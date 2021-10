Эпоха Стинга Первого. Победы и поражения короля английской поп-музыки

Через год The Police выпустила второй альбом — Reggatta de Blanc, возглавивший британский чарт. Одноименный трек получил премию Grammy. Песни Message in a Bottle и Walking on the Moon стали хитами по всей Европе. Отныне Стинг — новая большая звезда. Критики видят в нем автора нового поколения — хорошо образованного рок-ловца девичьих сердец, ироничного и знающего себе цену; очень музыкального и упорного. Это же замечают режиссеры, и Стинг оказывается на съемочной площадке. Так начинается его карьера вне группы.

Следующие пластинки открывают The Police дорогу в Америку. Тем временем отношения внутри коллектива резко ухудшились: Стинг не без оснований видел себя лидером, но песни писали все трое и потому рассчитывали на равную отдачу. Когда о компромиссах оставалось только мечтать и дело дошло до драк, группа решила выпустить последний альбом и устроить прощальный тур. По иронии судьбы Synchronicity стал для них самой успешной пластинкой. Клип Every Breath You Take ежедневно крутили по MTV, песня стала абсолютным международным хитом и номером один в чартах по обе стороны Атлантики. На премии Grammy она обошла Billie Jean Майкла Джексона, и уже одно только это ставило Стинга в ряд выдающихся сочинителей.

В 1983 году во время концерта The Police на огромном стадионе, когда-то покоренном самими The Beatles, Стинг, по его словам, "осознал, что достиг Эвереста". Его ждали предложения со всех концов света, Дэвид Линч позвал на роль в фантастической "Дюне", продюсеры обещали семизначные суммы на телевидении. Другие члены группы, впрочем, тоже не сидели без дела и обсуждали заказы медиагигантов.

Не объявляя о распаде, The Police ушли в бессрочный отпуск.

Эталон европейской звезды

Если первый — Outlandos d'Amour — почти целиком джазовый и полиритмичный — альбом Стинга был заявкой на трон, то уже второй ...Nothing Like the Sun оказался безоговорочной победой. Englishman in New York, Fragile, They Dance Alone становятся новыми золотыми хитами. Следом выходит предельно личный альбом The Soul Cages, посвященный умершим родителям. За ним Ten Summoner’s Tales — с песнями If I Ever Lose My Faith in You и Fields of Gold, которые, по словам Пола Маккартни, он был бы не прочь написать сам. И, разумеется, Shape of My Heart (свыше 150 млн прослушиваний на одном только Spotify).

40-летний Стинг кажется эталонной европейской звездой голливудского масштаба. У него безупречный вкус, он всегда в отличной форме, его альбомы попадают в чарты. Он занимается благотворительностью и является ролевой моделью для сотен артистов, о которых даже не догадывается. Состоявшийся джентльмен с гитарой, эстет, полиглот и знаток викторианской культуры.