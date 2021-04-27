Полноразмерный пикап GWM признан лучшим внедорожником класса люкс на Автосалоне в Шанхае

БАОДИН (Китай), 27 апреля. /PRNewswire/ 19 апреля первый полноразмерный пикап класса люкс от GWM был впервые представлен всему миру на Автосалоне в Шанхае 2021. Новая модель, выпущенная после POER, является очередным шедевром, созданным на новой специализированной внедорожной платформе GWM.

Полноразмерный пикап GWM длиной около 6 метров и шириной 2 метра имеет внушительный вид. Передний бампер выглядит норовисто и величаво вместе с гигантской радиаторной решеткой и квадратными головными фарами, что представляет собой идеальное сочетание с демонстрацией силы и превосходства. Задняя часть оформлена с использованием стильных фонарей раздельного типа во всю ширину кузова с четко очерченными краями, создающими ощущение силы. Новая модель впервые в мире оснащена независимыми передней и задней подвесками на сдвоенных параллельных А-образных рычагах, а также сверхмощным силовым агрегатом 3.0T V6+9AT/9HAT. Таким образом, она может в считанные миллисекунды обеспечивать электромагнитную амортизацию, а также ощущение "полета на земле". Данный автомобиль, являющийся венцом китайских пикапов, самостоятельно разработан компанией GWM. Этот полноразмерный пикап, ставший воплощением 20-летнего технического опыта компании GWM, обладает превосходными внедорожными свойствами, обеспечивая в то же время комфорт и фешенебельность.

Пикап GWM занимает первое место по объемам внутренних продаж и экспорта на протяжении 23 лет подряд, а число его пользователей по всему миру превысило 1,9 млн. Он по праву занимает первую строчку рейтинга в Китае и входит в мировую пятерку лидеров. В декабре прошлого года модель GWM POER была официально представлена на зарубежных рынках. Благодаря превосходным эксплуатационным характеристикам и непревзойденным возможностям, удовлетворяющим требованиям рынка, она сумела завоевать целый ряд наград на конкурсах авторитетных зарубежных изданий в течение трех месяцев с момента своего появления. Это поможет пикапу GWM достичь своей цели, став номером один по всемирному объему продаж к 2025 году.

Таким образом, для ускорения темпов глобализации компания GWM создала всемирную производственную систему "12+5", включающую 12 крупных автомобилестроительных баз со всеми необходимыми технологиями и 5 сборочных предприятий. Ее глобальная научно-исследовательская система охватывает Европу, Северную Америку и Азию, формируя модель НИОКР "10 объектов в 7 странах" с научно-исследовательскими центрами в Японии, США, Германии, Индии, Австрии и Южной Корее. Что касается сбытовой сети, то она охватывает более 60 стран мира и включает в себя свыше 500 дилерских центров.

Руководитель отдела проектирования пикапов GWM Эндрю (Andrew) заявил следующее: "По мере развития технологий, изменений на рынке и увеличения числа пользователей, начинающих отдавать предпочтение этой серии, пикап GWM будет представлять обогащенный язык дизайна". В процессе глобализации компания GWM будет учитывать особенности различных рынков, формировать профессиональные научно-исследовательские подразделения из специалистов различных профилей, заблаговременно проводить углубленные исследования и анализ рынков, непрерывно внедрять передовые продукты в соответствии с потребностями и ожиданиями каждого рынка и создавать модели, удовлетворяющие разнообразным потребностям пользователей по всему миру.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1495915/GWM_POER_at_Auto_Shanghai_2021.jpg

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