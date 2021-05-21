На масле, кефире и авокадо: каким соусом приправить салат

Салат салату рознь: часто бывает, что и ингредиенты те же самые, и пропорции одинаковые, но первый получается посредственным, а от второго невозможно оторваться. Все дело в заправке — именно она придает блюду самый важный кулинарный штрих. Другой винегрет Маслом и уксусом свежую зелень приправляли в Вавилоне еще две тыс. лет назад, а египтяне добавляли им пикантности с помощью азиатских специй. Но действительно популярной такая заправка стала во Франции в XIX веке. До сих пор винегрет (от французского vinaigre — уксус) считается одним из двух основных видов салатных соусов.

У этой заправки есть три преимущества. Во-первых, она универсальная — подходит к абсолютно любому салату. Винегрет можно использовать и в качестве маринада, приправы для отварных овощей и сдабривать им отварную крупу — например, булгур. Во-вторых, винегрет легко и быстро готовить. Соедините три части масла с одной частью "кислоты" — это может быть не только уксус, но и свежевыжатый цитрусовый сок, также добавьте морскую соль и молотый черный перец по вкусу. Взболтайте все ингредиенты венчиком в миске или в закрытой банке, чтобы получилась однородная эмульсия. Уксус создает вкус соуса, а масло придает приятную текстуру и связывает воедино все ингредиенты в салате. Так как заправка хранится в холодильнике три-четыре дня, я готовлю ее с запасом два раза в неделю. С первого взгляда может показаться, что винегрет — соус скучный. Но на самом деле у него множество вариантов. Формула заправки — это конструктор: масла, уксусы и цитрусовые соки можно менять. Правда, есть одна тонкость. Интенсивные по вкусу ингредиенты должны обязательно соединяться с такими же яркими, а те, что послабее, — со слабыми. Так они будут гармонично сочетаться и не перебивать друг друга. Например, "сильному" нерафинированному оливковому маслу или подсолнечному подойдут сок лимона, лайма и уксусы — яблочный 6%, красный винный или бальзамический. Мне нравится добавлять такой винегрет к ярко выраженным по вкусу руколе, радиккьо, кейлу, кресс-салату и мангольду. А вот кунжутное, конопляное, льняное, мягкое оливковое и ореховые масла хорошо сочетаются с уксусом белого вина и рисовым. Соки лайма и лимона, особенно узбекского, тоже подойдут — они универсальны. Этот нежный вариант заправки хорош со всеми видами латука, шпинатом, корном, пекинской капустой и бок-чоем.

На эту тему Завтраки народов мира: почему континентальный — самый неоднозначный

Кроме того, в винегрет можно добавить дополнительные ингредиенты. В первую очередь это любые молотые специи или мелконарезанная свежая зелень. Мне особенно нравятся тархун, петрушка, кинза, укроп, базилик и зеленый лук. Также я люблю положить в соус ложечку меда, сиропа топинамбура или кленового — попробуйте такую заправку с салатом из руколы, клубники и сыра дорблю. Одна из самых популярных добавок — дижонская горчица. Она одновременно придает чуть заметную остроту и приятную сладость. Сочетайте с соевым соусом, кунжутным маслом и рисовым уксусом — и готов винегрет в азиатском стиле. Предпочитаю его с простым салатом из шампиньонов, корна или бок-чоя. Необычно, но в заправку можно положить даже свежие или размороженные ягоды, измельченные до состояния пюре. На мой взгляд, шикарный соус получается с малиной, вишней, красной смородиной и облепихой. В качестве интересного штриха в состав винегрета можно отправить цедру лимона или лайма, дольки апельсина или оливок, немного имбиря, кунжутную пасту тахини или запеченный красный болгарский перец. Новый греческий салат В одном из самых популярных салатов в мире (по-гречески он называется "хориатики") — очень простая заправка: оливковое масло, орегано, соль и перец. А в составе такой набор остальных ингредиентов, при котором легко экспериментировать с соусом.

Кстати, если вы сторонник растительной кухни, то сыр фету можно заменить на твердый или шелковый тофу. Что нужно (на четыре порции): томаты черри — 25 шт.,

красный болгарский перец — 1 шт.,

английский огурец (длинный с гладкой кожицей) — 1 шт.,

сыр фета — 140 г,

красный лук (маленький) — 1 шт.,

оливки каламата — 60 г,

нерафинированное оливковое масло extra virgin — 2 ст. л.,

красный винный уксус — 1 ст. л.,

свежевыжатый лимонный сок — 1 ст. л.,

мелконарубленный чеснок — 1 ч. л.,

сушеный орегано — 1 ч. л.,

морская соль и свежемолотый черный перец — по вкусу,

мята — 12 небольших листочков,

каперсы (маленькие) — 20 шт. Что делать: Разрезать томаты черри пополам, а красный болгарский перец — на небольшие кусочки одинакового размера.

