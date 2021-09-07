Наступление из Техаса. Лишат ли женщин в США права на аборты?

Иван Лебедев — о скандальном решении Верховного суда США по поводу закона об абортах и о том, при чем здесь Дональд Трамп

"Талибан" (движение запрещено в РФ) уже в Техасе? Американские либералы считают, что да. Во всяком случае именно это, по их мнению, может объяснить новый техасский закон об абортах, который на прошлой неделе вступил в силу после того, как Верховный суд США отказался признать его неконституционным и отклонил иск с требованием отмены этого документа.

Описание Протестующие маршируют в знак протеста против запрета на аборты, штат Техас, 5 сентября 2021 года © Reginald Mathalone via Reuters Connect

Техасский закон носит беспрецедентный характер со всех точек зрения — юридической, медицинской, моральной. Он является самым строгим американским законом об абортах и рассматривается как шаг к их полному запрету на федеральном уровне. Правозащитные организации видят в нем грубое вторжение в частную жизнь, прямое наступление на личные права и свободы. Верховный суд отказался приостановить документ пятью голосами против четырех. Причем трое судей из тех, кто придерживается консервативных взглядов, были назначены 45-м президентом США республиканцем Дональдом Трампом. Экс-лидер не скрывал, что выступает за восстановление в стране запрета на аборты. Видимо, то, что Трамп в прошлом году проиграл президентские выборы, не мешает его делу на этом поприще побеждать. Охотники за головами или хорошие граждане? Закон, принятый в Техасе, запрещает аборты после шести недель беременности почти во всех случаях, даже при изнасиловании или инцесте. Исключение может быть сделано лишь тогда, когда под угрозой оказалась жизнь самой матери. Авторы документа пеняют на то, что обычно через шесть недель начинает прослушиваться сердцебиение плода. Противники закона им возражают: многие женщины в это время еще даже не знают, что беременны. Тем временем в большинстве американских штатов аборты разрешены в период не позже 22–26 недель беременности, когда плод становится жизнеспособным.

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При этом техасский закон составлен по-иезуитски хитро: ответственность за его реализацию формально возлагается не на государство, а на граждан, или народ в самом широком смысле этого слова. Самих женщин подвергать судебному преследованию не будут (это запрещено федеральным законодательством), однако любой человек, кроме представителей власти, сможет подать в суд на тех, кто помогал женщине сделать аборт или поощрял ее к нарушению установленных правил. Таким образом, под судом запросто может оказаться кто-то из родственников или знакомых женщины, даже водитель такси, который вез ее в клинику. Не говоря уже о врачах и сотрудниках этой клиники. Тем временем заявитель в случае выигрыша дела в суде сможет получить с ответчика минимум $10 тыс. и компенсацию всех своих юридических расходов. По сути, людям предлагают шпионить за другими и заниматься доносительством за денежное вознаграждение. Общественная организация Texas Right to Life, выступающая против абортов, уже создала сайт, на котором любой желающий может анонимно поделиться информацией о нарушителях. Как написала в своем особом мнении член Верховного суда Соня Сотомайор, техасцев превращают в "охотников за головами". Сторонники закона, естественно, так не думают. Возможно, кто-то воспользуется новым документом, чтобы свести с кем-то счеты, но большинство будут пребывать в уверенности, что они делают благое дело, и будут считать себя "хорошими гражданами". Назад в будущее По данным медицинской компании Whole Woman's Health, которая как раз и подала заявление в Верховный суд, запрет будет распространяться примерно на 85% всех случаев искусственного прерывания беременности в Техасе. Женщинам, желающим сделать аборт, придется ехать в какой-нибудь другой штат, например в Калифорнию. Американский Институт Гуттмахера, изучающий эту проблему, подсчитал, что теперь, чтобы попасть в клинику, им придется в среднем проделывать путь длиной 400 км вместо прежних 20. Пострадают от этого в первую очередь малоимущие женщины, в том числе из латиноамериканских и афроамериканских семей. Между тем медучреждения, где делают такую операцию, будут закрываться под угрозой судебных исков и разорения. При этом абортов вряд ли станет меньше. Как уже бывало в разных странах, на этой ниве просто начнет расцветать подпольный бизнес со всеми вытекающими последствиями. Техас возвращается почти на полстолетия назад, а точнее — в 1973 год. Именно тогда Верховный суд вынес важнейшее решение по делу "Роу против Уэйда", считающееся в США историческим. Джейн Роу — псевдоним, под которым выступала в суде 25-летняя Норма Маккорви, утверждавшая, что забеременела в результате изнасилования. Генри Уэйд был окружным прокурором в Техасе, где женщине отказали в праве на легальный аборт.

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Когда долгая тяжба дошла до Верховного суда и тот провел по ней не одно, а даже несколько заседаний, Маккорви уже успела родить, но решение было принято в ее пользу. Вердикт гласил, что государство не должно препятствовать женщине делать аборт, пока плод не стал жизнеспособным. При этом было сказано, что неприкосновенность личной жизни вытекает из 14-й поправки к Конституции США. На первый взгляд новый техасский закон формально не противоречит этому решению (не предусматривает наказание женщин и отдает контроль за исполнением в руки народа), но, по сути, он ведет к его отмене. И отказавшись признать это, пятеро членов Верховного суда "спрятали головы в песок", написала Сотомайор. По ее словам, это стало "поразительным актом пренебрежения конституцией, прецедентами, установленными самим этим судом, а также правами женщин, стремящихся сделать аборт в Техасе". Вместе с Сотомайор и двумя ее либеральными коллегами против этого решения голосовал председатель Верховного суда Джон Робертс, считающийся консерватором (хотя и без приставки "ультра"), но нередко занимающий центристские позиции по разным вопросам. Консерваторы желают пересмотра В портфеле высшей судебной инстанции США есть еще один аналогичный иск, касающийся закона штата Миссисипи о запрете абортов после 15 недель беременности. Уже тот факт, что он был принят к рассмотрению, беспокоит американских правозащитников. Они опасаются цепной реакции в других штатах, где в законодательных собраниях и губернаторских особняках обосновались республиканцы. Оттуда недалеко и до полной отмены решения по делу "Роу против Уэйда" на федеральном уровне. Сделать это Верховный суд призвали недавно более 200 членов Конгресса США, естественно республиканцев. И шансы на то, что суд в своем нынешнем составе каким-то образом рассмотрит этот вопрос, считаются достаточно высокими. "Все будет зависеть от того, присоединится ли кто-то из консерваторов" в составе Верховного суда к Робертсу и трем либеральным судьям, если дело дойдет до голосования, сказал телекомпании CNN профессор Школы права Техасского университета Стив Владек.

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