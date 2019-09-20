Кроссоверы из Поднебесной: второе китайское предупреждение

К интересному выводу пришли аналитики: китайские кроссоверы становятся все более популярными на российском рынке. В этом году внедорожники из КНР стали рекордсменами по темпу роста продаж. Цифры, приведенные в отчете АЕБ (Ассоциация европейского бизнеса в России), впечатляют: в августе продажи китайского кроссовера Haval взлетели на 458%, а за восемь месяцев этого года — на 260%. Похожие показатели у компании Geely: с января по август в России было реализовано на 252% больше машин, чем за этот же период год назад. Причем и тут в лидерах паркетник Atlas, на долю которого пришлось более 80% продаж. А еще за эти восемь месяцев продали почти 4 тыс. кроссоверов Chery и 3,2 тыс. автомашин Lifan. Кратковременный ли это успех или китайские машины смогут побороться за серьезные позиции на рынке кроссоверов?

Описание Автомобили Haval © Михаил Метцель/ТАСС

История с географией Собственно, китайский автопром — очень молодой: первый автомобиль в этой стране собрали в 1956 году. Это был грузовик "Цзефан-СА140" — упрощенная копия советского ЗИС-150. "Большой скачок" случился уже в конце ХХ — начале ХХI века, когда в КНР пришли все ведущие мировые концерны. Сейчас автопром республики — самый мощный в мире: все его предприятия — и собственные, и иностранные — способны выпускать более 30 млн автомобилей ежегодно. Понятно, что большую часть этих машин продают на местном рынке, но многие тамошние производители давно задумываются об экспорте. И в первую очередь — в Россию, которая мало того что находится совсем под боком, так еще и до недавнего времени служила огромным испытательным полигоном для китайских машин. Их производители решили так: если тот или иной автомобиль (после доводки) хорошо пойдет в России, то его можно будет продвигать и в другие страны. Первым в 2004 году в Россию прибыл пикап Admiral компании Tianye, а первый дилер появился в Новосибирске. Помню любопытство, с которым мы в редакции журнала, где я тогда работал, рассматривали этот автомобиль. Вот это да, такая большая и богатая машина — и так дешево! Редакция купила пикап для длительного теста, и довольно быстро стало понятно, насколько она сырая. Замены потребовали многие детали и целые узлы. Впрочем, технические решения, заложенные японскими инженерами, оказались настолько удачными, что их не смогли испортить даже при копировании в кустарных условиях. Admiral после некоторой доводки отбегал у нас два года, пережил зимний пробег по недостроенной трассе во Владивосток, а потом еще несколько лет служил новому владельцу.

На эту тему Ужесточение правил техосмотра: чего ждать водителям

Продажи китайских автомобилей затем росли довольно быстро; лучшим годом для "китайцев" выдался 2007-й. Тогда официально было представлено 14 брендов и продано около 57 тыс. машин. Самой массовой маркой в России стала Chery — автомобили этого бренда собирали сначала в Калининграде, затем в Таганроге. К началу 2008 года в России китайскими автомобилями торговали 440 дилеров. Многие их производители заговорили о планах местного производства и рассчитывали получить статус промышленной сборки. Такие заявки подали десять компаний из Поднебесной. Но в правительстве тогда решили: китайцам режима промсборки не давать. Говорят, наши производители убедили премьер-министра в опасности "китайского нашествия". И в конце концов ни одно из этих соглашений подписано не было — без объяснения причин. А что дальше? Китайские компании, хотя и сумели наладить производство на нескольких небольших предприятиях, не имея льгот, продавали свои автомобили с переменным успехом. Одни уходили, на их место приходили другие… Конечно, от года к году модели совершенствовались, улучшались, решались проблемы качества и "детских болезней", но даже в лучшие годы все вместе компании из КНР не занимали более 3% российского рынка. Вам посылка из Шанхая! Все вдруг изменилось в последние года два; видимо (хотя бы на уровне правительства) случился тот самый "поворот на Восток" — в отдельно взятом автопроме. И вот летом 2019-го заработал завод компании Haval в Тульской области, рассчитанный на выпуск до 150 тыс. китайских автомашин в год! На его строительство, по некоторым сведениям, китайская компания потратила $0,5 млрд; небывалое дело — на предприятии изначально производится не только сварка, окраска и сборка машин, но и штамповка кузовных деталей. По словам руководителей, локализация сразу превысила 30% — в РФ делают пластиковые детали, кресла, элементы выхлопной системы. Причем никто не скрывает, что под Тулой хотят собирать автомобили еще нескольких китайских марок; переговоры идут полным ходом. И параллельно с этим в Москве идет подготовка к подписанию СПИКа (специального инвестиционного контракта) для завода Haval (хотя формально такие соглашения уже не заключаются). Но никто, в принципе, не сомневается, что чиновники Минпромторга его все-таки подпишут: политическое решение об этом было принято на самом высоком уровне.

