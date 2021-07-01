Майор в параллельных реальностях: о чем сериал "Пробуждение"

Сегодня, 1 июля, в онлайн-кинотеатре ivi выходит сериал "Пробуждение". По сюжету следователь Павел Фролов в исполнении Евгения Миронова вместе со своим семейством попадает в автомобильную аварию. После этого его жена и сын превращаются в своего рода котов Шредингера — каждый день Фролов поочередно просыпается в одной из двух параллельных реальностей. В первой его неосторожное вождение привело к гибели наследника, во второй поездку не пережила его супруга.

Фролову предстоит разгадать, какой же из этих миров настоящий и почему с ним вообще приключился несчастный случай. Узнать это действительно было бы интересно, но он занимается данными судьбоносными вопросами постольку-поскольку. Ведь у него есть дела поважнее: например, расследовать кучу незамысловатых убийств, как в любом другом шоу про копов. Кстати, в каждой из реальностей Фролов раскрывает разные преступления, которые тем не менее странным образом перекликаются в отдельных деталях. В одной параллельной вселенной ему в этом помогает старый напарник Пушкин (Александр Робак), а в другой — зеленый стажер Лермонтов (во втором сезоне, глядишь, и до Гоголя очередь дойдет). Ремейк американского шоу Самое любопытное в "Пробуждении" — это сама концепция двух действительностей, в которых существует герой. Правда, заслуги отечественных кинематографистов в этом нет, так как фабула напрямую позаимствована из американского сериала 2012 года с аналогичным названием. Что характерно, зарубежное шоу полностью прошло мимо зрителей и было закрыто после первого сезона. Видимо, российские специалисты посчитали, что способны эффективнее распорядиться идеей, которая зарекомендовала себя за океаном как коммерчески несостоятельная.

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Возможно, продюсеры полагают, что им на руку сыграет козырь в лице Евгения Миронова — актер любим в народе в первую очередь за роль князя Мышкина в сериале "Идиот" (2003), а потому посмотреть на него в незнакомом амплуа действительно любопытно. Миронову еще не доводилось перевоплощаться в следователей, что стало для него интригующим вызовом. Для погружения в своего персонажа исполнителю пришлось поднатореть в стрельбе и подводном плавании, а заодно посетить вскрытие настоящего трупа — для общего развития. Увы, по первым трем сериям нельзя сказать, что Миронов как-то блистает в этой роли. Даже когда его герой пытается вести себя решительно и жестко, получается не слишком убедительно, поскольку, на мой взгляд, со стороны он все равно выглядит мягким и растерянным интеллигентом.

Работа над сериалом отчасти напоминала съемки у Кристофера Нолана — актерам зачастую было ничего непонятно из-за путаницы с реальностями. К счастью, режиссер Эдуард Парри разъяснял всем трудные для человеческого мозга моменты. Чтобы зрители не терялись в повествовании аналогичным образом, для них предусмотрена подсказка. Две параллельные реальности сняты в разных цветовых гаммах: та, где выжил сын, источает холодные синие, а та, где уцелела жена, отсвечивает теплыми оттенками. Правда, эту фишку наши кинематографисты также подсмотрели в оригинальном сериале. Процедурная драма Больше всего в "Пробуждении" тяготит то, что это процедурал — шоу, где каждая серия посвящена раскрытию одного отдельного дела, а сквозной сюжет развивается мимоходом по несколько минут (обычно в начале и в конце серии). С одной стороны, это один из самых популярных форматов, а с другой, морально устаревший. Лучшие современные сериалы по глубине своей проработки сопоставимы с романами. Процедуралы же обычно представляют собой жвачку, где большинство эпизодов сделаны по шаблону, а посылы простенькие. Герои в таких драмах раскрываются только через их работу, а начинать смотреть это действо зачастую можно откуда угодно. В силу специфики фильма в каждую серию вмещаются сразу два расследования, из-за чего они кажутся еще более проходными и мимолетными. Подобную условность многие процедуралы скрашивают изрядным количеством юмора. "Пробуждение", к сожалению, своего зрителя шутками не балует. Пока герой гоняется за душегубами, все вокруг ходят с кислыми физиономиями, но проникнуться их скорбью затруднительно. Драма из-за утраты близких в аварии попросту не работает, потому что для зрителя, как и для героя, они живы — просто в разных реальностях.