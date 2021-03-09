Как ангар стал мировой ареной UFC. Почему турнир в Лас-Вегасе уникален

Несколько лет назад президент UFC Дэйна Уайт заметил в Лас-Вегасе участок земли со строением ангарного типа и купил "про запас", чтобы здание числилось на балансе организации. Но в пандемию арена Арех стала мировым центром ММА, на которой, несмотря на отсутствие зрителей, всегда виртуально находятся миллионы глаз, наблюдающих за трансляцией. После солидных вложений и покупки оборудования, Apex арена стала похожа на голливудскую студию. Турнир UFC 259 взорвал наше понимание о громких поединках. Там были искры и от Аскара Аскарова, и от Ислама Махачева. Вернулся в Лас-Вегас и не очень любящий этот город все еще действующий чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. Правда, уже в качестве тренера и секунданта. Кстати, об условиях. Все участники турнира и сотрудники UFC сдавали тесты на коронавирус ежедневно, начиная со вторника.

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Также бойцы прошли несколько стадий карантина. Начиная со среды, они находились в отдельном отеле с правом выезда на тренировки в UFC Perfomance Institute. Фактически была создана бесконтактная среда для участников турнира. Также был и заключительный карантин — менее чем за сутки до турнира. Под него, в частности, угодил тренер Махачева и Нурмагомедова — Хавьер Мендес. Важно отметить, что бойцы, да и остальные участники турнира получали весь необходимый сервис. На все мероприятия команды спортсменов доставляли лимузины или джипы премиум класса. UFC также создал специальный сервис по тестированию участников на коронавирус. Благодаря этому сервису происходило ежедневное информирование всех протестированных людей. Что из себя представляет Apex арена? Типичное строение ангарного типа с балками перекрытия, покрашенными в красный цвет, которые подчеркивают впечатление брутальности происходящего. Что-то вроде "Бойцовского клуба". Но лакшери сегмента, с гигантским количеством различного мультимедийного оборудования. По факту, это телестудия, на которой раньше снимали реалити-шоу UFC — The Ultimate Fighter. В пандемию, когда количество зрителей на аренах сильно ограничено, такие студии отлично подходят для проведения любых ивентов. Главное, чтобы была возможность трансляции и зритель был вовлечен.

В день мероприятия все маршруты и направления движения на арене были расписаны. Турнир посетило не менее 20 журналистов, а внутри арены могли находиться только восемь из них в виду пандемийных ограничений. Всем участникам турнира — комментаторам, руководству организации, даже октагон-герлз — отведены отдельные места в строгой изолированности друг от друга и с соблюдением дистанции. Отдельно стоял стол Уайта, который лично наблюдал за каждым боем. Также тут действует специальный дресс-код. Для всех, кроме бойцов и октагон-герлз, на которых есть лишь купальники и халатики. Раздевалки для бойцов фактически расположены на самой арене, а разминочным пространством служит тренировочный зал. Иногда такие турниры посещают вип-болельщики, победившие в каком-либо конкурсе UFC. Не стал исключением и этот турнир.