Взлеты и падения Эдди Мерфи: как бывший король комедии пытается вернуть свою корону

Описание Эдди Мерфи © Christopher Polk/Getty Images

3 апреля Эдди Мерфи исполняется 60 лет. Актер пришел в шоу-бизнес, едва выйдя из подросткового возраста, и в 1980-е годы его карьера стала стремительно набирать обороты. Эдди разнообразил репертуар юмористического скетч-шоу Saturday Night Live остротами на расовые и сексуальные темы и быстро покорил зрителей. Для многих американских комиков именно эта передача становилась плацдармом, после которого они выходили в свободное сольное плавание. Мерфи — один из самых (если не самый) звездных ее выпускников. В первое десятилетие в кино Эдди также сопутствовала безмерная удача — практически каждый его фильм оказывался хитом. Такие комедии с его участием, как "48 часов" (1982), "Поменяться местами" (1983), "Полицейский из Беверли-Хиллз" (1984) и "Поездка в Америку" (1988), радовали глаз зрителей своим качеством, а сердца продюсеров — высокими сборами. Залы кинотеатров забивались битком, даже когда в них демонстрировались записи двух легендарных стендап-перформансов актера — "Эдди Мерфи: Околесица" (1983) и "Эдди Мерфи без купюр" (1987). Добиваться успеха Мерфи помогал врожденный дар небывалой уверенности в себе. Когда он выходил на сцену для стендапа, он не нервничал, а ощущал лишь предвкушение. Вместо сомнений и тревог он мыслил конструктивно, задаваясь вопросом, как ему очаровать публику.

Описание Выступление в Нью-Йорке, 1985 год © AP Photo/Wilbur Funches

Одна из изюминок комедийного дарования Эдди заключалась в том, что он совершенно не стеснялся крепких выражений. Во время стендапа молодой человек матерился со страстью пламенного поэта и с частотой пьяного сантехника, совершенно не боясь никого обидеть. "На орехи" от него прилетало всем — по гомосексуалистам он проезжался настолько жестко, что в 1996 году Мерфи пришлось даже извиняться задним числом. Сейчас за такие шуточки борцы с социальной несправедливостью и вовсе могли бы закопать его заживо. Однако в 1980-е зрители обожали эту дерзкую и бесцеремонную версию комика. Комик для всей семьи Однако у голливудских продюсеров были на него другие планы, и в 1990-е на суд общественности явился совсем другой Эдди Мерфи. Традиционно наибольшей кассой могут похвастаться фильмы для всей семьи, поэтому Эдди решили одомашнить для широких масс. Студийным боссам оказалось несложно склонить актера на свою сторону: ему предлагали столь баснословные контракты, что вместо сценариев продуктивнее было читать каталоги островов на продажу.

Описание Кадр из фильма "Чокнутый профессор", 1996 год © Universal/Getty Images

За семейные комедии "Чокнутый профессор" (1996) и "Доктор Дулиттл" (1998), как известно, он получал гонорары в районе 16–17 млн долларов, а за сиквелы и того больше. В последнем случае бескорыстная любовь к деньгам даже позволила актеру героически преодолеть свой страх работы с животными.

