Вечный джентльмен: как Колин Ферт заставляет сопереживать, оставаясь невозмутимым

10 сентября Колин Ферт отмечает 60-летие. На экране он практически всегда олицетворяет статное достоинство и безупречные манеры, подобающие английскому аристократу. Долгое время общественность видела в нем в первую очередь элегантного героя-любовника, хотя его диапазон предполагал намного большее. Несмотря на почтенный возраст, Ферт до сих пор органичен в романтическом амплуа — просто теперь ни у кого нет сомнений, что в серьезных ролях и даже в очумелых боевиках он не менее изыскан.

Даже к славе он шел плавно и без унизительной суеты. Строго говоря, не больно-то он ее и хотел — и отчасти даже побаивался. Конечно, признание публики было ему приятно. С другой стороны, церемонно выбрасывать из кустов под домом шебуршащих папарацци не доставляло ему такого же удовольствия. Ферт хотел бы, чтобы его воспринимали как футбольную команду второго дивизиона, за которую болеют от сердца, но без массовой истерии. Долгое время ему удавалось поддерживать этот деликатный баланс и жить нормальной жизнью. Однако десять лет назад он "опрометчиво" сыграл монарха в биографической драме "Король говорит!", получил "Оскара" и попрощался с покоем, став суперзвездой.

Узник мокрой рубашки

До 50 лет Ферту нередко приходилось бороться с заезженным восприятием себя в глазах зрителей и киноиндустрии. В 1989 году он сыграл главную роль в исторической драме "Вальмон", однако все лавры достались вышедшим годом ранее "Опасным связям" — другой экранизации того же самого романа Шодерло де Лакло. Первой поворотной точкой в фильмографии Колина стал мини-сериал "Гордость и предубеждение" (1995).

Актер терзался сомнениями, стоит ли ему браться за столь неприятного персонажа, как мистер Дарси, — разве может такой тип хоть кому-то понравиться? На тот момент наивный Ферт еще не читал Джейн Остин и даже не подозревал, что именно о подобном типаже и мечтают многие женщины. В итоге он рассудил, что хотя бы хорошо развлечется и насладится свободой, примеряя на себя образ столь надменного героя. Все пошло не по плану — у девушек всего мира появился новый кумир.

Особенно роковой оказалась сцена, которой даже не было в книге. Образ выходящего из озера Ферта во влажной рубашке навсегда отпечатался в коллективном бессознательном представительниц прекрасного пола. В 2013 году в Лайм-парке в Англии даже установили статую из стеклопластика высотой 3,5 метра, которая увековечила мокрого Колина. Долгое время эта роль не выпускала Ферта из своей тени, перекрывая все его достижения.

С тех пор актер предусмотрительно бежал от Джейн Остин как от огня и старался уклоняться от схожих предложений. Однако, несмотря на все усилия, он стал постоянным гостем в исторических мелодрамах ("Английский пациент", "Влюбленный Шекспир", "Как важно быть серьезным") и в романтических комедиях ("Дневник Бриджит Джонс", "Реальная любовь"), где требовалась его мужская импозантность. К слову, "Дневник Бриджит Джонс" тоже был своего рода подмигиванием его сложившемуся к тому времени амплуа — книга-первоисточник просто перекладывала сюжет "Гордости и предубеждения" на современный лад. Даже его героя вновь звали Дарси. Как и в прошлый раз, его популярность вновь подскочила.

Однако за пределами амурных картин потенциал актера оставался нераскрыт. У него складывалась хорошая карьера, но от сковывающих стереотипов она избавилась лишь десять лет назад.

Когда устал заниматься любовью, а не войной

Вырваться из плена ромкомов Ферту помогли две знаковые роли: в "Одиноком мужчине" (2009) и в "Король говорит!" (2010). В первом случае он сыграл профессора-гомосексуалиста, который узнает о смерти своего партнера и должен за день привести в порядок дела, прежде чем покончить с собой. Во втором он предстал в качестве короля Георга VI, страдающего от заикания. Обе партии принесли ему номинации на "Оскар" за лучшую мужскую роль, а образ монарха с дефектами речи — еще и победу в этой категории.