Брови домиком: как Колин Фаррелл возродил свою карьеру

31 мая Колину Фарреллу исполняется 45 лет. Кажется, кризис среднего возраста актера благополучно миновал — он ведет здоровый образ жизни, растит двоих сыновей, берется за осмысленные партии в авторских постановках и периодически заглядывает в блокбастеры, пусть и на вторых ролях. Правда, его дорога к нынешней идиллии получилась тернистой — свой самый тяжелый период Фаррелл пережил еще во времена бурной молодости.

Описание Колин Фаррелл © Vittorio Zunino Celotto/Getty Images for BFI

Когда Колин попал в Голливуд, за ним быстро и не без причины закрепилась репутация "плохого парня". О неуемных пристрастиях актера к алкоголю, запрещенным веществам и кутежу слагали легенды, что всерьез создавало риски для его карьеры. Через нечто похожее прошел и Роберт Дауни — младший, только его падение было еще более драматичным, а искупление более помпезным — из тюрьмы в список самых высокооплачиваемых звезд. Фаррелл в свою очередь построил свою реабилитацию не через кинокомиксы, а через роли в независимых фильмах. Неудавшийся футболист на "фабрике грез"

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Фаррелл — выходец из семьи ирландских футболистов. Он и сам подумывал о карьере спортсмена, но пришел к выводу, что это требует слишком жесткой самодисциплины. Кинематограф в этом смысле оказался куда заманчивее, поскольку Колин без особых сложностей получал роли благодаря внешности. Он, еще не успев окончить актерское училище, уже снимался в британских сериалах. Вскоре молодого человека позвали и в Голливуд, где он произвел хорошее впечатление в картине Джоэля Шумахера "Страна тигров" (2000). Дальше карьера ирландского самородка развивалась с особой скоростью и силой. Он снялся с Томом Крузом у Стивена Спилберга в "Особом мнении" (2002), после чего принялся собирать кассу на главных ролях в таких проектах, как "Телефонная будка" (2002), "S.W.A.T.: Спецназ города ангелов" (2002) и "Рекрут" (2003).

Описание Кадр из фильма "Телефонная будка" © 220th Century-Fox/Getty Images

От такой сказочной жизни у Фаррелла вскружилась голова, если не сказать "поехала крыша". В середине 2000-х годов практически на каждом фото Колина сопровождала верная свита — емкости со спиртным и сигареты. Многих своих выходок тех лет Фаррелл банально не помнит из-за алкогольных блэкаутов. Параллельно Колин крутил романы с неприличным множеством прекрасных дам, неизменно радуя таблоиды. В какой-то момент его даже связывали отношения с Элизабет Тейлор. Знаменитой актрисе тогда было уже за 70 лет, правда, их связь, как утверждают, носила сугубо платонический характер.

В 2006 году организм Фаррелла сказал, что здесь он проводит черту и так дальше продолжаться не может. Думаю, окончательно актера добила парочка бесславных кассовых провалов. Если до этого его карьера складывалась словно в идеальном мире, то на "Александре" (2004) и "Полиции Майами: Отдел нравов" (2006) она дала болезненную осечку. Колин так переживал из-за разгромных отзывов на исторический эпик про Александра Македонского, что запивал свои печали на озере Тахо, спрятавшись под горнолыжной маской. Продюсеры поняли, что несколько погорячились, объявив Фаррелла новой суперзвездой, и перестали ему звонить вовсе. В связи с чем Колин даже задумывался об уходе из профессии. Но вместо этого он ушел от алкоголя, волевым решением уложив себя в реабилитационную клинику. Возрождение Фаррелла В этот момент Колину протянул руку помощи выдающийся режиссер и драматург Мартин Макдона, предложивший своему соотечественнику главную роль в криминальной трагикомедии "Залечь на дно в Брюгге" (2007). Фаррелл чуть было не отказался — причем руководствовался актер самыми благородными побуждениями. Он, разумеется, понимал, что перед ним исключительный сценарий, но боялся, что из-за его скверной репутации люди не захотят смотреть столь многообещающий фильм. К счастью, Макдона уговорил мнительного актера. Несмотря на антигеройскую сущность, персонаж Колина, как и он сам, вызывает симпатию и сочувствие. "Залечь на дно в Брюгге" — это жемчужина его фильмографии, принесшая ему премию "Золотой глобус". Опираясь на свой богатый жизненный опыт, Колин принялся часто браться за роли героев, склонных к саморазрушению и с талантом попадать в неприятности ("Спасти мистера Бэнкса" (2013) — стоящий пример). Лучшие постановщики вроде Макдоны и Гая Ричи смекнули, что вечно сложенные домиком брови актера и его перманентно страдальческий вид имеют богатый комический потенциал. В "Джентльменах" (2019) Фаррелл, сыгравший персонажа Тренера, стал одним из главных украшений криминальной комедии.

Описание Кадр из фильма "Джентльмены" © Кинокомпания "Вольга"