Мусор: обыденная проблема как глобальная угроза

Глобальные проблемы в бытовом восприятии всегда имеют своеобразную оптику. Глобальное — это непременно что-то большое и далекое от нашей повседневной жизни. Экологическая обстановка как-то незаметно на обыденном уровне стала восприниматься как проблема изменения климата, выбросов СО 2 , "грязной" энергетики и гибнущих лесов. Выходя из дома и видя обычный мусор, мы думаем не о глобальной угрозе, а о ленивом дворнике. Мы не замечаем в этом экологической катастрофы, а уж тем более собственного участия в ней. А теперь давайте просто посмотрим на цифры. По данным Всемирного банка, ежегодно в мире производится более 2 млрд тонн твердых коммунальных отходов. В соответствии с его прогнозами, к 2050 году этот показатель может вырасти до 3,4 млрд тонн. Российская "лепта" в этой массе сейчас составляет порядка 60–70 млн тонн ежегодно. И это без промышленных отходов, это только мы с вами. Например, сегодня житель мегаполиса в среднем "вырабатывает" полтонны мусора в год. Цифра обескураживающая. Мусор, при всей кажущейся прозаичности вопроса, на самом деле одна из самых серьезных угроз, которую умудрилось создать себе человечество. Именно он занимает одно из первых мест в череде глобальных экологических проблем. Наиболее распространенным способом решения этой задачи является вторичная переработка отходов, эффективность которой, в свою очередь, основывается на раздельном сборе мусора. Напомню, последнее представляет собой разделение бытовых отходов на биомассу, макулатуру, стекло, металлы и пластмассы. В Европе этим вопросом начали серьезно заниматься еще в 1980-х годах и к сегодняшнему дню достигли впечатляющих результатов. К примеру, в Германии перерабатывается почти 70% бытовых отходов. А вторичное использование материалов стало серьезным бизнесом с оборотом в десятки миллиардов долларов. При этом граждане, соблюдающие раздельный сбор, получают довольно значительные "тарифные льготы". Предел в 15% Еще в советское время предпринимались попытки вторичного использования отдельных видов отходов и "поощрения" их сбора — сбор макулатуры и стеклянной тары. Но это были решения, мало связанные с экологической проблематикой. Системно этим вопросом у нас начали заниматься менее десяти лет назад, когда проблема разрастающихся мусорных полигонов, с их огромным количеством опасных и вредных веществ, стала действительно катастрофической. Дело довели до кондиции "жареного петуха" и сами себя загнали в угол. В отличие от западных стран у нас практически не осталось времени на раскачку. Но сумеем ли мы действовать достаточно быстро, зависит не только от государства.

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Безусловно, технические возможности позволяют реализовать в стране достаточно большие проекты по вторичной переработке. Свой эффект дадут и новые "карательные меры" государства в сфере обращения с отходами. Во многих местах уже появились специальные емкости для раздельного сбора мусора. Только вот заполняются эти емкости очень часто "по старинке". А ведь именно от этого, на мой взгляд, зависит успех отечественной "мусорной реформы". Просто расставив цветные баки с надписями, мы вряд ли получим нужный результат. Люди должны понимать, зачем это делается и к каким итогам ведет. Хороший пример того, как можно добиться результатов, активно взаимодействуя с населением, — проект по раздельному сбору в подмосковных Мытищах. Там первые контейнеры для раздельного сбора мусора появились еще в 2007 году, а в 2018-м город возглавил рейтинг "Гринпис России" по доступности инфраструктуры раздельного сбора мусора. Но даже там самые высокие показатели раздельного сбора не превышают 15% общей массы мусора. Я часто слышу, что "безответственное" отношение к мусору — это часть нашего менталитета и ничего с этим не поделаешь. Даже в самых, казалось бы, показательных примерах "лимит убеждения" не велик. Однако, думаю, это не верно. Мировой опыт Пропаганда хороша, но это только часть общей системы. Почему бы не использовать уже имеющийся мировой опыт применения и других "инструментов". Допустим, в большинстве стран раздельный сбор мусора стимулируется весьма ощутимым снижением тарифов на вывоз рассортированных отходов. Есть и практика, когда граждане платят только за транспортировку смешанных отходов. Ряд компаний-переработчиков практикует дополнительные оплаты за сбор определенных категорий мусора, наиболее экономически выгодных при переработке. В нашей стране пока преобладают меры штрафов и запретов. Например, в виде дополнительного экологического сбора за "переработку товарной упаковки" или значительного расширения списка отходов, которые не подлежат "захоронению" (сейчас в этом списке уже 182 пункта). Подобный метод, безусловно, дает свой эффект, но, как показывает практика, финансовые стимулы оказываются в разы эффективнее.

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Но мы все-таки уже в начале этого пути. Совсем недавно открыли большую площадку по раздельному сбору твердых коммунальных отходов (ТКО) в Луге. Предприятие сразу же начало активную работу, однако столкнулось с проблемой очень низкого качества сортировки "у домов" поступающего "раздельного мусора". Соответственно, быстро "поплыла" и экономика проекта. К сожалению, это не единичный случай. Нам еще только предстоит создать производственные цепочки по выпуску продукции из вторсырья и продумать логистические связи, позволяющие собирать вторсырье на огромной территории правильно. Эти задачи куда сложнее, чем установка контейнеров, но без их решения показатель даже в 15% раздельного сбора нам будет преодолеть крайне сложно. "Поменять оптику" При этом от серьезной информационной поддержки этих процессов отказываться, конечно, нельзя, уповая на некие волшебные экономические силы и государство. В данном случае "пропаганда" — отнюдь не пустое слово. Необходимо в сотый раз рассказывать, чтобы те, кто не слышал, услышали, тот, кто не понял, наконец осознал: это не только выгодно, но и жизненно необходимо. Более того, на мой взгляд, эта тема должна стать неким мейнстримом для молодежи, которая талантливо создает не только оригинальные приложения для смартфонов и компьютерные игры. Новые безопасные технологии переработки отходов, логистические схемы, системы автоматического контроля и оценки угроз — на самом деле можем многое.

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