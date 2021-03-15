"Акт для народа". В США развернулась борьба за реформу избирательной системы

Некоторые называют его крайне необходимой и самой радикальной перестройкой избирательной системы США со времен реформ, проведенных после Уотергейтского скандала в 1970-х. Другие считают этот законопроект, получивший громкое название "Акт для народа" (For The People Act), абсолютно неконституционным. Однако все понимают, что старые правила надо менять и какие-то шаги на федеральном или местном уровне сделать придется.

Неудивительно, что 800-страничный документ, которому присвоен первый порядковый номер в обеих палатах американского Конгресса 117-го созыва (в Палате представителей обозначение H.R.1, а в Сенате S.1), вызвал предельно жесткое столкновение демократов и республиканцев. Для многих он стал символом уже начавшейся борьбы на промежуточных выборах 2022 года, где будет переизбрана треть Сената и полностью Палата представителей. Еще важнее то, что он запросто может повлиять на исход президентских выборов в 2024-м. На прошлой неделе администрация Джо Байдена в очередной раз решительно высказалась в поддержку этой инициативы, одобренной большинством Палаты представителей, — 220 против 210 голосов, которые разделились почти строго по партийной принадлежности. "Акт для народа" считается едва ли не визитной карточкой демократов и, соответственно, вызывает открытую неприязнь у республиканцев. Споры между ними по этому поводу обострились после выборов-2020, которые, с одной стороны, продемонстрировали серьезные недостатки избирательной системы США, а с другой — доказали ее способность выстоять даже в самых сложных ситуациях. Кому выгодно? В дебатах на эту тему по-прежнему сталкиваются два взгляда на избирательный процесс, или, как говорят американцы, две "философии". Носители первой из них, которых принято считать либералами, утверждают, что самое главное — обеспечить избирательное право каждого гражданина, то есть дать ему возможность проголосовать на выборах. Сторонники второй (консерваторы) доказывают, что важнее всего гарантировать создание условий для честных выборов, свободных от нарушений и фальсификаций. Первый путь ведет к снятию ограничений, второй, напротив, предусматривает ужесточение правил регистрации избирателей и порядка голосования.

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Казалось бы, в позициях и тех и других есть определенный резон. Так почему бы не попытаться найти золотую середину, не прийти к компромиссу? Тем более что все согласны с необходимостью реформировать архаичную систему. По данным опросов, "Акт для народа" пользуется поддержкой большинства американских избирателей. Исследование, проведенное социологической службой Data for Progress, показало, что за принятие законопроекта выступают 77% демократов, 68% независимых и даже 56% республиканцев. Несмотря на результаты исследования, лидеры республиканской партии — от руководителя их фракции в Сенате Митча Макконнелла до экс-президента Дональда Трампа — объявили этому законопроекту войну. Демократы, со своей стороны, отступать не намерены и хотят всеми правдами и неправдами добиться его принятия. На карту поставлены исключительно узкопартийные интересы, но ставки высоки. Документ под первым номером выгоден демократам и крайне невыгоден республиканцам. И, кажется, все вновь упирается в извечный вопрос: cui prodest? (Кому от этого польза?) Этим и объясняются позиции обеих сторон при обсуждении законопроекта в Конгрессе. И неслучайно в его поддержку вместе с администрацией Байдена высказались едва ли не все либеральные общественные организации США (вплоть до экологической Sierra Club), а против — их оппоненты из консервативных "мозговых трестов". Одобрить законопроект призвали в своих редакционных статьях газеты The Washington Post и The New York Times. Критические замечания последовали от редколлегии The Wall Street Journal. Поттер против Пенса "Каждое отдельное изменение, предложенное в H.R.1, служит одной и только одной цели: предоставить левым силам постоянные, нечестные и неконституционные преимущества внутри нашей политической системы", — написал бывший вице-президент США Майкл Пенс в статье, опубликованной на интернет-платформе Daily Signal консервативного вашингтонского фонда "Наследие". Эксперты этой организации вслед за законодателями-республиканцами заявили, что "Акт для народа" нарушает Конституцию США, поскольку навязывает всем 50 штатам общие правила, хотя они сами могут устанавливать у себя такие порядки на выборах, какие сочтут нужными.

