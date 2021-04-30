Леди Совершенство. Творческий путь Натальи Андрейченко до и после эмиграции

Николай Долгин — об актрисе, которой 3 мая исполняется 65 лет, и ее роли, воплотившей мечту детей и родителей

Описание Наталья Андрейченко © Валерий Шарифулин/ТАСС

В последние годы пути Натальи Андрейченко с кино разошлись, но это временно — актриса должна порадовать своих поклонников возвращением на экраны с большой ролью в сериале "Наследники" (2021). В конце 1970-х и все 1980-е годы Андрейченко пополняла свою фильмографию знаковыми и непохожими образами, которые врезались в память и сердца людей: от "Сибириады" (1978) до "Военно-полевого романа" (1983) и "Мэри Поппинс, до свидания" (1983). Развал Советского Союза и эмиграция в Америку ограничили ее возможности к самовыражению. Но, несмотря на трудности, она накопила почти 50 ролей за свою карьеру. Врожденный артистизм Актерская профессия манила Андрейченко с юных лет, хотя ее родителей настораживало увлечение дочери театром. Они пытались перенаправить энергию ребенка в другое русло, но от занятий плаванием маленькая Наталья отказалась. Статная плечистость спортсменок ее, конечно, впечатляла, но фигуру девочке хотелось иметь совсем другую. В результате она попробовала себя в фигурном катании, которое впоследствии добавило ей пластичной грациозности на экране.

На эту тему В погоне за драмой: как Андрей Миронов боролся с комедийным амплуа

К окончанию школы стало совершенно ясно, что от актерских амбиций Андрейченко не откажется. Однако чтение басни Крылова "Мартышка и очки" в театральном училище Щепкина прошло для Натальи бесславно — она даже успела почувствовать себя этой самой мартышкой из-за чересчур расфуфыренного наряда на экзамене. ВГИК оказался более гостеприимен — например, из всех своих студентов Сергей Бондарчук лишь ей разрешил сниматься в фильмах параллельно с учебой. К моменту получения диплома у Андрейченко было не только высшее образование, но и уже целых пять ролей в кино. Никаких больше вечеринок Масштаб дарования молодой артистки столь сильно впечатлял режиссеров, что они даже закрывали глаза на ее проблемы с профессионализмом, которые вызывало пагубное пристрастие к кутежам. Периодически она попросту пропадала со съемок на несколько дней, пока кинематографисты сходили с ума. Подобных выходок от нее натерпелся и Андрей Кончаловский, когда работал над своей четырехсерийной киноэпопеей "Сибириада" — некоторым ответом "Унесенным ветром".

На эту тему Не родись красивым: почему Ален Делон не смог покорить Голливуд

В какой-то момент отчаявшемуся постановщику даже пришлось нанимать дублершу для исчезнувшей Натальи Эдуардовны и снимать ее со спины. Вероятно, Кончаловский прощал Андрейченко ее прогулы по той причине, что она все-таки выдавала великолепную игру в те моменты, когда находилась на площадке. "Сибириада" удостоилась Гран-при Каннского кинофестиваля, уступив "Золотую пальмовую ветвь" лишь картинам "Апокалипсис сегодня" (1979) и "Жестяной барабан" (1979), которые разделили первенство на двоих и стали классикой кино. Постепенно Андрейченко пришла к пониманию, что такой образ жизни до добра не доводит, и начала менять свою жизнь. Для этого ей понадобилось умереть — в ходе экспериментов с кодированием от зависимостей актриса испытала клиническую смерть. Много лет спустя в Америке она вновь пройдет этот страшный опыт, попав в аварию. Насколько известно, в настоящий момент Наталья Эдуардовна придерживается здорового образа жизни и даже практикует сыроедение. Невероятный год Самым ударным в карьере Андрейченко выдался 1983 год, когда она сыграла две свои, возможно, лучшие партии. В "Военно-полевом романе" она предстала в ипостаси грубоватой уличной продавщицы пирожков, вовлеченной в любовный треугольник. Роль требовала от актрисы особых жертв, поскольку на съемки ей пришлось отправиться вскоре после рождения ребенка от своего первого мужа, композитора Максима Дунаевского. Когда производство фильма переместилось в Москву, в перерывах Андрейченко металась, чтобы покормить сына. Фильм Петра Тодоровского удался настолько, что удостоился номинации на "Оскар" среди лучших иностранных фильмов.

Описание Наталья Андрейченко на съемках фильма "Мэри Поппинс, до свидания", 1983 год © Николай Малышев/ТАСС

В "Мэри Поппинс, до свидания" Андрейченко явилась в совершенно ином образе — легкой, загадочной и изящной леди Совершенство, няни, о которой мечтают все дети (хотя от ее игры были в восторге и взрослые). Изначально роль предназначалась Анастасии Вертинской, но исполнительница не смогла убедить в этом режиссера Леонида Квинихидзе. Дунаевский предложил ему кандидатуру Андрейченко, которая совершила настоящий подвиг ради заветной партии — менее чем за месяц похудела на 22 кг и разучила джазовые танцы. Спеть свои музыкальные номера ей, правда, не удалось, поскольку их уже заранее озвучила Татьяна Воронина. Из-за этого Наталье Эдуардовне пришлось говорить в кадре более высоким голосом. После периода, полного творческих побед, в 1984 году Андрейченко закономерно наградили званием заслуженной артистки РСФСР. Андрейченко в Голливуде Вскоре Наталью Эдуардовну пригласили в первый советско-американский фильм — исторический мини-сериал "Петр Великий" (1985). Актрисе выпала партия жены государя Евдокии Лопухиной, а компанию ей составляли такие звезды мирового кино, как Лоуренс Оливье, Ванесса Редгрейв и Максимилиан Шелл. С последним у Андрейченко случился головокружительный роман, переросший во второе замужество. Причем поначалу актрисе приходилось общаться с лауреатом "Оскара" за "Нюрнбергский процесс" (1961) с помощью картинок. Во второй половине 1980-х Андрейченко продолжила сниматься на родине вдали от супруга, радуя зрителей такими картинами, как "Прости" (1986) и "Леди Макбет Мценского уезда" (1989), за которую она получила номинацию на "Нику" как лучшая актриса. В фильме Романа Балаяна она вновь продемонстрировала самоотверженное отношение к профессии, когда прыгнула с моста в ледяную прорубь, будучи беременной.

Описание Наталья Андрейченко и Максимилиан Шелл в США, 1993 год © Ron Galella, Ltd./Ron Galella Collection via Getty Images