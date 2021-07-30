Есть ли дружба после 30: как меняются отношения с ближним кругом

В чудесной детской песенке поется: "Чирик-чик-чик, чирик-чик-чик, всем нужны друзья, даже воробьям". Друзья — это люди, которые составляют круг нашего ближайшего общения, но при этом они не связаны с нами кровными узами или родственными отношениями, порой даже географической близостью. Вернее сказать, территориальная общность может иметь значение, но это не самый существенный и важный признак, по которому мы определяем друзей. С ними нас зачастую не связывает даже общее дело, хотя, как и с территорией, деятельность может нас объединять — учеба в одном классе или на одном курсе, совместная работа, — но не только и не столько это делает нас друзьями.
В дружеских отношениях, которые научным языком можно было бы назвать "отношениями высокой эмоциональной значимости", важными являются факторы личностной заинтересованности, чувственной привязанности и взаимности. И по большей части мы ощущаем, что процесс работы этих аспектов находится вне нашего сознательного контроля и управления: "Так получилось, мы подружились". В некоторые моменты своей жизни мы можем даже чувствовать странность и непонимание этого выбора, внутреннее несогласие с ним. Нередко слышу на психологических консультациях истории, которые рассказывают в основном подростки или молодые люди, о том что есть человек, который симпатичен и очень интересен, но дружба с ним не получается.
Юношеские эксперименты
В дружеских отношениях человек удовлетворяет разные потребности: в признании и уважении, в близости и понимании, в принадлежности, в защите от одиночества, желание быть нужным кому-то. Актуальность и сила той или иной потребности определяют то, каких друзей мы выбираем, какого рода дружеские отношения выстраиваем, что от них ожидаем и хотим.
Необходимо отметить, что по мере развития и взросления меняется структура и иерархия наших потребностей, в том числе и тех, которые регулируют сферу межличностных отношений. То, что было важно в дружбе в юном возрасте, в зрелости теряет свою ценность, а значимость обретает что-то другое. Это другое может ощущаться как менее пылкое, романтичное, эмоциональное и интенсивное. Именно поэтому у взрослых людей все чаще возникают разного рода сомнения в возможностях дружеских отношений, трудности поиска новых дружеских связей, ослабление старых и нарастающее одиночество взрослого современного человека.
Дружеские отношения в юности — это поле для экспериментов, поиска себя, исследования мира людей. Во взаимодействии рождаются новые ощущения единения — "Мы", за которым кроется не просто арифметическая операция сложения двух "Я", а творческое преобразование, оказывающее влияние на обоих. Новизна, неискушенность и сильнейшее возбуждение, которое дает вся сфера человеческих контактов и отношений в молодости, позволяет переживать многообразие эмоций в их экстремальности, интенсивности и яркости.
Собственная идентичность
Дружба человека, чей возраст переходит психологически важную черту 30-летия, иная. Она ощущается как менее эмоциональная и более спокойная, с меньшим чувством нуждаемости в друге. Это может расцениваться как дистанцированность и отсутствие близости, что ставит под сомнение возможность называть такие отношения дружескими. За плечами все основные этапы систематического образования и социализации, и крайне важным становится баланс между автономией и зависимостью, значимостью своего "Я" и совместностью с "Другим".
В ранние периоды личностного становления молодой человек позволяет себе размашистость в движениях навстречу к этому "Другому", мгновенное сближение, сметающее хрупкие границы, слияние с потерей чувства собственной идентичности.
Зрелый человек уже не позволяет себе такой стремительности и слияния. Часто в популярных психологических статьях пишут, что эта осторожность в отношениях — результат травмирования, пережитого предательства, разочарования в дружбе и людях вообще. Возможно. Но, может быть, та размеренность и осознанность, с которой люди после 30 подходят к вопросу выбора друзей и построения дружеских отношений в целом, является признаком зрелости, самоуважения, чуткости к своим потребностям и значимости собственной идентичности.
Дружба зрелого человека, основанная на понимании ценности своей личности, и по отношению к другому человеку проявляет больше уважения, предоставляет больше возможностей самопредъявления и свободы.
И если мы сможем увидеть и почувствовать глубину и величие этих переживаний, то мы сможем ощутить ценность дружеских отношений взрослости, а вместе с тем и саму взрослость.
Понимание своей потребности
Но вдруг так случилось, что мы не можем ощутить уверенность и свободу в отношениях с другими, а скорее наоборот. Мы обнаруживаем, как дружеские контакты ослабевают, новых людей в нашем ближнем круге появляется все меньше, возникает чувство пустынности, заброшенности и одиночества. Что делать? Как и где искать друзей?
Я часто слышу такие вопросы, их задают не только на приеме и в ходе психологических консультаций, об этом спрашивают люди самого разного возраста. Создается ощущение, что все мы нуждаемся, хотим, чтобы друзей в нашей жизни стало больше, чтобы отношения стали крепче. Мы все находимся в перманентном ожидании случая, который подарил бы нам интересных и симпатичных людей, обогативших нашу жизнь. Миллионы людей нуждаются и тоскуют, страдают и не могут найти, задают вопросы и ждут четкого ответа, точного алгоритма, как это сделать.
Так, одна из самых известных и популярных книг в мире называется "Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей" — она впервые была опубликована в далеком 1936 году, переведена на многие языки мира. И, казалось бы, проблема должна решиться, но нет. Возможно, вопрос не в том, как влиять на людей и завоевывать их расположение, а в том, что с нами происходит, о чем мы тоскуем, какой теплоты и близости нам не хватает, что вкладываем мы в мечту о верном и преданном, любящем и понимающем друге.
Поиск ответов на эти вопросы поможет лучше понять себя и свои запросы: в чем вы нуждаетесь, действительно ли вам нужны новые люди в вашем ближнем круге и что вас не удовлетворяет в том окружении, которое вы уже имеете.
Потребность и нуждаемость — мощные внутренние побудители активности, поиска, преобразования. И, если мы думаем, что нам нужны новые знакомства, новые друзья, но в реальности мало что для этого делаем, то, скорее всего, проблема не в том, что мы не понимаем, как нам их найти или куда пойти, чтобы с ними встретиться, а в том, что эта нуждаемость существует только на уровне знания, но не имеет побуждающей силы. В таком случае мы можем переформулировать вопрос — не как искать новых друзей, а что сделать, чтобы люди стали нам интересны, чтобы мы стали нуждаться в них настолько сильно, что никакие препятствия и ограничения не смогли бы нас остановить. Но это совсем другое дело и простыми советами и алгоритмами здесь не поможешь. Однако хороший анализ ситуации совместно с психологом мог бы быть полезен.