Как пандемия повлияла на роль женщины в итальянской семье

В Италии 19 марта отмечается День отца, праздник, к которому дети в садах и школах готовят подарки почти как к Рождеству. Стараются детки не меньше, чем к Дню мамы, который отмечается вовсе не 8 марта. Если дата чествования матери плавающая (первое, второе, последнее воскресенье мая), то дата Дня отца — совершенно определенная и католическая. Еще в 1871 году 19 марта было провозглашено Римско-католической церковью днем почитания отца Святого семейства Иосифа. В библейской трактовке — это кроткий и заботливый защитник семьи.

Неслучайно 19 марта начинается и объявленный Папой Римским Франциском специальный Год размышлений о семье. Венчать его должна Х Всемирная встреча католических семей, которая планируется летом 2022 года в Риме. Путеводной звездой для размышлений о ценностях и проблемах семьи должно стать обнародованное ровно пять лет назад апостольское увещевание Amoris Laetitia ("Радость любви"). Этот папский документ стал в определенном смысле революционным, потому что именно в нем допускает разведенных и повторно вступивших в брак к церковным таинствам. К проблемам семьи в Ватикане обращаются не впервые, пять лет назад эта тема была в центре синода Римско-католической церкви. Одним из его результатов стало учреждение нового института по теологическим проблемам семьи и брака при Институте имени Иоанна Павла II. В Ватикане вопросы семьи входят в полномочия сразу нескольких органов, таких как Конгрегация католического образования, Дикастерия по делам мирян, семьи и жизни (также созданная Франциском пять лет назад из двух папских советов), Секретариата по делам неверующих. Неслучайным совпадением стала недавняя публикация разъяснения Конгрегации доктрины веры о невозможности церковного благословения однополых союзов, потому что они не попадают под каноническое определение брака. Посыл Римско-католической церкви совершенно однозначный — семья находится под угрозой и нуждается в защите. Фигура отца и роль женщины В итальянском обществе сочетаются две, казалось бы, несочетаемые тенденции мужского поведения — мачо и маменькиного сынка. Насколько эти две модели противопоставлены или, наоборот, взаимосвязаны, оставим разбирать специалистам-психологам и культурологам. При этом в большинстве своем итальянские отцы очень заботливы и склонны к "материнству". В Италии, где в стереотипном понимании должна действовать форма патриархата, мужчины нередко принимают на себя чисто женские обязанности по уборке дома, готовке, походам в магазин. Это результат разделения обязанностей в современном мире, где женщины также ведут активную профессиональную деятельность. Хотя, конечно, до полного "равноправия" еще далеко. В Италии показатель женского трудоустройства почти на 20% ниже, чем мужского. Заработная плата также ниже практически на всех карьерных уровнях. Главная борьба за "розовую квоту" разворачивается в управленческом сегменте. Основная претензия к последнему правительству во главе с Марио Драги, которое представляли как "кабинет мечты", — нехватка женщин на министерских постах.

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Серьезный откат назад к "традиционной роли женщины-домохозяйки", по мнению специалистов, произошел за последний пандемийный год. В процентном соотношении работу потеряло гораздо больше женщин, чем мужчин. Многие были вынуждены уйти с работы, чтобы заниматься детьми в период локдауна, продлившегося более трех месяцев. Но бесправность женщин даже в традиционном понимании итальянской семьи тоже некий миф. Женщины имели огромное влияние на жизнь общества и власть еще в Древнем Риме (откуда берут начало многие культурные особенности итальянцев и европейской цивилизации в целом). Практически за всеми римскими императорами стояли женщины — матери или жены, во многом определявшие судьбы своих сыновей и мужей. Достаточно вспомнить Ливию и Октавию — жену и сестру первого римского императора Августа. Или мать Нерона Агриппину Младшую. Из более современной истории приходят на ум жены и вдовы мафиозных боссов, которые нередко берут бразды правления в свои руки. В менее романтизированной, чем увековеченной Шекспиром, оригинальной истории о Джульетте (исследователи полагают, что существовала такая в фольклорном творчестве) героиня выступает вполне расчетливой кокеткой, которая умело крутит Ромео. Да и сама фигура матери для итальянского мужчины в версии "маменькиного сыночка" показательный факт. Не исключено, к слову, что именно этот фактор воздействия делает их нежными заботливыми отцами (не умаляя этих качеств у отцов других национальностей). Современный эгоизм и экономические проблемы В целом в итальянском обществе превалируют глобальные тенденции изменения семейных моделей, характерных для Запада. Несмотря на сильные католические корни, все больше молодых пар предпочитают не вступать в официальный брак или делают это все позднее. Средний возраст вступления в брак зависит от региона, так на юге женятся в более молодом возрасте. Стремительно сокращается число заключаемых в церкви браков. И это даже если не брать в расчет последний год, когда свадеб почти не было по вполне понятным иным причинам.

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В Италии практически не встретишь больше многодетные семьи с шестью-семью детьми, как было у нынешних дедушек и бабушек. Во многом подходы к семье определяются "эгоизмом" — многие, в том числе женщины, хотят получить образование, добиться карьерных вершин, путешествовать прежде, чем сильно ограничить свою личную свободу заботой о детях. В итоге итальянские родители стремительно стареют: для материнства средний возраст — 31 год, для отцовства — старше 35 лет. Все больше пар вынуждены обращаться к медицинской помощи для зачатия на фоне все более распространяющегося бесплодия (скрытая пандемия, о которой впервые заговорила в 2016 году министр здравоохранения Беатриче Лоренцин).