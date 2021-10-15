"Красные юнкера". Как подольские курсанты выиграли время для укрепления подступов к Москве

Алексей Исаев — о ходе боев на Можайской линии обороны, когда к оружию в роли солдат были призваны студенты военных училищ для сдерживания наступления превосходящих сил противника

80 лет назад, 16 октября 1941 года, под Москвой состоялся бой, в котором противниками стали советские курсанты, будущие командиры Красной армии, и немецкие танкисты. Этот день стал апофеозом череды боев на Можайской линии обороны, когда заново сформировался рухнувший Западный фронт. Военный вызов Курсантов военных училищ отправляли на фронт в качестве рядовых только в исключительных случаях — битва за Москву была именно таким поводом в истории Великой Отечественной войны. Когда 2 октября 1941 года началась немецкая операция "Тайфун", оборона Западного и Резервного фронтов Красной армии была разрушена буквально за несколько дней. Отделять немецкие танки от Москвы стала только Можайская линия обороны, которую спешно строили с конца лета 1941 года. При этом сами по себе эти позиции были бесполезны, если их не занять стрелками и артиллеристами.

Описание Строительство укреплений на Можайском шоссе в ходе битвы за Москву, октябрь 1941 года © Леонид Доренский/ТАСС

За два дня до того, как в городе Вязьме сомкнулись "клещи" немецкого окружения — 5 октября, — были подняты по тревоге два военных училища: Подольское артиллерийское полковника Ивана Стрельбицкого и Подольское пехотное генерал-майора Василия Смирнова. Причем в состав последнего незадолго до описываемых событий влились курсанты Киевского и Полтавского пехотных училищ, эвакуированные в Подмосковье. Однако не все курсанты находились в то время в казармах Подольска, часть была на учебе в летних лагерях, а сам начальник ППУ Василий Смирнов узнал о полученных приказах уже поздним вечером. Тем не менее поначалу на запад, навстречу врагу, отправили передовые отряды от двух училищ общей численностью около 350 человек с несколькими орудиями. Как позже оказалось, представления советского командования об обстановке на тот момент были далеки от действительности. Так, курсантам поручили ликвидировать "десант", хотя реально под Юхновом (Калужская область) двигалась гигантская колонна людей и техники с танками и гаубичной артиллерией. Однако студентам училищ в некоторой мере повезло: немецкая колонна повернула на Гжатск и далее на Можайск. Это позволило передислоцироваться и занять укрепления Можайской линии обороны на подступах к городу Малоярославцу, оседлав Варшавское шоссе. Добираться до позиций, правда, курсантам пришлось нелегкими и разными путями. Кого-то довольно скоро довезли через тьму октябрьской ночи мобилизованные в Подольске грузовики с опытными водителями, а кто-то был вынужден идти пешком. Тем не менее курсанты заняли оборону в районе деревни Ильинское — отсюда неофициальное название этих позиций "Ильинские рубежи". Поспешность выдвижения заставила даже забыть о полевых кухнях, из-за чего в последующие дни студенты училищ питались исключительно сухими пайками. Часто подольских курсантов изображают безусыми юнцами, однако это представление не вполне верно. Их значительную часть составляли уже достаточно зрелые молодые мужчины в возрасте около 25 лет, которые прошли срочную службу и сознательно выбрали профессию "Родину защищать". Соответственно, их уровень подготовки и мотивация были, безусловно, выше, чем у любого полка Красной армии на Можайской линии обороны. Своих оппонентов немцы назвали "красными юнкерами". Курсанты двух училищ, конечно, были не единственными, кто занял позиции 37-го Малоярославецкого укрепрайона Можайской линии обороны. К моменту начала боев, 11 октября, на точке уже находились подразделения 312-й стрелковой дивизии и 17-й танковой бригады. Лицом к лицу и в обход Начало боев ознаменовалось тактической неудачей — прорывом немцев через незанятый участок обороны укрепрайона к городу Боровску, который располагался фактически в тылу у курсантов. Эта атака противника потребовала задействовать под Боровском танковую бригаду советской армии, и в итоге курсанты остались воевать без поддержки бронетехники.

