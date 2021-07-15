Александр Скляр: Петр Мамонов был человек совершенно могучего темперамента

Описание Петр Мамонов © AP Photo/Sergey Savostyanov

У меня много любимых воспоминаний, связанных с Петром Николаевичем, но самое любимое и самое дорогое, наверное, когда я в первый раз несколько лет назад приехал туда, где он жил последние годы — под Вереей. Я был с нашим общим другом монахом Донского монастыря отцом Косьмой. Мы добрались туда уже ближе к вечеру и все время провели втроем, общаясь, слушая музыку. Петя всегда ставил какие-то новые интересные пластинки на виниле — он коллекционировал их. И весь этот вечер прошел под знаком такого прослушивания. Потом он с нами попрощался, и я ушел ночевать в баньку, которую он там построил рядышком. Это была какая-то совершенно потрясающая ночь. После этого общения я понял, почему Петя уехал из Москвы, для чего его душе это было нужно. В эту тишайшую осеннюю ночь я почувствовал настоящего Петра Николаевича — его последнего глубокого периода.

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Я был его большим поклонником, и мы были знакомы с самого начала его музыкальной деятельности. Я всегда следил за всем, что он делал и в музыке, и в кино, и на сцене. Старался не пропускать его премьеры. Поэтому для меня это очень тяжелая утрата. Эта новость застала меня врасплох. Хотя мы все знали, что Петя лежит в реанимации, состояние его тяжелое. Но, как всегда, в таких случаях молишься и надеешься на то, что у человека хватит сил. Тем более Петр всегда был такой мощный, крепкий и духом, и телом человек. Поэтому все равно надежда и у меня, и у всех нас оставалась, но, к сожалению, не успел он выкарабкаться. Значит, пришел его срок. Это очень для меня печально и очень грустно. На мой взгляд, Петр был одним из самых ярких и талантливых представителей не только нашего корневого рок-н-ролла, но и вообще нашей современной культуры. Он был очень глубокий, глубинный, корневой человек. Человек совершенно могучего темперамента, абсолютной самобытности, глубоко укорененный в русской культуре и глубоко укорененный в русском духе. Поэтому в данном случае для меня это уход не только близкого человека по творчеству, но и близкого человека по духу. У него на все находились силы — и на музыку, и на кино, и на театр. Петр выбрал такой алгоритм жизненного поведения, что он не отвлекался ни на что кроме самого основного, что он считал своей жизнью. А своей жизнью он считал, конечно, музыку и — еще шире — творчество и веру. Глубокую личную веру. Вот на это он бросил все свои силы. Ни на что другое он больше не отвлекался, поэтому у него хватило сил на такое количество видов деятельности самых различных творческих направлений.

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