевоплощения в инвалида мог несколько месяцев не вылезать из кресла-каталки, но тоже не относится к делу спустя рукава. Для получения своей первой номинации на премию "Оскар" за преображение в учителя-наркомана в фильме "Полу-Нельсон" (2006) Гослингу пришлось хорошенько попотеть. Чтобы досконально изучить вопрос и погрузиться в тему, он на месяц переехал в маленькую квартирку в Бруклине и стажировался у преподавателя восьмого класса (практиковали ли они на пару употребление запрещенных веществ, увы, неизвестно). Для роли в "Переломе" (2007) Райан аналогичным образом набирался уму-разуму у адвокатов и был частым гостем на судебных заседаниях в образовательных целях.

Описание С сестрой Манди и матерью Донной на церемонии вручения премии Оскар, 2007 год © Chris Polk/FilmMagic

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В романтической комедии "Эта дурацкая любовь" Гослинг изобразил ловеласа — для этого он посчитал нужным овладеть искусством приготовления алкогольных коктейлей и прошел курсы в одном из баров Лос-Анджелеса. Чтобы убедительно дубасить противников в драме "Только Бог простит" (2012), Райан тренировал приемы тайского бокса. Четыре месяца он посвятил изучению игры на пианино, дабы зрители могли наслаждаться видом его рук в "Ла-Ла Ленде". Впрочем, самая одновременно веселая и трагическая история произошла с Гослингом, когда Питер Джексон пригласил его в фэнтезийный триллер "Милые кости" (2009) на роль отца главной героини, девочки-подростка. 26-летний актер переживал, что он слишком молод для подобной партии, и решил придать себе солидности весьма оригинальным способом: увеличиться в размерах чуть ли не на треть. Чтобы реализовать свой замысел, Райан пересел на диету из расплавленного мороженого, которое выпивал каждый раз, когда его мучила жажда. Если до этого он выбивал на весах скромные 68 кг, то вскоре они под ним жалобно трещали и стояли на неумолимой отметке 95 кг. Одна беда: Гослинг не предупредил режиссера о своей блестящей идее. Когда он заявился на съемочную площадку во всей своей гаргантюанской красе, Питер Джексон пришел в ужас и тут же его уволил. В итоге бедный Райан остался без работы и с огромным пузом. Впрочем, с тех пор он вернул себе безупречную форму, а оголение торса превратилось в одну из его визитных карточек: кубиками пресса Гослинг может сыграть больше эмоций, чем Стивен Сигал лицом. И это при том, что Райан ненавидит ходить в тренажерный зал — как и Жан-Клод Ван Дамм, он убежден, что настоящие бруталы занимаются балетом. Падение перед взлетом В 2013-м Гослинг взял небольшой перерыв от актерства, поскольку переживал внутренний кризис и не вполне понимал, зачем он это делает. Он захотел попробовать кое-что другое, и вскоре вышел его режиссерский дебют "Как поймать монстра" (2014). При съемках начинающий постановщик использовал нетривиальную технику, где он просил своих актеров записывать свои сны и делиться ими на следующее утро, чтобы они подпитывали свою игру образами из подсознания. Гослинг посчитал такой подход уместным для сюрреалистичного тона картины. Критики, впрочем, его замысла не оценили, вынеся вердикт, что за пестрой формой кроется пустая претенциозность, а многие приемы без зазрений совести позаимствованы у его знакомых режиссеров — например, у Николаса Виндинга Рефна. Пока что Гослинг не убедил киносообщество в своем таланте постановщика, но у него еще много времени, чтобы всех удивить.

Описание Съемочная группа фильма "Как поймать монстра" на Каннском фестивале, 2014 год © Tim P. Whitby/Getty Images

Зато вернулся к лицедейству Райан со своими лучшими ролями: "Ла-Ла Лендом", за который он был вновь номинирован на "Оскар", и "Славными парнями". Долгая дорога от артхауса к мейнстриму В начале своего взрослого пути Гослинг не спешил продавать душу голливудским студиям и следовал по траектории Джонни Деппа, который до "Пиратов Карибского моря" (2003) более десяти лет снимался в авторских независимых картинах. И того и другого привлекали партии отчужденных аутсайдеров, правда, Депп всегда придерживался более экстравагантной и эксцентричной манеры. Гослинг же, наоборот, с самого начала стремился передавать состояния своих героев без излишней экспрессии.

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