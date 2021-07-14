Осторожно! Вызывает кинозависимость: "Французский вестник" Уэса Андерсона

Сложно представить более подходящее место для премьеры нового фильма Уэса Андерсона "Французский вестник". Картина рассказывает о газете в выдуманном французском городе Ануи (в дословном переводе "скука"), и смотреть его на Лазурном побережье — особенное чувство, а если вы журналист — еще и лестное. У Андерсона получилась настоящая ода жизни, кино, журналистской профессии и печатному слову, которое находится на грани исчезновения.
Наверно, для большинства из нас чтение прессы является полезным и иногда просто приятным времяпрепровождением, а вот Уэса Андерсона чтение газет и журналов вдохновляет на новые фильмы. "Французский вестник" вырос из любви режиссера к изданию The New Yorker, и некоторые из его авторов стали прототипами главных героев. Билл Мюррей играет амбициозного издателя Артура Говитцера — младшего, который, мечтая убраться подальше от родного Канзаса, основывает газету во Франции. Под крышей "Французского вестника" он собирает лучших писателей послевоенного поколения и за талантливые тексты готов простить им все — от грамматических ошибок до тюремного заключения. Фильм делится на три части, рассказанные от лица журналистов, включая некролог и небольшой путеводитель по Ануи в сопровождении Оуэна Уилсона в берете и на велосипеде. Авторы газеты рассказывают об арт-дилере Джулиано Кадацио (Эдриан Броуди), который встречает в тюрьме художника-убийцу Мозеса Розенталлера (Бенисио Дель Торо) и пытается сделать из него звезду; историю о неудавшейся студенческой революции во главе с лохматым юношей Зефирелли (Тимоти Шаламе), которая очевидно вдохновлена студенческими протестами во Франции 1968 года (из-за них тогда, кстати, отменили Каннский фестиваль); и странную историю о похищении и гениальном поваре, работающем в отделении полиции.
Кроме вышеперечисленных актеров в картине снялись Леа Сейду в роли тюремной охранницы и музы Розенталлера; Матьё Амальрик — как глава местной полиции; Тильда Суинтон, Фрэнсис Макдорманд и Джеффри Райт в роли журналистов; а еще Уиллем Дефо, Сирша Ронан, Джейсон Шварцман и Эдвард Нортон в небольших ролях на несколько минут экранного времени, потому что почему бы и нет? Андерсон дорос до таких вершин, когда может взять Брэда Питта и Леонардо Ди Каприо на роль заключенного №3 и официанта №2.
Закадровый голос Анжелики Хьюстон сыпет на нас фактами, авторы разыгрываемых статей перечисляют названия, даты, иронизируют, шутят с каменным лицом и огорошивают культурными отсылками со скоростью, которой позавидовал бы Аарон Соркин. Вкупе с классическими андерсоновскими маниакально выстроенными мизансценами, где каждый кадр выглядит как открытка, обилие информации абсолютно оглушает. Разобраться что к чему абсолютно невозможно. "Французский вестник" — это работа мастера на его пике, демонстрация всей совокупности приемов, которые Андерсон отрабатывал все эти годы: идеальная симметрия, обилие деталей, пастельные тона, которые перемежаются непривычными черно-белыми кадрами, съемка с движения, препарированные здания, показываемые в разрезе.
Все его герои выглядят как мультяшные куклы: рычащий Бенисио Дель Торо точно как пес из "Острова собак", а Тимоти Шаламе с его длинным телом и безумной шевелюрой прекрасно вписался бы в "Бесподобный мистер Фокс". Режиссера не раз уличали в страсти к мультяшному, поэтому он, не мудрствуя лукаво, включил анимированные сцены в фильм. Кажется, что Франция была выбрана им исключительно по эстетическим, нежели по идеологическим причинам. Уж больно узкие, выложенные булыжником улочки, живописные лавочки и игрушечные дома вписываются в андерсоновскую эстетику. Страшно представить, каких усилий стоило художникам по костюмам не одеть Оуэна Уилсона на велосипеде в тельняшку. Ограничились одним беретом.
Если же немного отвлечься от картинки, то режиссера интересует жизнь во всех ее самых странных проявлениях, и чем абсурднее, тем лучше. Он выступает в качестве отстраненного, но заинтересованного наблюдателя, и герои для него — шестеренки в заботливо выстроенных мизансценах жизни. "Французский вестник" рассказывает о любви, одержимости, поиске идеалов, борьбе за свои убеждения и одиночестве. И все это без каких-то явных политических или философских намеков, очень ровно и спокойно. Андерсона интересует история в ее самом обычном проявлении без нагромождения контекстов (фильм и без этого перегружен). Американец заворожен уходящей аналоговой эпохой, где журналисты не верили в свою объективность, молодежь верила в то, что может что-то изменить, а мир ценил печатное слово.
"Вестник" меланхолично ностальгирует о времени, которое было утеряно в погоне за кликами и просмотрами. На самом деле это время прошло уже давно, фильм говорит об этом в самом начале — вместе со смертью главного редактора (об этом упоминается сразу, поэтому это не спойлер) закрывается и журнал, и, кажется, уже некому отстаивать статьи на четыре тысячи слов просто ради их красоты. Энергия фильма заражает, и, кажется, что трех историй недостаточно, чтобы насладиться им полностью. "Французский вестник" похож на пирожное, которое печет кондитерская Мендль в "Отеле "Гранд Будапешт", — сколько бы ты ни съел, хочется еще и еще.