Посылка из Шанхая. Как китайские автомобили завоевывают российский рынок

Китайские автомобили в свое время воспринимались как серьезная угроза традиционным производителям на российском рынке (в первую очередь — "Автовазу"), но пока они так и не смогли существенно подвинуть местных конкурентов. Тем не менее спрос на машины из Поднебесной растет с каждым годом; расширяются модельные ряды, увеличивается количество дилеров китайских марок. Почему российские потребители все чаще выбирают продукцию китайского автопрома? Какие перспективы этих машин в РФ?
Коротко по истории
Китайские марки присутствуют на российском рынке уже более 15 лет, но ситуация серьезно изменилась только в последние год-два. Видимо, тот самый "поворот на Восток" случился не только на политическом уровне, но и в отдельно взятой отрасли — автопроме.
Да и сами компании из КНР проявляют все большую активность. Причин этого, думаю, несколько. Первая — изменился подход к внешним рынкам, в том числе и к российскому. Ведь 10–15 лет назад многие китайские компании приходили на наш рынок формально, так как государственная концепция развития автопрома Поднебесной требует от любого завода иметь экспортные перспективы. Но заниматься чужими непонятными рынками не очень-то хотелось, ведь свой — самый большой в мире и растет быстрыми темпами, в нем все понятно. Так многие китайские компании просто демонстрировали на зарубежных выставках свои творения, показывая для галочки, что работа идет.
Сейчас же вопрос выхода на внешние рынки — вопрос выживания, так как продажи в КНР нестабильны — то показывают рост, то сокращаются. Здесь видна и вторая причина — очень быстрое развитие китайского автопрома, который сейчас составляет почти треть мирового. Ведь в предыдущие два десятилетия почти все глобальные автопроизводители пришли в Китай. Причем речь не только о сборочных предприятиях зарубежных компаний; но и чисто китайские заводы активно скупали по всему миру ведущих инженеров и конструкторов, креативных дизайнеров и эффективных топ-менеджеров. Но рост остановился, и китайская "вторая волна" активно пошла на внешние рынки. Это иллюстрирует то, что за последние два года модельный ряд китайских автомобилей, например, на российском рынке кардинально изменился. По дизайну, потребительским характеристикам, комфорту, качеству сборки "китайцы" уже приблизились к уровню "корейцев" и "японцев".
При этом российский рынок считается одним из самых перспективных. Именно здесь продажи автомобилей потенциально могут вырасти в два раза и достигнуть 3,5 и более миллионов штук в год. В связи с этим в лучшем положении все-таки оказались "ветераны", давно и плотно осевшие в РФ, — Haval (ранее Great Wall), Chery, Geely, Changan.
Что интересно — все они приняли решение уйти из бюджетного сегмента, хоть и начинали на российском рынке с совсем недорогих моделей. Это понятно — на таких образцах, да еще и при отсутствии местного производства, заработать невозможно. Просто нет смысла конкурировать с тем же "Автовазом" в одной ценовой нише (сегодня это от 500 тыс. до 1 млн рублей) или с УАЗом (от 800 тыс. до 1,1 млн рублей). Поэтому производители из КНР основные свои продукты предлагают в среднем ценовом диапазоне от 1 млн до 2,5 млн рублей. Главными соперниками здесь выступают компании из Южной Кореи. Думаю, у Китая в принципе есть сверхзадача — повторить (но в ускоренном темпе) успех корейских компаний во всем мире.
Ищем дилеров
Еще один плюс — китайским компаниям удалось довольно успешно собрать профессиональные команды менеджмента для дистрибуции на российском рынке и реформировать свои дилерские сети. Причем если раньше китайскими автомобилями преимущественно занимались небольшие мультибрендовые региональные компании, то сегодня основной объем продаж формируют топовые российские дилерские группы. Посмотрите на вывески в крупных дилерских деревнях в Подмосковье, Воронеже, Краснодаре или любом городе-миллионнике — теперь рядом с логотипами ведущих японских или европейских производителей безо всякого стеснения красуются названия китайских компаний. Словом, китайские марки стали лидерами по расширению дилерских сетей в России.
В прошлом году специалисты аналитического агентства "Автостат" провели онлайн-опрос среди дилеров. Исследование показало, что среди преимуществ работы с марками из КНР выделяют — отсутствие бюрократии (41,7%), регулярное обновление модельного ряда и гибкую ценовую политику (по 33% опрошенных). Среди недостатков на первое место дилеры поставили маленький объем федеральной рекламы (65%). Сохранились еще и проблемы со своевременными поставками запчастей (40%). Больше всего дилерам нравится, как складываются отношения с марками Haval, Chery, Geely.
Среди всех причин такого активного роста продаж у китайских брендов генеральный директор группы компаний "Аларм-Моторс" Роман Слуцкий выделил сложившуюся в последнее время конъюнктуру на авторынке России. А именно — высокий спрос, который в полной мере не смогли удовлетворить корейские и японские концерны. Ведь на рынке побеждает обычно тот бренд, у которого есть автомобили на дилерских складах. Поэтому феноменальный рост продаж демонстрирует, к примеру, российский "Автоваз" и китайские бренды. Причем все участники рынка, конечно, понимают, что эта ситуация временная. Но очень уж удачная для некоторых из них.