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Вместе с тем полк 312-й дивизии прочно оборонял Детчино на левом фланге укрепрайона и исключил прорыв врага в тыл на этом направлении. Лобовой штурм по шоссе немцам также успеха не принес: курсанты упорно оборонялись на позициях — их не смогли взять ни огнеметы, ни огонь танковых пушек (следы можно до сих пор увидеть на долговременных огневых точках (ДОТах) под Ильинским). Противниками советских войск на этом участке были 3-я моторизованная и 258-я пехотная дивизии, усиленные танками 19-й танковой дивизии. Особенность комплектования последней заключалась в том, что она была оснащена танками чешского производства, проходившими в вермахте как Panzerkampfwagen 38(t) neuer Art. Они хоть и были слабее немецких машин, но при нехватке противотанковых средств в Красной армии осенью 1941-го являлись опасными противниками. Не добившись успеха в атаках на занятых курсантами укреплениях, немецкое командование попыталось обойти их по бездорожью южнее Ильинского — в районе деревень Большая и Малая Шубинка. Отмечу, эти названия весьма уместно фигурируют в фильме "Подольские курсанты” (2020 год) — создатели картины по крайней мере постарались следовать исторической канве событий, при всех кинематографических условностях. Выбранное направление в обход приносит свои плоды для немцев — они добиваются прорыва в тыл Ильинского рубежа. Однако без захвата шоссе продвижение на Малоярославец не имело особого смысла. Танки и пехотинцы могли пройти вне дорог, но всем им нужны были боеприпасы и продовольствие, которые доставляли на автомашинах. Поэтому немецкие танки вынуждены были повернуть назад, на запад.

Описание Немецкая машина Sd.Kfz. 253 в реке, октябрь 1941 года © Bundesarchiv, Bild 101I-268-0157-17A/Utecht/Ütrech /Uetrecht/CC BY-SA 3.0/Wikipedia Commons

Здесь нельзя не отметить грамотного решения полковника Ивана Стрельбицкого по размещению в тылу Ильинского рубежа узла обороны, усиленного переданными училищу 85-мм зенитками. Эти орудия на прямой наводке были способны поразить любой танк, который имелся в распоряжении немцев в 1941 году. Именно этот тыловой узел обороны встал на пути осторожно двигающихся по шоссе нацистов. Поначалу их танки даже приняли за свои, они ведь шли от Малоярославца — из тыла. Однако в последний момент артиллеристы поняли свою ошибку и все же открыли огонь. Так немецкая колонна оказалась блокирована в узкой лощине. За несколько минут 14 танков из 15 были выведены из строя, в том числе 12 машин — безвозвратно. Лишь один танк 38(t) успел уйти от губительного огня, причем вперед, к Ильинскому, и сумел выйти к своим, проскочив позиции курсантов с востока на запад.

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Всего за 16 октября из 21 введенного в бой танка 19-й дивизии 18 машин были уничтожены. Здесь стоит уточнить, что в отличие от многих других подвигов советских солдат и командиров этот бой оказался подтвержден документами не только с советской стороны, но и противника. И, что особенно любопытно, в их архивах были найдены многочисленные фотографии разгромленной немецкой танковой колонны. К сожалению, при общем неравенстве сил даже этот успех не мог радикально изменить обстановку на этом фронте. Курсантам и пехоте 312-й стрелковой дивизии удалось лишь задержать противника, а 18 октября Малоярославец был оставлен. Однако те несколько дней, в течение которых немцы безуспешно таранили оборону укрепрайона, позволили резервам советской армии из глубины страны выдвинуться на необходимые позиции. В дальнейшем германское командование вовсе отказалось от наступления на этом направлении.

Описание Бывшие курсанты в день открытия памятника в селе Ильинское, 8 мая 1975 года © Klim1989/CC BY-SA 3.0/Wikipedia Commons