Никаких "утопленников". Как в России ужесточается ввоз праворульных авто

С 1 июля ужесточаются правила оформления ввезенных в Россию подержанных автомобилей. Отныне нужно будет в обязательном порядке предоставлять все машины на осмотр в специализированные испытательные лаборатории. Таким образом власти надеются окончательно перекрыть все лазейки, через которые в страну попадали "конструкторы" (останки разбитых машин для сборки местными умельцами), "утопленники" (машины, сильно пострадавшие во время наводнений)… Однако, ожидается, что от ввода новых правил "пострадает" практически вся система доставки в Россию подержанных "праворулек" из Японии. Так ли это? Не пущать! Итак, новый ГОСТ 33670-2015 "Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия", который вступает в силу с 1 июля, полностью запрещает ввоз праворульных автомобилей категорий М2 и М3: пассажирских автобусов, микроавтобусов и строительной спецтехники, погрузчиков, самосвалов.

Собственно, тут нет ничего нового: ввоз такой техники уже несколько лет — как был прописан в регламенте Таможенного союза — практически прекратился. В случае с автобусами это объяснялось требованиями безопасности пассажиров, ведь они в условиях нашего правостороннего движения должны были заходить в салон и высаживаться на проезжую часть. Видимо, строительная спецтехника попала в список просто "за компанию" — в рамках общей политики по мягкому выдавливанию с наших дорог машин с правым рулем. Но что интересно: легковые автомобили, которые относятся к категории М1, новый ГОСТ не затронет. Хотя слухи об их запрете ходят уже много лет… Более того, все "праворукие" машины, которые уже зарегистрированы в нашей стране и колесят по ней, могут спокойно эксплуатироваться и дальше. Правда, их коснулось общее ужесточение правил проведения техосмотра, но это уже другая тема.

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Главное, с момента вступления в силу ГОСТ 33670-2015 все ввезенные в страну транспортные средства должны проходить жесткие проверки в испытательных лабораториях — на безопасность конструкции, соответствие узлов и агрегатов. Лишь при выполнении всех условий и требований будет выдаваться свидетельство о безопасности транспортного средства (СБКТС). И если раньше можно было не предоставлять автомобиль "живьем", а в ряде случаев обойтись фотографиями, то теперь дистанционные проверки запрещены. Однозначно, как пообещали в Росстандарте, не смогут пройти проверку и не попадут на дороги страны "утопленники", битые авто с серьезными повреждениями, которые выдают за исправные, и самые разные "конструкторы". Между прочим, по предварительным расчетам, на долю таких машин приходится примерно 10% от общего объема импорта транспортных средств. Итак, по новым правилам автомобиль после разгрузки с корабля доставляется на полигон аккредитованной испытательной лаборатории. Процедура инструментальной проверки включает идентификацию, измерения габаритов, испытания тормозной системы, шумовых характеристик, устройств освещения, проверку систем активной и пассивной безопасности. Особое внимание при осмотре "праворулек" будет уделено работе осветительных приборов. Дело в том, что у автомобилей, предназначенных для правостороннего и левостороннего движения, они настроены по-разному. И если на нашу дорогу выезжает автомобиль, выпущенный для японского рынка, свет его фар очень опасно слепит встречного водителя. Так прописано требование (впрочем, оно было и раньше): перенастроить свет фар или полностью заменить осветительные приборы. Последнее сделать несложно, если у модели есть европейский аналог, — можно просто заказать новые фары и установить их. Кроме того, с 2012 года в японских технических требованиях есть пункт об обязательной системе регулировки фар — она устанавливается на всех серийных автомобилях. То есть этот вопрос решается легко, но недешево…

Если испытания пройдут успешно, иномарке оформляется СБКТС. Стоит эта обязательная услуга 10 тыс. рублей. Затем на таможне выдается ПТС (паспорт транспортного средства). В Росстандарте уверены, что система станет удобнее для водителей, поскольку позволяет "автоматически и без задержек" переносить данные из электронного СБКТС в электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС) — раньше на это уходило не меньше суток. Естественно, придется заплатить таможенную пошлину и утилизационный сбор. Дальше же путь лежит в регистрационное отделение ГИБДД.

