Пускай привыкают: чем флотские российско-китайские учения вызвали панику в Японии и США

"Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота вернулся в главную базу после завершения совместного учения Военно-морского флота Российской Федерации и Военно-морских сил Китайской Народной Республики "Морское взаимодействие — 2021", — со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота сообщил ТАСС. "В ближайшее время экипажи кораблей проведут пополнение материальных запасов и плановые технические проверки, после чего продолжат выполнение задач по предназначению", — говорится в сообщении. Флаги над Цугару Учения российских и китайских военных моряков проходили в Японском море в середине октября. В них участвовали со стороны ВМФ боевые корабли и суда обеспечения Тихоокеанского флота: большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", новейшие корветы проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Громкий", два базовых тральщика, дизель-электрическая подводная лодкой проекта 877 "Усть-Большерецк", а также ракетный катер и спасательный буксир. В воздухе их прикрывали истребители Су-35 и МиГ-31. С китайской стороны — ВМС НОАК: эсминцы "Кунь Мин" и "Нань Чан", корветы "Бинь Чжоу" и "Лю Чжоу", а также дизельная подводная лодка, корабль комплексного снабжения и спасательное судно и, кроме того, военная авиация.

На эту тему Корабли Китая и России впервые вместе прошли через Сангарский пролив

В ходе военно-морских маневров моряки двух стран отрабатывали траление морских акваторий, поиск и нейтрализацию подводной лодки вероятного противника, оказание помощи друг другу во время аварийных ситуаций, защиту кораблей от нападения с воздуха, провели артиллерийские стрельбы по мишеням, которые имитировали вражеские корабли, и потренировались в пополнении запасов во время движения, а также организовали совместные действия по защите торговых судов от нападения морских пиратов. Ну, а потом, после официального окончания учений, как вишенка на торте, — отряд двух стран в составе десяти боевых кораблей провел совместное патрулирование в западной части Тихого океана. Впервые прошел международными водами Сангарского пролива (Цугару, как называют его японцы), разделяющего два самых больших острова Страны восходящего солнца — Хоккайдо и Хонсю, в открытый Тихий океан, где преодолел 1 700 морских миль. "Задачами совместного патрулирования российско-китайского отряда являлись демонстрация государственных флагов России и Китая, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также охрана объектов морской экономической деятельности двух стран", — пояснила этот тихоокеанский поход пресс-служба российского военного ведомства. Разрыв шаблона Естественно, пресса и телевидение Японии, а также США не могли спокойно пройти мимо этого тихоокеанского шествия российских и китайских моряков. Обширной статьей о партнерстве Москвы и Пекина на море разразился известный журнал Никсоновского центра Соединенных Штатов The National Interest. Его автор Питер Сучиу, рассказав о самих маневрах и об озабоченности Вашингтона тесными военными связями России и Китая, причем не только на море, но и на суше, предпочел поискать противоречия между двумя странами, чтобы попытаться снизить значение прошедших учений. С одной стороны, он признал, что президент Российской Федерации Владимир Путин имеет союзника в лице китайского руководителя Си Цзиньпина, и даже привел цитату из выступления официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня, что две страны "едины, как скала" и поддерживают "нерушимую дружбу". С другой, сославшись на исследование Джеймстаунского фонда, отметил, что "под поверхностью не все так гладко в российско-китайских отношениях, что это очень трудно разглядеть за гипертрофированными похвалами, на которые не скупятся мощные пропагандистские машины двух стран, разглагольствующие об уникальной близости двух стратегических партнеров". Вспомнил и о том, что Пекин не признал возвращение Крыма в Россию, а Москва не выражает готовности помочь Китаю в возвращении Тайваня.

На эту тему Корабль ВМФ РФ пресек попытку эсминца США нарушить российскую госграницу в Японском море

