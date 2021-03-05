Война, созависимость и гигантский плюшевый медведь. Семь новых книг, написанных женщинами

На протяжении большей части истории мировой литературы женским текстам уделяли меньше внимания, чем мужским. Писательниц воспринимали менее серьезно, чем писателей, а к жанрам традиционно женским, таким как романтика, относились свысока. В этой подборке пробуем восстановить справедливость и отмечаем Международный женский день чтением новой прозы, написанной женщинами. Эми Липтрот. Выгон Ad Marginem, 2021. Перевод Марии Агеевой

В 28 лет Эми Липтрот после борьбы с алкогольной зависимостью возвращается в родное графство Оркни — на пустынные острова, к отцовской ферме, где прошло ее детство. Она блуждает по туманным ущельям, наблюдает за биением морских волн о скалы, изучает птиц. И вспоминает весь свой жизненный путь: от рискованного переезда в Лондон к тотальному саморазрушению и моменту, когда ей удалось оттолкнуться от дна. "Выгон" относят к жанру "литература природы" (nature writing), фундамент для Липтрот — это зарисовки пейзажей, окружавших ее в разные годы: будь то пасущиеся в полях ягнята или труп лисы в городском канале. Смелый дебют, написанный с внимательностью к деталям. Лили Кинг. Писатели и любовники Фантом Пресс, 2021. Перевод Шаши Мартыновой

Молодая писательница Кейси Пибоди, живущая в пригороде Бостона, пишет первую книгу, но работа двигается медленно. Она переживает одновременно из-за недавней смерти матери, разрыва с любимым человеком и гигантских долгов по кредиту. Пока приятели Кейси один за другим отказываются от творческих амбиций в пользу офисной работы 5/2 и страховки, она каждый день собирает себя по кусочкам, чтобы посвятить несколько часов писательству, а затем до ночи работать официанткой в ресторане. Но "Писатели и любовники" — совсем не про жертвенность. Это история о смелости и упорстве, причем не только в карьере, но и в любви: после ряда неудачных связей Кейси находит силы влюбляться снова и снова. Действие происходит в 1997 году — за два года до того, как вышел дебютный роман у самой Лили Кинг, а сама книга правдиво отражает взлеты и падения в жизни молодой женщины вообще и писательницы в частности. Мег Вулицер. Женские убеждения Лайвбук, 2021. Перевод Александры Глебовской

Грир Кадецки — первокурсница скромного Райланд-Колледжа, Фейт Фрэнк — супервлиятельная феминистка второй волны. Однажды, в октябре 2006 года, они знакомятся на публичной лекции, и эта встреча переворачивает жизни обеих. После выпуска Грир, восхищенная просветительским вкладом Фэйт, устраивается к ней на работу в благотворительный фонд, помогающий женщинам по всему миру. Но узнает, что у этой организации крайне сомнительный инвестор. Одиннадцатый роман Мег Вулицер погружает в запутанные конфликты: как распределяется власть в рабочих и личных отношениях, на что люди готовы ради своих амбиций, в чем состоит современная борьба за женские права. А главное — как ментор может использовать свою власть над подопечным во благо или вред. Кейт Элизабет Расселл. Моя темная Ванесса Синдбад, 2021. Перевод Любови Карцивадзе

Скандальный роман, засветившийся в процессе суда над Харви Вайнштейном. Адвокат продюсера, обвиненного в множественных домогательствах, требовал отстранить одну из присяжных за положительный отзыв о "Моей темной Ванессе" — истории о "хищных пожилых мужчинах". Действительно, дебютный роман Кейт Элизабет Расселл — показательная книга эпохи #MeToo. Действие начинается в 2017 году, миллионы женщин делятся в соцсетях травматичным опытом, связанным с абьюзом. Тогда Ванесса Уай начинает переосмыслять неоднозначные отношения из собственного прошлого: в 2000 году она начала встречаться со своим преподавателем английского, ей на тот момент было пятнадцать, ему — сорок два. Это вымышленная история, но Расселл говорит в интервью, что лично переживала эпизоды насилия, и в книге они описаны пугающе реалистично. Адания Шибли. Незначительная деталь No Kidding Press, 2021. Перевод Александры Голиковой Разбитый на две части, роман палестинской писательницы Адании Шибли закручен вокруг ужасного преступления — в августе 1949 года израильские солдаты, патрулирующие территорию пустыни Негев, насилуют арабскую женщину, а затем закапывают ее в песок. В первой половине "Незначительной детали" читатель видит это событие глазами одного из соучастников, во второй — действие перемещается в наши дни, в окруженную блокпостами Рамаллу. Рассказчица натыкается на статью о давнем убийстве, становится одержима этой историей и отправляется с фейковым ID к месту преступления, в секторы, куда ей вход запрещен. Изощренная проза об исторической памяти, без единого героя с именем. София Сеговия. Пение пчел Клевер-Медиа-Групп, 2021. Перевод Надежды Беленькой В начале XX века в северомексиканской деревне находят младенца, облепленного живыми пчелами. Никто не знает, откуда появился ребенок, подбросили его ведьмы или сам дьявол, но находится семья, готовая его усыновить. И вскоре оказывается, что юный Симонопио не только не боится ядовитых укусов, но и видит очертания будущего — крайне полезная способность в неопределенную эпоху гражданской войны и накануне эпидемии испанки. София Сеговия — звезда современной латиноамериканской литературы, а "Пение пчел" — первая ее книга, изданная на русском. Это эпичная семейная сага с элементами магического реализма и множеством деталей об истории Мексики. Наоми Исигуро. Пути отхода Эксмо, 2021. Перевод Татьяны Борисовой