Разрезать огурец пополам, удалить крупные семена (если есть) и порезать каждую половину дольками.

Очистить красный лук и порезать тонкими кольцами.

Порезать кубиками сыр фету. Удалить у оливок косточки.

Аккуратно выложить ингредиенты в салатник.

Взбить венчиком в миске оливковое масло, красный винный уксус, лимонный сок, чеснок, орегано, соль и перец. Заправить салат.

Помыть и высушить мяту. Украсить ей и каперсами блюдо. Крем-фреш с молоком Второй вид салатных заправок — сливочные. Их готовят на основе майонеза (о нем подробнее я расскажу в колонке на следующей неделе) или ферментированных молочных продуктов — сметаны, крем-фреша, йогурта, а также кефира. Иногда для более жидкой консистенции в соусы добавляют молоко — коровье или растительное. Оно может быть нейтральное или, наоборот, интенсивное, чтобы придать блюду дополнительную нотку, например кокосовую. Сливочные заправки больше подходят для сытных салатов с мясом, птицей, морепродуктами, а также для теплых.

Один из моих самых любимых соусов — нежирная сметана, немного оливкового масла, белый винный уксус, дижонская горчица, чеснок, соль и перец. Или попробуйте еще один необычный вариант — соедините в чаше блендера разбавленный миндальным молоком крем-чиз, яблочный уксус, сушеную петрушку и укроп, черный перец и пряную адыгейскую соль, а затем измельчите их до однородной консистенции. С трендом на здоровый образ жизни и растительную кухню появилась и полезная альтернатива сливочным соусам на основе кешью. Такая замена стала возможна за счет нейтрального вкуса и нежной кремовой текстуры этого ореха. Заправка не содержит масла, подходит для тех, кто соблюдает посты и у кого аллергия на молочный белок. Мне нравится делать кешью-сметану, а затем уже добавлять в нее дополнительные ингредиенты по настроению — например, чеснок, кинзу и капельку соевого соуса для более глубокого вкуса. Измельчите в блендере до однородной консистенции 100 г кешью, 150 мл фильтрованной воды, 1 ст. л. семян подсолнечника, 0,5 ст. л. белого кунжута, по 1 ст. л. яблочного уксуса и свежевыжатого лимонного сока, щепотку соли и черного перца. Салат кобб с заправкой ранч Кобб — это традиционный американский салат, который считается полноценным главным блюдом из-за своей сытности. По одной из легенд, его придумал владелец голливудского ресторана Brown Derby в 1937 году. Роберт Говард Кобб обычно ничего не ел до полуночи и однажды смешал остатки ингредиентов от других блюд, заправив их винегретом.

Но в современной версии салата чаще всего используют соус ранч. В 1949 году сантехник Стив Хенсон разработал рецепт вкусной заправки, чтобы подбодрить свои бригады, работавшие в отдаленных труднодоступных областях Аляски. Название соуса пошло от ранчо (по-английски — ranch) Hidden Valley, которое американец все-таки приобрел через семь лет и где потчевал гостей своим изобретением. Что нужно (на четыре большие порции): салат романо — 150 г,

томаты черри — 20 шт.,

грудка курицы или индейки (отварная) — 2 шт.,

сваренные вкрутую яйца — 2 шт.,

авокадо — 1 шт..

красный лук (небольшой) — 0,5 шт.,

сыр дорблю — 40 г,

бекон — 6 кусочков,

греческий йогурт — 285 г,

кефир — 120 мл,

свежевыжатый лимонный сок — 1 ст. л.,

сушеный лук — 0,5 ч. л.,

сушеный чеснок — 0,5 ч. л.,

паприка — 0,5 ч. л.,

мелконарубленная петрушка — 1 ст. л.,

мелконарубленный укроп — 1 ст. л.,

мелконарубленный зеленый лук — 1 ст. л.,

морская соль и перец — по вкусу. Что делать: Порезать бекон небольшими квадратными кусочками и обжарить на сухой сковороде с антипригарным покрытием до золотистой корочки. Затем выложить его на бумажное полотенце, чтобы впитались излишки жира.

Помыть и высушить романо.

Почистить яйца и порезать их ломтиками.

Порезать грудки птицы.

Порезать черри пополам.

Очистить авокадо, удалить косточку и порезать фрукт ломтиками. Сразу же полить 1 ст. л. лимонного сока, чтобы он не почернел.

Почистить лук и порезать тонкими кружочками.

Покрошить руками дорблю.

Разложить романо, авокадо, яйца, грудки, черри, бекон, сыр рядами, сверху выложить кольца лука.

Добавить в миску йогурт, кефир, оставшийся лимонный сок, лук, чеснок, паприку, петрушку, укроп, соль и перец — перемешать венчиком.

Красиво украсить салат заправкой. Из фрукта по-мексикански

На эту тему По следам "короля поваров": гид по главным соусам для горячих блюд