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Подобные утверждения пытаются опровергнуть не только демократы, но и, что важно, некоторые республиканцы. В их числе — авторитетный юрист Тревор Поттер, занимавший в свое время высокие государственные должности, а также являвшийся советником президента Джорджа Буша — старшего и сенатора Джона Маккейна. "Как бывший председатель Федеральной комиссии по выборам, я знаю, что конституция безоговорочно гарантирует Конгрессу право "в любое время" устанавливать или изменять "время, место и порядок" проведения федеральных выборов", — подчеркнул он в письме в редакцию The Wall Street Journal, сославшись на 4-й раздел 1-й статьи основного закона США. "Утверждать, что этот законопроект "выгоден только демократам", неправильно, — отметил Поттер. — В те годы, когда я занимался в интересах республиканцев проблемами выборов, многие из них поддерживали те идеи, которые воплощены в этом законопроекте, включая положения, касающиеся регистрации избирателей и голосования по почте". А при чем здесь саламандра? В американском политическом лексиконе есть забавное слово "джерримендеринг" (gerrymandering). Оно означает произвольную демаркацию избирательных округов в целях изменения баланса политических сил. Своим происхождением оно обязано пятому вице-президенту США Элбриджу Герри. В 1812 году он, будучи тогда еще губернатором Массачусетса, умудрился так ловко нарезать в своем штате избирательные округа, что его Демократическо-республиканская партия (была в Америке и такая) легко победила на выборах противников-федералистов. Однако все оказалось настолько шито белыми нитками, что в местной газете появилась карикатура с изображением массачусетских округов совершенно неестественной формы. Своими очертаниями они напоминали мифическую саламандру, а подпись под рисунком гласила: "Gerrymander". Со временем это слово перекочевало из английского в другие языки, а твердый звук "г" из фамилии ушлого губернатора превратился в мягкий "дж". И что бы ни говорили о подобной "политической геометрии" все эти годы, "джерримендеринг" благополучно существует в США и по сей день. Положить конец подобным манипуляциям как раз и призван "Акт для народа", предусматривающий создание независимых комиссий для уточнения границ округов. В связи с серьезными демографическими изменениями провести такую работу в США планируется в текущем году, однако республиканцы вовсе не заинтересованы в том, чтобы делать ее как-то по-новому. Они контролируют органы власти в большинстве штатов и держат процесс нарезки округов в своих руках.

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Не менее серьезные разногласия между двумя партиями вызвали и другие пункты законопроекта, которые можно разделить на три большие категории: права избирателей, правила финансирования кампаний и этические нормы. В первой из них предусмотрены такие шаги, как автоматическая регистрация избирателей на основе информации из официальных баз данных, самостоятельная регистрация избирателей онлайн, досрочное голосование в течение 15 дней и работа участков не менее десяти часов в день, рассылка бюллетеней в конвертах с предоплатой для голосования по почте, а также восстановление в избирательных правах заключенных, полностью отбывших свой срок. Во второй категории содержатся предложения, которые, по замыслам авторов, должны ограничить роль больших денег в процессе выборов и сделать финансирование кандидатов более открытым. В их числе: создание федерального фонда для поддержки избирательных кампаний, который будет пополняться за счет штрафов, выплачиваемых за нарушения банками и корпорациями; раскрытие так называемыми суперкомитетами политических действий своих финансовых доноров; публикация соцсетями, в том числе Twitter и Facebook, сведений о заказчиках размещаемой у них политической рекламы. Что касается этических норм, то законопроект обязывает кандидатов на пост президента и вице-президента публиковать свои налоговые декларации за последние десять лет (напомним, что Трамп, в отличие от Байдена, до сих пор отказывается сделать это), запрещает сенаторам и конгрессменам собирать пожертвования налогоплательщиков для своей юридической защиты в случае обвинения в сексуальных преступлениях или домогательствах, а также расширяет права независимой госструктуры — Управления правительственной этики — при осуществлении контроля за лоббистской деятельностью в интересах других государств (Закон о регистрации иностранных агентов). Надо сказать, что и республиканцы не сидели сложа руки и тоже подготовили свои предложения по реформе избирательной системы. Однако, в отличие от демократов, осуществить изменения они хотели бы не в общегосударственном масштабе, а на уровне отдельных штатов — в соответствии со столь дорогим им принципом федерализма. По подсчетам Центра юстиции имени Бреннана при Университете Нью-Йорка, в законодательных собраниях по меньшей мере 33 штатов разработаны или уже одобрены 165 законопроектов, которые предусматривают ужесточение правил регистрации избирателей и голосования на выборах. Несколько спорных дел, касающихся этой проблемы, находятся на рассмотрении Верховного суда США. В плену у флибустьеров В действительности "Акт для народа" появился на свет не вчера и даже не в этом году. Такой законопроект был разработан еще в Конгрессе прошлого созыва, а теперь он просто получил новую жизнь. В 2020-м Палата представителей приняла его 234 голосами против 193, но Сенат, где большинство мест принадлежало республиканцам, отказался поставить его на голосование.

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