Описание Завод Haval в Тульской области © Михаил Джапаридзе/ТАСС

А калининградскому заводу "Автотор" ничего уже и подписывать не надо: есть и СПИК, и закон об особой экономической зоне. Поэтому там уже собирают автомобили Chery нескольких моделей, пока методом крупноузловой сборки. Но уже скоро должен заработать полноценный завод — со сваркой и окраской. И в китайской, и в российской компании уверены: через несколько лет марка Chery на нашем рынке станет одной из очень популярных. И готовы предложить довольно большой модельный ряд (в первую очередь речь идет, конечно, о кроссоверах). Так что же случилось? Где искать причины неожиданного (вроде бы) китайского прорыва? Большая дорога начинается с маленького шага Причин, как мне кажется, несколько. Первая. 10–15 лет назад многие китайские компании приходили на наш рынок формально, ведь государственная концепция развития автопрома требует от любого завода иметь экспортные перспективы. Не пытаешься работать на заграницу? Могут строго наказать! А заниматься непонятными рынками не очень-то и хотелось, ведь свой, понятный, — самый большой в мире и растет быстрыми темпами! Вот многие китайские компании — покажут на зарубежной выставке свои творения, несколько штук даже продадут. Работа идет! Были, конечно, и серьезные фирмы, но такие можно было пересчитать по пальцам. А сейчас ситуация принципиально изменилась: продажи в КНР сокращаются второй год, и вопрос выхода на внешние рынки на самом деле — вопрос выживания. А какой считается самым перспективным? Российский, где потенциально продажи автомобилей могут вырасти в два раза и достигнуть 3,5 и более млн штук в год (так и было в 2013–2014 годах). Поэтому в лучшем положении оказались "ветераны", давно и плотно осевшие в России: Haval (раньше мы знали его под брендом Great Wall), Chery, Geely (собирают на СП в Беларуси), Lifan (говорят, ведет переговоры о сборке с тульским заводом).

Вторая причина — сегодня все ведущие китайские компании наладили выпуск современных и вполне конкурентоспособных автомобилей. Конечно, помогли в этом дизайнеры, конструкторы, технологи, инженеры, которых китайцы переманивают с ведущих должностей самых известных автомобильных концернов мира. Принципиально улучшилось качество. Так что теперь производителям из КНР есть что показать, и они серьезно рассчитывают на конкуренцию в ближайшие годы с корейскими и японскими марками. В-третьих, за годы работы на нашем и других мировых рынках китайцы неплохо обучились местным правилам игры и уже не пытаются завлечь потребителя только самыми низкими ценами. Более того, они готовы предложить машины, интересные по дизайну, с современными характеристиками, "подстроенные" под местные вкусы, причем изначально — с большим количеством интересных опций. К примеру, на новом кроссовере Chery Tiggo 4 открыть машину и запустить двигатель можно с помощью электронного браслета, а мультимедийная система управляется взмахом руки. И это на автомобиле стоимостью миллион рублей! Haval кроме агрессивной рекламы в СМИ (что вообще-то нетипично для китайских компаний) предлагает скидки и очень интересные кредитные схемы для покупателей. После этого спрос на машины стоимостью от 1,1 млн рублей растет! Продажами китайских марок всерьез занялись крупные дилерские сети, например Major. И это о многом говорит.

Описание Автомобиль Chery Tiggo © Кирилл Кухмарь/ТАСС