Кстати, на каждый автомобиль, ввезенный в страну, теперь требуется установить кнопку системы ЭРА-ГЛОНАСС. Но жители Дальнего Востока от этой обязанности второй год как освобождены. На мой взгляд, это весьма бесполезная процедура, так как в регионе нет еще центров быстрого реагирования, стоит она порядка 30–60 тыс. руб. Эксперты в испытательных лабораториях отмечают, что ужесточения в системе получения СБКТС в любом случае могут сделать процедуры проверки значительно дороже. Вырастут и очереди в испытательные лаборатории — их в России не столь много. К примеру, в Москве сейчас нужно записываться на процедуру за два месяца — лаборатория обслуживает жителей всего Центрального округа. Вообще, новый ГОСТ должен был вступить в силу еще год назад, 1 июля 2020 года, но срок перенесли — тогда испытательных лабораторий было еще меньше. Теперь, по данным Росстандарта, в России работает девять лабораторий: в Санкт-Петербурге, Москве, Калининграде, Красноярске, Благовещенске, Челябинске, Нижним Новгороде, Ростове-на-Дону. Владивосток же следует рассматривать как отдельный пункт — через этот порт в Россию приплывает основная масса подержанных автомобилей из Японии. Сейчас в нем работают уже десять лабораторий, а в ближайшее время, как обещают, их станет 13. При этом пять из них организованы непосредственно на территории портов. Отмечу, что на осмотр каждого транспортного средства по регламенту требуется от 40 минут до часа, а машин поступает немало. Все для безопасности! Официально появление нового ГОСТа, достаточно сложной процедуры получения СБКТС, чиновники объясняют заботой о повышении уровня безопасности. То, что пора наконец убрать с наших дорог самые разные "конструкторы", думаю, никто спорить не будет. Только, как мне кажется (и не только мне), настоящая цель — пересадить жителей Дальнего Востока и Сибири на машины российского производства. И тем самым поддержать отечественный автопром. Я бы даже сказал, что цель эта и не скрывается — некоторое время назад были введены высокие таможенные пошлины на ввоз подержанных автомобилей, утилизационный сбор и т.д. Однако при этом "отечественный автопром" — это давно уже не только машины "Лада", но и "Рено", "Фольксваген", "Киа" и еще добрый десяток марок, собранных в РФ. Государство, кроме всего прочего, дотирует доставку этих автомобилей на Дальний Восток. Все для вас, жители региона! А они не понимают своего счастья и упорно выбирают подержанные праворульные машины…

Между прочим, в стране, где "праворульные" занимают довольно большую долю автопарка, нет больших исследований по поводу аварийности среди таких автомобилей. Есть только несколько региональных работ в этом направлении. Так что все разговоры, что машины с "неправильным" расположением руля чаще попадают в аварию, — подтверждения не имеют.

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Несмотря на это, политика государства по "мягкому выдавливанию" из страны автомобилей, предназначенных для левостороннего движения, вполне объяснима. Увы, они в России массово появились от бедности населения… Причем в правительстве давно поняли, что простыми запретами (а такие пытались ввести несколько раз) можно только обозлить население. И пошли по вполне цивилизованному пути. Так вот, новые ограничения значительно усложнят ввоз "бэушных" машин, их постановку на учет и эксплуатацию. Например, во Владивостоке, как я уже сказал, работают несколько испытательных лабораторий. Но что делать жителям всех остальных регионов округа, например Магаданской области, Камчатки? Там таких лабораторий нет и, похоже, не планируется — открытие лаборатории может просто не окупиться, а это непростая процедура как в материальном, так и трудовом плане. Однако у ряда экспертов есть сомнения, что новый ГОСТ заработает в полном объеме с 1 июля. И дело даже не в том, что не хватает лабораторий. Похоже, в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) не успевают согласовать изменения со всеми странами Таможенного союза. Например, есть нерешенные вопросы со стороны Беларуси. Поэтому стоит ожидать, что еще несколько месяцев документ будет дорабатываться в той или иной мере. В конце концов, для рядового покупателя такого автомобиля ничего не изменится, хотя цена, конечно, может совсем немного вырасти. Отмечу и тот факт, что в любом случае спрос на подержанные авто из Японии и так все время снижается. Это когда-то японские праворульные автомобили сильно отличались по качеству от леворульных (требования для внутреннего рынка в этой стране были выше, чем для экспорта), опций было больше, а цены — примерно на треть ниже. Увы, эти времена давно в прошлом. И на Дальнем Востоке работают дилеры всех ведущих мировых марок, которые предлагают автомобили с "нормальным" рулем. Думаю, постепенно массовый спрос на "японцев" будет продолжать сокращаться. Пока транспортные средства и запчасти для жителей Дальнего Востока чуть дешевле привезти из Японии, чем из европейской части России, но разница в цене постепенно нивелируется. Хоть в Приморье множество мастерских по ремонту японских автомобилей, магазинов запчастей, но если вы попадете на улицы Владивостока или Хабаровска, то увидите существенное количество автомобилей с нормальным левым рулем. И число их растет год от года. Поэтому с уверенностью можно говорить о том, что рынок праворульных машин постепенно сходит на нет.

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