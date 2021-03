"Акт для народа". В США развернулась борьба за реформу избирательной системы

Некоторые называют его крайне необходимой и самой радикальной перестройкой избирательной системы США со времен реформ, проведенных после Уотергейтского скандала в 1970-х. Другие считают этот законопроект, получивший громкое название "Акт для народа" (For The People Act), абсолютно неконституционным. Однако все понимают, что старые правила надо менять и какие-то шаги на федеральном или местном уровне сделать придется.

Казалось бы, в позициях и тех и других есть определенный резон. Так почему бы не попытаться найти золотую середину, не прийти к компромиссу? Тем более что все согласны с необходимостью реформировать архаичную систему. По данным опросов, "Акт для народа" пользуется поддержкой большинства американских избирателей. Исследование, проведенное социологической службой Data for Progress, показало, что за принятие законопроекта выступают 77% демократов, 68% независимых и даже 56% республиканцев.

Несмотря на результаты исследования, лидеры республиканской партии — от руководителя их фракции в Сенате Митча Макконнелла до экс-президента Дональда Трампа — объявили этому законопроекту войну. Демократы, со своей стороны, отступать не намерены и хотят всеми правдами и неправдами добиться его принятия. На карту поставлены исключительно узкопартийные интересы, но ставки высоки. Документ под первым номером выгоден демократам и крайне невыгоден республиканцам. И, кажется, все вновь упирается в извечный вопрос: cui prodest? (Кому от этого польза?)

Этим и объясняются позиции обеих сторон при обсуждении законопроекта в Конгрессе. И неслучайно в его поддержку вместе с администрацией Байдена высказались едва ли не все либеральные общественные организации США (вплоть до экологической Sierra Club), а против — их оппоненты из консервативных "мозговых трестов". Одобрить законопроект призвали в своих редакционных статьях газеты The Washington Post и The New York Times. Критические замечания последовали от редколлегии The Wall Street Journal.

Поттер против Пенса

"Каждое отдельное изменение, предложенное в H.R.1, служит одной и только одной цели: предоставить левым силам постоянные, нечестные и неконституционные преимущества внутри нашей политической системы", — написал бывший вице-президент США Майкл Пенс в статье, опубликованной на интернет-платформе Daily Signal консервативного вашингтонского фонда "Наследие". Эксперты этой организации вслед за законодателями-республиканцами заявили, что "Акт для народа" нарушает Конституцию США, поскольку навязывает всем 50 штатам общие правила, хотя они сами могут устанавливать у себя такие порядки на выборах, какие сочтут нужными.