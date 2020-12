Папа по прозвищу Заппа: как классик американского рок-авангарда связан с русской культурой

В конце 1980-х Фрэнк Заппа любил рассказывать одну историю. Накануне встречи Рейгана и Горбачева в Москве его пригласили принять участие в гала-концерте звезд американской и советской эстрады. "Я ответил, что, конечно, был бы счастлив приехать, но есть небольшие технические проблемы: за пару дней невозможно доставить пять грузовиков, три автобуса и 43 человека обслуживающего персонала из Германии, где мы тогда были, в Москву. Без помощи мощной транспортной авиации — никак". Выделить Заппе грузовой самолет устроители шоу отказались. "Если советские организаторы не в состоянии доставить рок-группу из Мангейма в Москву, то каким же образом, интересно было бы знать, русские и американцы думают вместе отправить на Марс?" — ухмылялся Заппа.

Его культурные связи с русскими музыкантами и композиторами были более надежны, чем имевшиеся тогда возможности по логистике. Шутка ли, последний раз Заппа брал в руки гитару ради песен тувинского трио, а в своем последнем интервью вспоминал любимого русского музыковеда.

От Стравинского к рок-авангарду

Фрэнк Заппа родился в семье смешанных французских, сицилийских, неаполитанских, греческих и арабских кровей — но в музыкальной родословной крепко держался прежде всего за русские корни.

На протяжении всей жизни Заппа оставался большим поклонником Игоря Стравинского и постоянно возвращался к его новаторским работам. Запись "Весны священной" стала второй купленной им пластинкой и навсегда изменила его представление о границах допустимого в классической музыке. Фигура самого влиятельного русского композитора XX века будет буквально преследовать Заппу (и его поклонников) в дюжине его ключевых работ: от упоминания на обложках и в названии композиций до прямых цитат и остроумных посвящений.

Сначала Стравинский попал в длинный список титанов, вдохновивших Заппу на двойную пластинку Freak Out — дебют его культовой группы The Mothers of Invention.

На второй их пластинке Absolutely Free влияние русского гения стало еще заметнее. Так, признавался Заппа, в песне Status Back Baby он не более чем воспроизводит "Масленицу" — увертюру к "Петрушке" Стравинского. "В песне The Duke Of Prunes есть место, где "Колыбельная" из "Жар-птицы" Стравинского звучит на фоне другой, более ритмичной темы из "Весны священной", — не без гордости и фирменного презрения к неграмотным критикам объяснял Заппа.

Четвертый альбом — The Mothers, Cruising with Ruben & The Jets — был и вовсе целиком обязан русскому авангардисту: "Я задумал сделать его в духе сочинений неоклассического периода Стравинского. Если он мог взять формы и штампы классической эпохи и извратить их, почему бы мне не сделать то же самое с правилами ду-вопа (стиль поп-музыки — прим. ТАСС) 50-х?"

Позже случались аранжировки с вступительными фанфарами из "Агона" и "Истории солдата" Стравинского, сюиты вроде Igor's Boogie и In-A-Gadda-Stravinsky. И даже концерт The Mothers в швейцарском Монтре, во время которого в зале начался пожар, позже описанный в Smoke on The Water у Deep Purple, по иронии судьбы состоялся не где-нибудь, а прямо напротив улицы Стравинского.

Наряду с австрийцем Антоном Веберном и французом Эдгаром Варезом Стравинский станет для Заппы тараном, вытолкнувшим мировую рок-музыку на территорию классического авангарда. С их помощью будущий рок-смутьян №1 начнет длительный проект синтеза популярной музыки и серьезного искусства, в котором Freak Out и Absolutely Free окажутся лишь отправными точками.

Герой советского подполья

Сложносочиненный джаз-рок Заппы с пародиями и перчинкой был бесконечно далек от советского меломана, готового отдать часть зарплаты за пластинку зарубежного кумира. В ряду безусловных икон и небожителей вроде The Beatles, Pink Floyd, Deep Purple и Uriah Heep усатый лохматый монстр Заппа стоял в самом конце, если не на отшибе. Впрочем, дело было не только в природе его музыки, лихорадочно рвущейся от классики и рок-н-ролла к кривлянию и скандалу.

Заппу буквально не переносили на дух: в стране, где рок-музыка находилась на осадном положении, его нападки на психоделию, хиппи и тяжелый рок вызывали недоумение. Это же касалось его войн с американским истеблишментом, телевидением и проповедниками: он будто работал под прикрытием коммунистов, критикуя все то, что так яростно обличали в Союзе. Иначе чем еще объяснить тот факт, что в середине 1980-х "Аргументы и факты" могли встать на сторону рок-балагура из мировой столицы капитализма?