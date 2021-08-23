"Прокачай" по правилам. Что происходит с регулированием автотюнинга в РФ

Любители тюнинга по всей стране изрядно напуганы: кажется, гаишники решили серьезно взяться за нарушителей новых правил. Разговоры в гаражах крутятся вокруг правил оформления разного рода "улучшайзинга", об "облавах", которые в разных регионах проводят сотрудники ГИБДД, чтобы выявить автомобили с незаконными изменениями. Причем автомобилистам грозят не просто штрафами, но даже закрытием регистрации автомобиля. Под санкции могут попасть и те, кто решил "прокачать" звук в авто, установив нештатные усилители, динамики и сабвуферы, — ярким примером этого послужил недавний рейд ГИБДД в Воронеже.

Как объяснили в УГИБДД по региону, улучшение музыкальной системы в автомобиле подпадает под требования Технического регламента о безопасности колесных транспортных средств (по ст.12.5 КоАП (ч.1) "Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена"). Разрешение на подобные перемены нужно получать и регистрировать в ГИБДД, иначе грозит штраф 500 рублей. При этом если водитель не устранит неразрешенные изменения в отведенный срок (обычно это десять дней), то в ГИБДД могут (и должны) вовсе прекратить регистрацию автомобиля. Давайте разберемся, откуда опасения автомобилистов, что за новые правила и стоит ли их так бояться. Большая перемена А ничего страшного, похоже, не произошло. Еще с 1 февраля 2021 года в России вступила в силу новая редакция Постановления правительства №413 о внесении изменений в Техрегламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", которые касаются правил преобразований в конструкции авто. Новые порядки коснулись не только ввезенных в страну подержанных автомобилей из Японии (я уже писал об этом), но и тюнинга автомобилей. В их числе: установка фаркопов, колес большого диаметра, газобалонного оборудования и так далее. Подчеркну, речь идет не о запрете, а о необходимости регистрировать все изменения в конструкции — иначе они считаются незаконными. Правда, сама процедура регистрации несколько усложняется.

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Очередной этап "тюнинговой" реформы начался 1 июля этого года, когда вступил в силу ГОСТ 33670-2015 "Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия". В нем прописаны новые методы испытаний на безопасность конструкции, соответствие узлов и агрегатов и т.д. Только при выполнении всех условий и требований будет выдаваться свидетельство о безопасности транспортного средства (СБКТС). Главное изменение здесь в том, что отныне владелец должен будет лично сам обращаться в лабораторию для проверки соответствия нормам безопасности автомобиля и предоставить свою машину (ранее в ряде случаев допускалось это провести по фотографиям). Информацию об изменениях теперь же передают в специальный электронный реестр, который ведет Федеральная служба по аккредитации. Визит в такую лабораторию для любителя тюнинга может закончиться печально, если специалисты посчитают, что доработки не соответствуют требованиям безопасности. Тогда они могут их запретить, что сделает невозможным регистрацию в ГИБДД. А в связи с тем, что таких сертифицированных лабораторий в стране совсем немного, то можно прогнозировать рост очередей. К примеру, в Москве сейчас нужно записываться на процедуру за два месяца — лаборатория обслуживает жителей всего Центрального округа, а на осмотр одной машины в среднем приходится порядка 40 минут.

Вообще, новый ГОСТ должен был вступить в силу еще год назад, 1 июля 2020 года, но срок перенесли — испытательных лабораторий было еще меньше, чем сейчас. Теперь же их в России насчитывается более 20: в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Красноярске, Благовещенске, Челябинске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Владивостоке... При этом если лаборатория по итогам проверки выдает положительное заключение о внесенных изменениях, то все равно придется повторно проходить техосмотр в ГИБДД. Кстати, может еще потребоваться внесение дополнительных отметок в свидетельство о регистрации и ПТС, но эта ступень преодолевается уже по итогам встречи с представителем Госавтоинспекции.

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В принципе, список узлов и деталей, внесение изменений в которые потребует дополнительной сертификации, практически бесконечен и способен напугать любого любителя тюнинга. Судите сами, туда входят "подвеска и любые ее компоненты, рулевое управление, сиденья водителя и пассажиров, внешняя световая оптика, бамперы, выхлопная система и ее компоненты, ксеноновые и галогеновые лампы накаливания нестандартного света, дополнительное внешнее освещение, нестандартные пороги и колесные арки, газобаллонное оборудование, лебедки…". Уверяю вас, это далеко не полный список. Именно увидев его, многие любители тюнинга испытали чувство, близкое к панике. Я лично с этим столкнулся, когда мне позвонил один мой товарищ из Тольятти, он волновался, не признают ли незаконным изменение в конструкции фаркопа на его "Ладе", который он установил еще несколько лет назад. Он собрался в отпуск с семьей на Черное море и беспокоился, как бы в дороге сотрудники ГИБДД не придрались в этой части. Придраться, как считается, можно в любой момент и к любому человеку — было бы желание. Поэтому давайте попробуем разобраться, какие изменения — "в законе", а какие нет. Тяни-толкай Для начала обратимся к официальному документу: "Тягово-сцепное устройство (фаркоп) <…> должен соответствовать требованиям технического регламента, в том числе в отношении маркировки. Установка ТСУ на транспортное средство в случае, если в одобрении типа транспортного средства указано, что "буксировка прицепа не предусмотрена", является недопустимым внесением изменений в конструкцию ТС". Объясняю: если какой-то элемент конструкции разрешен (предназначен) для установки на автомобиль конкретной модели, можете делать это совершенно спокойно.

