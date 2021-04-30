Леди Совершенство. Творческий путь Натальи Андрейченко до и после эмиграции

В последние годы пути Натальи Андрейченко с кино разошлись, но это временно — актриса должна порадовать своих поклонников возвращением на экраны с большой ролью в сериале "Наследники" (2021).
В конце 1970-х и все 1980-е годы Андрейченко пополняла свою фильмографию знаковыми и непохожими образами, которые врезались в память и сердца людей: от "Сибириады" (1978) до "Военно-полевого романа" (1983) и "Мэри Поппинс, до свидания" (1983). Развал Советского Союза и эмиграция в Америку ограничили ее возможности к самовыражению. Но, несмотря на трудности, она накопила почти 50 ролей за свою карьеру.
Врожденный артистизм
Актерская профессия манила Андрейченко с юных лет, хотя ее родителей настораживало увлечение дочери театром. Они пытались перенаправить энергию ребенка в другое русло, но от занятий плаванием маленькая Наталья отказалась. Статная плечистость спортсменок ее, конечно, впечатляла, но фигуру девочке хотелось иметь совсем другую. В результате она попробовала себя в фигурном катании, которое впоследствии добавило ей пластичной грациозности на экране.
К окончанию школы стало совершенно ясно, что от актерских амбиций Андрейченко не откажется. Однако чтение басни Крылова "Мартышка и очки" в театральном училище Щепкина прошло для Натальи бесславно — она даже успела почувствовать себя этой самой мартышкой из-за чересчур расфуфыренного наряда на экзамене. ВГИК оказался более гостеприимен — например, из всех своих студентов Сергей Бондарчук лишь ей разрешил сниматься в фильмах параллельно с учебой. К моменту получения диплома у Андрейченко было не только высшее образование, но и уже целых пять ролей в кино.
Никаких больше вечеринок
Масштаб дарования молодой артистки столь сильно впечатлял режиссеров, что они даже закрывали глаза на ее проблемы с профессионализмом, которые вызывало пагубное пристрастие к кутежам. Периодически она попросту пропадала со съемок на несколько дней, пока кинематографисты сходили с ума. Подобных выходок от нее натерпелся и Андрей Кончаловский, когда работал над своей четырехсерийной киноэпопеей "Сибириада" — некоторым ответом "Унесенным ветром".
В какой-то момент отчаявшемуся постановщику даже пришлось нанимать дублершу для исчезнувшей Натальи Эдуардовны и снимать ее со спины. Вероятно, Кончаловский прощал Андрейченко ее прогулы по той причине, что она все-таки выдавала великолепную игру в те моменты, когда находилась на площадке. "Сибириада" удостоилась Гран-при Каннского кинофестиваля, уступив "Золотую пальмовую ветвь" лишь картинам "Апокалипсис сегодня" (1979) и "Жестяной барабан" (1979), которые разделили первенство на двоих и стали классикой кино.
Постепенно Андрейченко пришла к пониманию, что такой образ жизни до добра не доводит, и начала менять свою жизнь. Для этого ей понадобилось умереть — в ходе экспериментов с кодированием от зависимостей актриса испытала клиническую смерть. Много лет спустя в Америке она вновь пройдет этот страшный опыт, попав в аварию. Насколько известно, в настоящий момент Наталья Эдуардовна придерживается здорового образа жизни и даже практикует сыроедение.
Невероятный год
Самым ударным в карьере Андрейченко выдался 1983 год, когда она сыграла две свои, возможно, лучшие партии. В "Военно-полевом романе" она предстала в ипостаси грубоватой уличной продавщицы пирожков, вовлеченной в любовный треугольник. Роль требовала от актрисы особых жертв, поскольку на съемки ей пришлось отправиться вскоре после рождения ребенка от своего первого мужа, композитора Максима Дунаевского. Когда производство фильма переместилось в Москву, в перерывах Андрейченко металась, чтобы покормить сына. Фильм Петра Тодоровского удался настолько, что удостоился номинации на "Оскар" среди лучших иностранных фильмов.
В "Мэри Поппинс, до свидания" Андрейченко явилась в совершенно ином образе — легкой, загадочной и изящной леди Совершенство, няни, о которой мечтают все дети (хотя от ее игры были в восторге и взрослые). Изначально роль предназначалась Анастасии Вертинской, но исполнительница не смогла убедить в этом режиссера Леонида Квинихидзе. Дунаевский предложил ему кандидатуру Андрейченко, которая совершила настоящий подвиг ради заветной партии — менее чем за месяц похудела на 22 кг и разучила джазовые танцы. Спеть свои музыкальные номера ей, правда, не удалось, поскольку их уже заранее озвучила Татьяна Воронина. Из-за этого Наталье Эдуардовне пришлось говорить в кадре более высоким голосом. После периода, полного творческих побед, в 1984 году Андрейченко закономерно наградили званием заслуженной артистки РСФСР.
Андрейченко в Голливуде
Вскоре Наталью Эдуардовну пригласили в первый советско-американский фильм — исторический мини-сериал "Петр Великий" (1985). Актрисе выпала партия жены государя Евдокии Лопухиной, а компанию ей составляли такие звезды мирового кино, как Лоуренс Оливье, Ванесса Редгрейв и Максимилиан Шелл. С последним у Андрейченко случился головокружительный роман, переросший во второе замужество. Причем поначалу актрисе приходилось общаться с лауреатом "Оскара" за "Нюрнбергский процесс" (1961) с помощью картинок.
Во второй половине 1980-х Андрейченко продолжила сниматься на родине вдали от супруга, радуя зрителей такими картинами, как "Прости" (1986) и "Леди Макбет Мценского уезда" (1989), за которую она получила номинацию на "Нику" как лучшая актриса. В фильме Романа Балаяна она вновь продемонстрировала самоотверженное отношение к профессии, когда прыгнула с моста в ледяную прорубь, будучи беременной.
После распада СССР Наталья Эдуардовна эмигрировала к мужу в Голливуд, где, правда, была куда менее востребована как актриса. Пара лет работы над акцентом помогли ей заполучить лишь эпизодические роли в сериалах "Доктор Куин: Женщина-врач" (1993–1998) и "Полиция Нью-Йорка" (1993–2005), а также в фильме "Маленькая Одесса" (1994).
Сейчас Наталья Андрейченко живет в Мексике, где открыла духовный центр. Но есть вероятность, что отныне зрители вновь будут чаще видеть ее в кино.
Что смотреть у Натальи Андрейченко
"Сибириада" (1978)
"Военно-полевой роман" (1983)
"Мэри Поппинс, до свидания" (1983)
"Прости" (1986)