Какое отношение эти два вопроса имеют к прошедшим совместным военно-морским учениям двух соседних государств, он пояснять не стал. Понятно только то, что подобные учения для Вашингтона — своеобразный разрыв шаблона. Они все надеялись на противоречия между Москвой и Пекином, а тут — наглядное военное сотрудничество между этими странами. США все больше и больше не нравится сближение и взаимодействие России и Китая, особенно в военной области. Что, конечно же, резко снижает возможности Вашингтона оказывать давление на Москву и Пекин. Но тут мы ему ничем помочь не можем. Пусть привыкает к тому, что США давно не самые-самые… Чтобы и как бы об этом не говорили на американском Олимпе. Реакция журнала The National Interest на российско-китайские учения была вполне предсказуемой. Хотя его автор многое недоговорил. Я это сделаю за него. Но чуточку позже. А сейчас о том, что писала и говорила о проходе через Сангарские ворота японская пресса. Ее тон был еще более катастрофичен, чем у автора Никсоновского центра. "Они нас окружают" На островах выразили опасение, что их "окружают", назвали совместные учения военных флотов России и Китая и проход по проливу Цугару "тревожным посланием" и утверждали, что США их "не спасут". Об этом сообщает издание Yahoo News Japan. Некоторые его читатели бьют тревогу и требуют наращивания военного потенциала, потому что Япония должна защитить себя сама от вероятных противников, не ожидая помощи союзников. То, как Вашингтон бросает на произвол судьбы своих партнеров, хорошо видно на примере Афганистана, говорят они. И их совершенно не успокаивает заявление заместителя генерального секретаря кабинета министров Ёсихико Исодзаки, что Япония следила за действиями российских и китайских кораблей и при необходимости могла применить к ним необходимые меры. Хотя проход между Хоккайдо и Хонсю считается международным и, согласно морскому праву, им могут воспользоваться корабли любых стран, не уведомляя о своих действиях японские власти, в Токио раздаются требования сделать в будущем такой проход кораблей ВМФ России и ВМС Китая "кровавым". Правда, более трезвые голоса напоминают, что та и другая страны обладают ядерным оружием и их ответный удар по островам может отправить их самих на дно океана. Вместе на море и на земле Но оставим японо-американскую дискуссию — их дело, как им реагировать на очередные российско-китайские военно-морские учения. Зададимся простым и очевидным вопросом: отчего такая паника? Ведь это не первые, не вторые и, конечно же, не последние учения двух флотов. Москва и Пекин проводят такие маневры, если не считать в рамках Шанхайской организации сотрудничества и на двусторонней основе учений на земле, практически ежегодно начиная с 2005 года. В августе того года, согласно досье ТАСС, они проходили в Желтом море, были частью учений "Мирная миссия — 2005", организованных под эгидой ШОС (кстати, соглашение о военном сотрудничестве заключено между всеми членами ШОС в рамках борьбы с международным терроризмом. Договора о взаимной помощи между Россией и Китаем нет).

Описание Высадка морского десанта с большого десантного корабля "Пересвет" во время совместных российско-китайских военных учений "Морское взаимодействие — 2015" © Юрий Смитюк/ТАСС

А первые учения под нынешним названием "Морское взаимодействие" состоялись в 2012 году — опять же в Желтом море, у берегов провинции Шаньдун. Потом через год были маневры в заливе Петра Великого в Японском море, недалеко от Владивостока. В 2015 году маневры проходили в два этапа — в Средиземном море, куда пришли два китайских ракетных фрегата "Линьи" и "Вэйфан", а также вновь в заливе Петра Великого. Через год военные моряки двух стран взаимодействовали на учениях в Южно-Китайском море, у побережья провинции Гуандун. А особо памятными стали маневры 2017 года, когда китайские корабли прошли через Тихий и Индийский океаны, Суэцкий канал, Средиземное море, Гибралтар, вышли в Атлантику, оттуда через Большой и Малый Бельт в Балтийское море. Пришвартовались на российской военно-морской базе Балтийск, под Калининградом. Российские и китайские моряки провели совместные маневры на Балтике, после окончания которых китайские ВМС приняли участие в военно-морском параде в Кронштадте и Санкт-Петербурге, посвященном Дню ВМФ России. Это был очень знаменательный и яркий эпизод в отношениях между двумя странами. А потом, когда китайские корабли вернулись домой, они приняли участие в совместных учениях в Японском и Охотском морях, а также на побережье Приморского края, на полигонах Тихоокеанского флота, куда был высажен морской десант. Я не стал называть десятки кораблей и подводных лодок, перечислять истребители и штурмовики, дальние бомбардировщики, которые принимали участие в этих маневрах. Единственное, что хотелось бы подчеркнуть, что каждый раз это были самые современные корабли, как с одной, так и с другой стороны, флагманы Тихоокеанского флота, Черноморского и Балтийского флотов, так же как флагманы китайских флотилий, вооруженные крылатыми ракетами, противоракетами, противокорабельным и противолодочным оружием, современными высокотехнологичными радиоэлектронными и навигационными системами, цифровыми системами управления вооружением. При этом экипажи этих кораблей, офицеры и мичманы всегда обмениваются своим опытом, в том числе и по взаимодействию с береговыми структурами, авиацией и космосом. Неудивительно, что такое партнерство между Москвой и Пекином не нравится Вашингтону и Токио. Одно дело — противостоять каждой стране в отдельности, другое — двум сразу. Никакие гибридные усилия по оказанию давления на них не помогут. Пусть привыкают Но недовольство недавними маневрами "Морское взаимодействие — 2021" со стороны США и Японии связано не только с растущим военным сотрудничеством между Россией и Китаем; не только с демонстративным проходом российских и китайских кораблей через Сангарский пролив. Раньше американцы считали, что, прикрываясь лозунгом о "свободе мореходства" (кстати, конвенцию ООН, посвященную этой проблеме, они до сих пор не подписали), Штаты могут приближаться и даже иногда заходить в территориальные воды России, как это сделал недавно вооруженный "Томагавками" эсминец USS Chafee, а перед этим его почти двойник USS John S. McCain, а тут, оказывается, так могут поступать и русские с китайцами. По высокомерному самолюбию американцев — японцы тут не в счет — нанесен весьма чувствительный удар. Вот они и кусают губы, и не только на страницах The National Interest.

На эту тему "Союз" в тропиках. Как работает российский космический комплекс во Французской Гвиане