Значит, если на "Ладе" есть специальное место для установки фаркопа, то и устанавливать его можно безо всяких опасений. Но с условием, что это устройство предназначено именно для автомобилей "Лада". Так что предварительно посмотрите документы на это ТСУ. А чтобы быть совершенно уверенным в законности своих действий, можете внимательно изучить "Одобрение типа транспортного средства" (ОТТС) — свидетельство, которое подтверждает соответствие автомобиля определенным требованиям. Документ совсем не секретный и есть у каждой модели; ознакомиться с ним можно в интернете (номер ОТТС указан в ПТС автомобиля). Там и прописано, что может быть установлено на машине. И, если сотрудник полиции попытается доказать "факт незаконного внесения изменения в конструкцию", отправьте его изучать ОТТС вашего авто. А еще лучше — предъявите документ на ТСУ, где будет указано, что оно изготовлено для таких-то моделей автомобилей. Из этого делаем вывод: если вы приобрели в магазине какое-то оборудование, имеющее сертификат, и установили его на "родной" автомобиль, то ничего регистрировать не нужно. Это — разрешено! Тем более, по сути, это — быстросъемная конструкция (так же, как и фаркоп или крышка грузового отсека для пикапа), и нет даже самого факта переоборудования автомобиля. Разрешена и установка разных "наборов для тюнинга", если они одобрены производителем.

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А вот к кому точно будут претензии, так это к тем, кто установил самодельный багажник, чтобы, например, возить на дачу шестиметровый брус… Однозначно запрещается установка рассеивателей и ламп, не соответствующих типу данного светового прибора (пункт 3.4 Техрегламента 018/2011) — это касается и фар, и даже подсветки номера. Запаска, красиво закрепленная снаружи (скажем, на задней двери "Газели" или "Ларгуса"), теперь тоже вне закона: ГОСТ 33670–2015 (пункт А.26.10) предписывает, что запасное колесо, аккумуляторные батареи, сиденья должны быть надежно закреплены "в местах, предусмотренных изготовителем". Конечно, как и раньше, придется сертифицировать и установку газобалонного оборудования (впрочем, эту услугу, как правило, предоставляют официальные мастерские как бонус за проведенную работу). То есть лично я не вижу повода для паники: никаких серьезных изменений в уже существовавшую ранее процедуру для "узаконивания" тюнинга не произошло. Разве что проверки со стороны ГИБДД стали более регулярными, что усложнило жизнь любителям заниженных "Приор", "колхозного" ксенона или "бигфутов" (автомобилей, установленных на несоразмерно огромные колеса). Но в Правилах дорожного движения (Перечень основных положений, п. 7.18), есть пункт, который гласит, что эксплуатация может быть запрещена, если "в конструкцию транспортного средства внесены изменения без разрешения ГИБДД… или иных органов, определяемых Правительством РФ". Некоторые "чрезмерно рьяные" сотрудники полиции считают, что этот пункт — индульгенция для них на все случаи жизни. На самом деле это не так: они должны еще доказать, что вы действительно внесли изменения в конструкцию транспортного средства. И тут вам в помощь знание закона и сертификат на тот же самый фаркоп, который вы предусмотрительно положили в бардачок. Еще раз напомню: штраф за "самопал" без регистрации — 500 рублей; не устранили незаконные изменения в течение десяти дней — регистрация транспортного средства прекращается. Кстати, за езду на автомобиле с аннулированной регистрацией предусмотрены куда большие санкции — 5000 рублей или лишение водительских прав на срок до трех месяцев. Музыка нас связала… Но как все это связать с борьбой воронежских сотрудников ГАИ с любителями усовершенствовать автозвук в своей машине? Ведь, согласно ГОСТу, установка нештатного головного устройства (магнитолы) не является внесением изменений в конструкцию автомобиля, так же, как и других, более мощных динамиков (но на штатных местах). Здесь есть исключения: если владелец машины полностью переделал для этого систему электропитания или врезал дополнительные динамики в двери, где установлены подушки безопасности; или для размещения сабвуфера разрезал металлическую деталь кузова. Тогда это действительно будет считаться внесением изменений в конструкцию со всеми вытекающими последствиями.

Чаще всего подобные изменения "на глаз" обнаружить довольно сложно, поэтому смею предположить, что если бы таким автомобилем управлял обычный водитель, то изменения могли бы остаться незамеченными. Но обычно это бывают те самые любители устроить дискотеку на городских улицах или во дворах, которые напрочь не считаются со временем дня (или ночи).

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