Когда монстру очень хочется любви: хоррор "Титан" Жюлии Дюкурно

На этой неделе в российских кинотеатрах выходит фильм-победитель Каннского фестиваля — "Титан" француженки Жюлии Дюкурно. Она стала первой женщиной-режиссером, которая единолично получила "Золотую пальмовую ветвь" Канна. Ее необычный боди-хоррор навсегда останется в истории кино, и, безусловно, станет одним из самых запоминающихся фильмов этого года. В детстве Алексия получила травму головы, поэтому часть черепа ей заменили на титановую пластину. Она выросла, работает танцовщицей и привлекает своими откровенными танцами многочисленных поклонников.

Описание Кадр из фильма "Титан" © Carole Bethuel/Festival de Cannes

Один из них после работы преследует девушку до машины и настойчиво предлагает завязать с ним отношения. Алексия вонзает в его ухо заколку для волос, прячет тело, возвращается на работу смыть с себя следы преступления, видит автомобиль, совокупляется с ним, возвращается домой, сжигает своих родителей и ударяется в бега. Ее привечает обезумевший от горя (буквально) начальник пожарной станции Венсан и принимает за своего сына.

Описание Кадр из фильма "Титан" © Carole Bethuel/Festival de Cannes

Сюжет, скорее всего, покажется вам странным, и это так и есть, и он еще страннее вкупе с неоновой, бьющей по всем органам чувств картинкой, которая вообще не дает опомниться. Фильм держит жесткий ритм — одна жестокая кровавая сцена сменяется другой. Эпизод, где героиня расправляется с небольшой вечеринкой в частном доме, снят с такой изобретательностью и юмором, что, думаю, его одобрил бы сам Квентин Тарантино. Визуально фильм абсолютно бескомпромиссен.

"Титан" — это картина постоянного напряжения, мук плоти, парализации разума. Дюкурно не то что не стесняется нелицеприятных подробностей, она упивается ими и тычет зрителю в лицо. Чем страннее и неприятнее — тем лучше. При этом все это безобразие не лишено своей завораживающей эстетики, от которой невозможно отвести глаза

За визуальным шоком, который для более циничных не такой уж и шокирующий, скрывается очень простая идея. Алексию никогда не любил, а скорее даже ненавидел ее отец. От нелюбви она ушла в отрицание и стала настолько социопатичной, что может испытывать хоть какое-то влечение только к неодушевленным предметам. Абсолютная любовь Венсана сбивает героиню с толку — она просто не может понять, что это такое. Она сторонится его не только в страхе раскрыть свою личность, но и просто потому, что его отношение к ней кажется Алексии чем-то неестественным. Вдобавок ко всем своим проблемам она еще и беременеет (да, от полового акта с автомобилем), и внутри нее не по дням, а по часам растет механический ребенок, кровоточащий машинным маслом. Героиня пытается избавиться от него, и в конце концов становится не лучше, чем ее отец. Через любовь Венсана она учится принимать себя и маленького титана в утробе.

Описание Кадр из фильма "Титан" © Carole Bethuel/Festival de Cannes