Причем в наибольшем выигрыше, похоже, остается компания Haval. Благодаря наличию российской сборки она уже попала по результатам четырех месяцев 2021 года в первую десятку лидеров продаж, показав рост на 114%. Ей "дышит в затылок" Chery, имея пока только импортные модели. Но понятно, что в долгосрочной перспективе лидерство на российском рынке может обеспечить лишь локальное производство автомобилей в самой стране сбыта.
Соберем на месте
В свое время китайские компании уже пытались организовать сборку своих автомобилей в России — подавали заявки на соглашения в режиме промсборки, но ни одну из них Минпромторг не утвердил. Есть мнение, что в ведомстве опасаются конкуренции для российских производителей. Тогда китайцы попытались наладить сборку с помощью местных партнеров.
Модели Chery в России выпускали в Новосибирске, Калининграде и Таганроге (под брендами Tagaz и Vortex); Lifan, Geely и Great Wall — на заводе "Дервейс" в Черкесске. Были и другие проекты, поменьше, но все они "схлопнулись" еще несколько лет назад. Сейчас собственная производственная площадка в России есть только у бренда Haval в Тульской области. Причем производство активно расширяется — совсем недавно стартовало строительство второго завода (моторного). Он будет выпускать до 80 тыс. двигателей в год; инвестиции составят 42,4 млрд рублей. По планам, заработать завод должен уже в следующем году.
Хорошая ситуация и у компании Geely: четыре года назад открылся завод в Белоруссии (которая входит в Таможенный союз), недалеко от Минска. Предприятие полностью удовлетворяет потребности рынков России и РБ, модельный ряд расширяется. На другом белорусском предприятии "Юнисон" ведут сборку ряда автомобилей Changan. В Казахстане, тоже входящем в Таможенный союз, выпускает свои машины JAC. В Калининграде до недавнего времени производили некоторые модели FAW и Foton. А руководство компании Chery не скрывает, что активно ищет площадку (и, возможно, российского партнера) для локализации сборки своих машин в РФ. Об этом неоднократно говорил директор "Чери Автомобили Рус" Владимир Шмаков. Некоторые планы по организации производства в России продолжают вынашивать в Changan и в GAC Motor.
Кстати, вполне возможно, что через некоторое время в РФ вновь активизируются крупные игроки — FAW и Dongfeng. Правдоподобно звучит и то, что после окончания процедуры смены собственника вновь может "ожить" и Lifan. Так что есть вероятность, что придется нам учить и новые китайские имена.
А наверняка — нам предстоит стать свидетелями нешуточной конкурентной борьбы китайских марок на нашем рынке. В выигрыше, надеюсь, будут российские покупатели.
Как сломать стереотип
О равной конкуренции китайских авто с корейскими и японскими автомобилями уверенно говорит и генеральный директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков. На его взгляд, для знака равенства осталось одно — последовательно завоевывать сердца потребителей, формируя образ современного и надежного автомобиля. Это большая работа, которую не сделать за один год. Именно поэтому на сегодняшний день автомобили ведущих китайских брендов стоят на 10–15% меньше, чем их соперники.
В России сейчас четко вырисовывается тройка лидеров — Haval, Chery, Geely. Эти бренды периодически меняются местами в гонке за "желтую майку лидера", но все показывают хорошую динамику и имеют примерно равные шансы на успех. Модельный ряд Geely более всех "европеизирован" — за счет кооперации с компанией Volvo (например, кроссоверы Coolray и Tugella построены на разработанной шведами платформе). На подходе и новые модели.
Успех Chery обеспечен за счет широкого модельного ряда (который к тому же регулярно обновляется) и грамотно выстроенной ценовой политики. Плюс более чем десятилетняя история присутствия бренда на российском рынке — название компании, как показывают опросы, самое известное среди россиян. Еще бы наладить местную сборку…
Haval, похоже, первым из соотечественников начал проводить массированные рекламные кампании в нашей стране. Также предложил современные автомобили — интересные по дизайну, оснащению и опять же цене. А полноценный сборочный конвейер в России, локализация и соответствующие льготы позволяют расширять производство и наращивать объемы продаж. Компания очень смело заявляет о своих планах стать № 1 на российском рынке кроссоверов.
Не стоит забывать, что у всех этих производителей на своем рынке есть широкая линейка электромобилей. В будущем компании из КНР могут "двинуть" на наш рынок и машины на зеленом топливе — на любой вкус и кошелек. Но пока они сосредоточились на сегменте кроссоверов, как наиболее маржинальном.
В любом случае думаю, что в перспективе китайские бренды будут стабильно увеличивать суммарную долю на российском рынке по 1–2% в год. Уже в текущем году бренды из КНР могут достичь 7% доли рынка, совокупно продав около 100 тыс. автомобилей. А через три года есть все шансы продавать по 150 тыс. штук, заняв 10% российского рынка. На самом деле могли бы и быстрее, но в головах большинства россиян китайские автомобили пока ассоциируются с невысоким качеством, ненадежностью и недолговечностью. Так что главная задача "китайцев" — сломать этот стереотип и на практике доказать обратное.