Осторожно! Вызывает кинозависимость: "Французский вестник" Уэса Андерсона

Описание Кадр из фильма "Французский вестник" © 2021 20th Century Studios and TFD Productions LLC

Сложно представить более подходящее место для премьеры нового фильма Уэса Андерсона "Французский вестник". Картина рассказывает о газете в выдуманном французском городе Ануи (в дословном переводе "скука"), и смотреть его на Лазурном побережье — особенное чувство, а если вы журналист — еще и лестное. У Андерсона получилась настоящая ода жизни, кино, журналистской профессии и печатному слову, которое находится на грани исчезновения. Наверно, для большинства из нас чтение прессы является полезным и иногда просто приятным времяпрепровождением, а вот Уэса Андерсона чтение газет и журналов вдохновляет на новые фильмы. "Французский вестник" вырос из любви режиссера к изданию The New Yorker, и некоторые из его авторов стали прототипами главных героев. Билл Мюррей играет амбициозного издателя Артура Говитцера — младшего, который, мечтая убраться подальше от родного Канзаса, основывает газету во Франции. Под крышей "Французского вестника" он собирает лучших писателей послевоенного поколения и за талантливые тексты готов простить им все — от грамматических ошибок до тюремного заключения. Фильм делится на три части, рассказанные от лица журналистов, включая некролог и небольшой путеводитель по Ануи в сопровождении Оуэна Уилсона в берете и на велосипеде. Авторы газеты рассказывают об арт-дилере Джулиано Кадацио (Эдриан Броуди), который встречает в тюрьме художника-убийцу Мозеса Розенталлера (Бенисио Дель Торо) и пытается сделать из него звезду; историю о неудавшейся студенческой революции во главе с лохматым юношей Зефирелли (Тимоти Шаламе), которая очевидно вдохновлена студенческими протестами во Франции 1968 года (из-за них тогда, кстати, отменили Каннский фестиваль); и странную историю о похищении и гениальном поваре, работающем в отделении полиции.

Полностью описать сюжет "Французского вестника" и его героев невозможно. Действие фильма, его поразительная визуальная составляющая и обилие известных актеров представляют собой настоящий кинематографический концентрат, который при неосторожном обращении выжег бы зрителям глаза

Описание Кадр из фильма "Французский вестник" © 2020 Twentieth Century Fox Film Corporation

Кроме вышеперечисленных актеров в картине снялись Леа Сейду в роли тюремной охранницы и музы Розенталлера; Матьё Амальрик — как глава местной полиции; Тильда Суинтон, Фрэнсис Макдорманд и Джеффри Райт в роли журналистов; а еще Уиллем Дефо, Сирша Ронан, Джейсон Шварцман и Эдвард Нортон в небольших ролях на несколько минут экранного времени, потому что почему бы и нет? Андерсон дорос до таких вершин, когда может взять Брэда Питта и Леонардо Ди Каприо на роль заключенного №3 и официанта №2.

Закадровый голос Анжелики Хьюстон сыпет на нас фактами, авторы разыгрываемых статей перечисляют названия, даты, иронизируют, шутят с каменным лицом и огорошивают культурными отсылками со скоростью, которой позавидовал бы Аарон Соркин. Вкупе с классическими андерсоновскими маниакально выстроенными мизансценами, где каждый кадр выглядит как открытка, обилие информации абсолютно оглушает. Разобраться что к чему абсолютно невозможно. "Французский вестник" — это работа мастера на его пике, демонстрация всей совокупности приемов, которые Андерсон отрабатывал все эти годы: идеальная симметрия, обилие деталей, пастельные тона, которые перемежаются непривычными черно-белыми кадрами, съемка с движения, препарированные здания, показываемые в разрезе.

Описание Кадр из фильма "Французский вестник" © 2020 Twentieth Century Fox Film Corporation

Все его герои выглядят как мультяшные куклы: рычащий Бенисио Дель Торо точно как пес из "Острова собак", а Тимоти Шаламе с его длинным телом и безумной шевелюрой прекрасно вписался бы в "Бесподобный мистер Фокс". Режиссера не раз уличали в страсти к мультяшному, поэтому он, не мудрствуя лукаво, включил анимированные сцены в фильм. Кажется, что Франция была выбрана им исключительно по эстетическим, нежели по идеологическим причинам. Уж больно узкие, выложенные булыжником улочки, живописные лавочки и игрушечные дома вписываются в андерсоновскую эстетику. Страшно представить, каких усилий стоило художникам по костюмам не одеть Оуэна Уилсона на велосипеде в тельняшку. Ограничились одним беретом. Если же немного отвлечься от картинки, то режиссера интересует жизнь во всех ее самых странных проявлениях, и чем абсурднее, тем лучше. Он выступает в качестве отстраненного, но заинтересованного наблюдателя, и герои для него — шестеренки в заботливо выстроенных мизансценах жизни. "Французский вестник" рассказывает о любви, одержимости, поиске идеалов, борьбе за свои убеждения и одиночестве. И все это без каких-то явных политических или философских намеков, очень ровно и спокойно. Андерсона интересует история в ее самом обычном проявлении без нагромождения контекстов (фильм и без этого перегружен). Американец заворожен уходящей аналоговой эпохой, где журналисты не верили в свою объективность, молодежь верила в то, что может что-то изменить, а мир ценил печатное слово.

Описание Кадр из фильма "Французский вестник" © 2021 20th Century Studios and TFD Productions LLC