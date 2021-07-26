Перспективы и проблемы внедрения цифрового рубля в России

Концепцию цифрового рубля еще в 2020 году Банк России опубликовал в консультационном докладе о роли, возможностях применения и модели функционирования новой цифровой валюты на территории Российской Федерации. Из документа следует, что эта цифровая валюта будет эмитироваться самим ЦБ и будет являться дополнительной формой российской национальной валюты, а также будет сочетать в себе свойства наличных и безналичных денег. Цифровой рубль станет доступен гражданам, бизнесу, участникам финансового рынка и субъектам государственного сектора. Кроме того, Центробанк подчеркивает, что цифровой рубль будет выполнять три основные функции денег: средство платежа, мера стоимости и средство сбережения. Все три формы российского рубля будут абсолютно равноценными. Преимущества нового средства платежа

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Среди преимуществ цифрового рубля российский регулятор отмечает скорость обработки транзакций, простоту и безопасность выполнения платежей. В условиях активного развития цифровой оплаты равный доступ к цифровому рублю для всех экономических агентов приведет к снижению стоимости самих платежных услуг, денежных переводов и к росту конкуренции среди финансовых организаций. При этом последнее выступит в роли стимула для инновационного развития в сегменте цифровой экономики. Более того, уменьшение зависимости пользователей от отдельных провайдеров платежных услуг повысит устойчивость финансовой системы страны. В числе других преимуществ внедрения цифрового рубля выделяется повышение прозрачности расчетов, постепенный уход контрагентов от оплаты наличными средствами и сокращение различных теневых схем в ряде сфер экономической деятельности. По мнению представителей компании Digital Partners Consulting, к примеру, это позволит проследить путь каждого цифрового рубля, выплаченного из бюджетной системы в рамках государственных контрактов. Потенциальные препятствия Тем не менее некоторые участники рынка отмечают, что существенного запроса на внедрение цифровой валюты со стороны граждан пока нет. Например, представители компаний S7 TechLab сомневаются в расширении спроса на цифровой актив со стороны населения, что может потребовать задействования различных стимулирующих мер, в том числе административных. В Райффайзенбанке не исключают, что цифровые рубли способны стать основной формой расчетов, скорее, при оплате государственных и муниципальных услуг, уплате налогов и выплат из бюджета. Одно из очевидных препятствий для активного внедрения цифрового рубля среди всех субъектов экономики является необходимость развертывания и поддержания необходимой для функционирования операций соответствующей инфраструктуры, которая может потребовать аллокации значительных объемов средств, что потенциально может негативно отразиться на конечной стоимости услуг.

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​​​​​​​В своем консультационном докладе Банк России отмечал необходимость создания специальной инфраструктуры в целях возможности поддержания офлайн-транзакций с цифровым рублем. Согласно оценкам ВТБ, создание инфраструктуры для виртуального рубля может занять примерно до двух лет, а на введение такой валюты в оборот потребуется по самому благополучному сценарию от двух до четырех лет. Риски цифрового актива Некоторые специалисты опасаются, что на рынке может образоваться монополия на проведение различных операций с цифровой валютой со стороны Банка России, поэтому представители кредитных организаций рассчитывают, что у них будет возможность ведения электронных кошельков клиентов. Пока же текущая концепция предполагает, что цифровой рубль станет эмитироваться и храниться на электронных кошельках в ЦБ, а клиенты получат к нему доступ через свои банки. По словам представителей Ассоциации банков России (АБР), технологические и другие условия участия в обороте цифрового рубля должны быть в равной степени доступными для всех участников банковского рынка, в том числе для небольших региональных банков. Между тем среди российских банков не наблюдается консенсуса относительно инициативы российского регулятора. Согласно результатам опроса АБР, около 53% банков отмечают необходимость введения цифрового рубля в ближайшей перспективе. В то же время примерно 80% респондентов опасаются сокращения ликвидности из-за перетока части денежной массы в цифровую валюту. Например, согласно оценкам Сбербанка, кредитные организации могут столкнуться с оттоком в размере 2–4 трлн рублей в цифровой рубль в течение трех лет после его запуска. Этот отток денежных средств с банковских счетов в цифровые кошельки может привести к снижению чистой процентной маржи кредитных организаций ввиду снижения объемов пассивов с низкой стоимостью на балансе банков. В то же время крупнейший банк страны отмечает, что это может стимулировать кредитные организации начать повышать ставки по остаткам на счетах, развивать экосистемы, работать над снижением издержек, повышать эффективность бизнеса и цифровой трансформации.

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