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Примерно тогда же начала выходить из-под контроля одна из коронных фишек Эдди — перевоплощение сразу в нескольких персонажей в рамках одного фильма. Ради этого он готов каждый день часами торчать в обществе специалистов по пластическому гриму, которые меняют его облик до неузнаваемости. В этом смысле Мерфи подобен Дагу Джонсу — актеру-музе Гильермо дель Торо, играющему практически всех монстров режиссера-визионера. Хотя Распутия в исполнении Мерфи из "Уловок Норбита" (2007) даст фору иным чудовищам. Сам актер слегка переживает, что зрители недостаточно ценят подобные его подвиги, не осознавая все тяготы экранных трансформаций. В "Девушках мечты" (2006) ему оказалось достаточно сделать проникновенный взгляд в одной сцене, чтобы получить номинацию на "Оскара", в то время как изнурительная работа в гриме остается незамеченной. Когда Мерфи оказывается на несколько часов прикован к стулу, где над его видом колдуют специалисты, он каждый раз жалеет, что ввязался в эту затею. Возможно, зрителям тоже спалось бы спокойнее, если бы актер сдерживал свои порывы в таких фильмах вроде "Чокнутого профессора 2: Семья Клампов" (2000), где Эдди самолично отыграл целое семейство. Увы и ах, но как только Мерфи загорается какой-то идеей, даже страдания под толстыми слоями грима не в силах охладить его пыл. Темные годы В 1990-е зрители еще терпели падающий уровень фильмов Мерфи, продолжая по инерции ходить в кинотеатры, но в 2000-е их терпение начало иссякать. Эдди принялся коллекционировать провалы и номинации на "Золотую малину" с такой регулярностью, что занервничали даже такие чемпионы этой премии, как Адам Сэндлер и Сильвестр Сталлоне. В конечном счете Мерфи все же показал им почем фунт лиха, забрав награду худшему актеру десятилетия. Позор его фантастического блокбастера "Приключения Плуто Нэша" (2002) стал поистине былинным — всего лишь семимиллионные сборы при бюджете в 100 млн долларов. При этом нельзя сказать, что та декада выдалась для Мерфи совсем уж беспросветной. В мюзикле "Девушки мечты" он воплотил собирательный образ из певцов ритм-н-блюза и соула Джеймса Брауна, Джеки Уилсона и Марвина Гэя. Драматическая ипостась Эдди столь впечатлила киноиндустрию, что он расценивался как главный фаворит на "Оскар" за лучшую роль второго плана, благо "Золотой глобус" к тому моменту он уже выиграл.

Описание Эдди Мерфи на премьере фильма "Уловки Норбита", 2007 год © Kevin Winter/Getty Images

В конечном счете с Мерфи в очередной раз сыграл злую шутку его пофигизм в выборе проектов. Посреди оскаровской кампании в прокат вышли "Уловки Норбита", где он представал в амплуа тяжеловесной и суровой барышни. Видимо, киноакадемики глянули на это, содрогнулись и поняли, что у них не поднимется рука голосовать за актера, который продвигает в массы подобные фильмы. "Эффектом Норбита" до сих пор пугают неразборчивых исполнителей, готовых сниматься во всем без оглядки.

Свое поражение на "Оскарах" Мерфи перенес без должного стоицизма, демонстративно покинув зал, что не понравилось киноакадемикам. Еще больше их возмутило, когда Эдди манкировал своими обязанностями по проведению этого мероприятия в 2011 году. Торжество должен был режиссировать товарищ актера, режиссер Бретт Рэтнер, которого впоследствии отстранили за гомофобные комментарии. Мерфи из солидарности последовал за ним, что киноакадемики восприняли как вопиющее неуважение к себе. Тем самым Эдди вбил еще один гвоздь в крышку гроба своей карьеры. На тот момент Мерфи испытывал фрустрацию, перенапряжение и унижение от бесконечной череды неудачных фильмов. Он и прежде заикался, что после 50 лет пора бы пойти на покой. Достигнув этого переломного возраста, Эдди решил взять небольшую паузу в кинематографе, которая затянулась на несколько лет. Мерфи совсем пропал с радаров. В годы простоя в промежутках между воспитанием своих десятерых детей от пяти разных женщин актер не сидел сложа руки, а сублимировал творческую энергию в написание сценариев, которые в будущем могут стать его проектами. Он сочинил пародию на "12 лет рабства" (2013) и супергероические фильмы под названием "Бак Уандер, Суперраб", а также мультфильм для взрослых про говорящих животных и картину про двух братьев, которым в наследство достается цирк с темнокожими артистами. Искупление Эдди Мерфи Но у Эдди было достаточно времени на раздумья, и теперь он, кажется, взялся за голову. В интервью он уверяет, что не в деньгах счастье, а в отменных сценариях, без которых он теперь палец о палец не ударит. Вышедшие с тех пор скромная картина "Мистер Черч" (2015) и "Меня зовут Долемайт" (2019) вполне соответствуют заявленной программе — фильмы хорошие, а Мерфи в них играет на совесть. Он даже собирается вернуться в стендап, о чем давно мечтали его поклонники. Сам комик говорит, что специально поджидал хорошие произведения, дабы они напомнили зрителям, что он вообще-то смешной. Правда, нужно отметить, что жесткому юмору молодого Мерфи-стендапера нет места в современном чувствительном и толерантном обществе. Как он сможет адаптироваться к новым условиям — это большая интрига.

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