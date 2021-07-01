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Мнение

Майор в параллельных реальностях: о чем сериал "Пробуждение"

ДОЛГИН Николай
ДОЛГИН Николай 
Кинокритик, постоянный автор "КиноРепортера"
Николай Долгин — о новом мистическом детективе с Евгением Мироновым

Сегодня, 1 июля, в онлайн-кинотеатре ivi выходит сериал "Пробуждение". По сюжету следователь Павел Фролов в исполнении Евгения Миронова вместе со своим семейством попадает в автомобильную аварию. После этого его жена и сын превращаются в своего рода котов Шредингера — каждый день Фролов поочередно просыпается в одной из двух параллельных реальностей. В первой его неосторожное вождение привело к гибели наследника, во второй поездку не пережила его супруга.

Кадр из сериала "Пробуждение" 2019-2020 Twentieth Century Fox Film Corporation/ООО "Стар Медиа Дистрибьюшн"
Описание
Кадр из сериала "Пробуждение"
© 2019-2020 Twentieth Century Fox Film Corporation/ООО "Стар Медиа Дистрибьюшн"

Фролову предстоит разгадать, какой же из этих миров настоящий и почему с ним вообще приключился несчастный случай. Узнать это действительно было бы интересно, но он занимается данными судьбоносными вопросами постольку-поскольку. Ведь у него есть дела поважнее: например, расследовать кучу незамысловатых убийств, как в любом другом шоу про копов.

Кстати, в каждой из реальностей Фролов раскрывает разные преступления, которые тем не менее странным образом перекликаются в отдельных деталях. В одной параллельной вселенной ему в этом помогает старый напарник Пушкин (Александр Робак), а в другой — зеленый стажер Лермонтов (во втором сезоне, глядишь, и до Гоголя очередь дойдет).

Ремейк американского шоу

Самое любопытное в "Пробуждении" — это сама концепция двух действительностей, в которых существует герой. Правда, заслуги отечественных кинематографистов в этом нет, так как фабула напрямую позаимствована из американского сериала 2012 года с аналогичным названием. Что характерно, зарубежное шоу полностью прошло мимо зрителей и было закрыто после первого сезона. Видимо, российские специалисты посчитали, что способны эффективнее распорядиться идеей, которая зарекомендовала себя за океаном как коммерчески несостоятельная.

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Возможно, продюсеры полагают, что им на руку сыграет козырь в лице Евгения Миронова — актер любим в народе в первую очередь за роль князя Мышкина в сериале "Идиот" (2003), а потому посмотреть на него в незнакомом амплуа действительно любопытно. Миронову еще не доводилось перевоплощаться в следователей, что стало для него интригующим вызовом. Для погружения в своего персонажа исполнителю пришлось поднатореть в стрельбе и подводном плавании, а заодно посетить вскрытие настоящего трупа — для общего развития.

Увы, по первым трем сериям нельзя сказать, что Миронов как-то блистает в этой роли. Даже когда его герой пытается вести себя решительно и жестко, получается не слишком убедительно, поскольку, на мой взгляд, со стороны он все равно выглядит мягким и растерянным интеллигентом.

Кадр из сериала "Пробуждение" 2019-2020 Twentieth Century Fox Film Corporation/ООО "Стар Медиа Дистрибьюшн"
Описание
Кадр из сериала "Пробуждение"
© 2019-2020 Twentieth Century Fox Film Corporation/ООО "Стар Медиа Дистрибьюшн"

Работа над сериалом отчасти напоминала съемки у Кристофера Нолана — актерам зачастую было ничего непонятно из-за путаницы с реальностями. К счастью, режиссер Эдуард Парри разъяснял всем трудные для человеческого мозга моменты. Чтобы зрители не терялись в повествовании аналогичным образом, для них предусмотрена подсказка. Две параллельные реальности сняты в разных цветовых гаммах: та, где выжил сын, источает холодные синие, а та, где уцелела жена, отсвечивает теплыми оттенками. Правда, эту фишку наши кинематографисты также подсмотрели в оригинальном сериале.

Процедурная драма

Больше всего в "Пробуждении" тяготит то, что это процедурал — шоу, где каждая серия посвящена раскрытию одного отдельного дела, а сквозной сюжет развивается мимоходом по несколько минут (обычно в начале и в конце серии). С одной стороны, это один из самых популярных форматов, а с другой, морально устаревший. Лучшие современные сериалы по глубине своей проработки сопоставимы с романами. Процедуралы же обычно представляют собой жвачку, где большинство эпизодов сделаны по шаблону, а посылы простенькие. Герои в таких драмах раскрываются только через их работу, а начинать смотреть это действо зачастую можно откуда угодно.

В силу специфики фильма в каждую серию вмещаются сразу два расследования, из-за чего они кажутся еще более проходными и мимолетными. Подобную условность многие процедуралы скрашивают изрядным количеством юмора. "Пробуждение", к сожалению, своего зрителя шутками не балует. Пока герой гоняется за душегубами, все вокруг ходят с кислыми физиономиями, но проникнуться их скорбью затруднительно. Драма из-за утраты близких в аварии попросту не работает, потому что для зрителя, как и для героя, они живы — просто в разных реальностях.

Кадр из сериала "Пробуждение" 2019-2020 Twentieth Century Fox Film Corporation/ООО "Стар Медиа Дистрибьюшн"
Описание
Кадр из сериала "Пробуждение"
© 2019-2020 Twentieth Century Fox Film Corporation/ООО "Стар Медиа Дистрибьюшн"

К слову, оригинальный сериал имел довольно открытую концовку. Отечественные творцы пообещали исправить это недоразумение и дать четкие ответы на все вопросы, чтобы никто не пожалел о потраченном времени. Сложно сказать, поможет ли такая мера: ведь должно еще хватить терпения просмотреть все вторичные расследования, чтобы разузнать тайну аварии.

Как правило, удерживать аудиторию у экранов помогают яркие и обаятельные герои. Зрители проникаются к таким фигурам любовью и готовы каждую неделю наблюдать, что же отмочит на этот раз условный доктор Хаус. Следователь Миронова выглядит слишком блекло, чтобы вызывать подобные чувства.

Пока что "Пробуждение" — это то, что ждет зрителя в конце каждой серии. Впрочем, такое мнение у меня сложилось лишь на основе первых трех эпизодов — вдруг после них сериал преображается? Оставлю зрителям счастливое право выяснить это самостоятельно.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Цитирование разрешено со ссылкой на tass.ru
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