Предвыборная Франция: cорок кандидатов и один президент

Описание Елисейский дворец © Spech/Shutterstock/Fotodom

Официально кампания по выборам еще не начиналась, но в действительности борьба за знаменитую президентскую резиденцию на улице Фобур-Сент-Оноре в Париже уже в разгаре. Глава республики Эмманюэль Макрон пока официально не объявил, намерен ли он сам баллотироваться в апреле 2022 года на второй срок, однако не менее сорока политиков поспешили обнародовать собственные виды на исторические апартаменты в Елисейском дворце. Чтобы официально включиться в кампанию, каждому из претендентов необходимо до 26 февраля 2022 года заручиться поддержкой не менее 500 муниципальных советников и мэров. Окончательный список кандидатов, собравших заветное число подписей народных избранников, станет известен спустя еще две недели — 11 марта. Но уже в ближайшее время ожидаются события, которые во многом предопределят дальнейший ход вещей. Календарь выборов и традиции позволяют действующему президенту Франции не спешить с вступлением в новый марафон. Так в основном и поступали исторические предшественники Макрона. Франсуа Миттеран, например, объявил себя кандидатом всего за месяц до выборов. В правящем лагере ожидают, однако, что Макрон, которому 21 декабря исполнится 44 года, раскроет свои планы еще до католического праздника Рождества — 25 декабря. Прорыв Земмура В опросах общественного мнения действующий президент сегодня лидирует. Основные политические оппоненты признают результативность мер, осуществленных правительством для сдерживания пандемии COVID-19. В сфере экономики уровень безработицы является самым низким за последние 15 лет. В первом туре 10 апреля за него готовы голосовать 23% избирателей. Это практически обеспечивает ему выход в финальный раунд 24 апреля. На второй позиции, как было и в прошлой избирательной кампании, находится лидер "Национального объединения", депутат парламента Марин Ле Пен. Социологи предрекают ей в первом туре 17% голосов, что заметно меньше, чем она получила в 2017 году.

Описание Эрик Земмур © Chesnot/Getty Images

Сама Ле Пен уверена: французский электорат пока еще полностью не мобилизовался и в реальности ее потенциал гораздо выше. Но ее планам может помешать самый активный участник этого этапа кампании, хотя еще и не кандидат, Эрик Земмур. Полемист правых взглядов, не связанный напрямую с какой-либо партией, он резко атакует и власть, и оппозицию. Части избирателей эта неполиткорректная риторика явно по душе: опросы сулят ему в первом туре 15% — более чем солидный показатель для дебютанта выборов, пока так и не объявившего "городу и миру" о своих намерениях. В вопросах ограничения потоков мигрантов во Францию Земмур идет значительно дальше Ле Пен. Некоторые его заявления уже принесли ему проблемы с законом — на процессе, который идет в парижском суде, полемиста обвиняют в расистских высказываниях и разжигании ненависти. В сентябре прошлого года он заявил, что несовершеннолетним мигрантам, совершившим правонарушения, нечего делать во Франции, назвав их "ворами и насильниками". За это ему грозит штраф в размере €10 тыс. Земмур, однако, считает, что его шансы на выборах выше, чем у Ле Пен. Он полагает, что в его активе сегодня не менее трети избирателей, голосовавших за Ле Пен, а также треть классического электората правых и столько же сторонников левого движения "Неподчинившаяся Франция". Губернатор Бертран и квестор Чиотти Коррективы в расстановку фигур на шахматной доске может внести предстоящий партийный конгресс "Республиканцев". Пока партия не заняла ожидавшегося высокого места в опросах. Ее готовы поддержать на выборах 12,5% избирателей. Но поддержка может оказаться выше в зависимости от того, кто из претендентов станет официальным кандидатом партии. За ее номинацию готовы бороться пять кандидатов. Пока во внутрипартийном марафоне впереди шел глава региона О-де-Франс (север страны) Ксавье Бертран. За плечами политика, которому сейчас 56 лет, внушительный послужной список: он был генеральным секретарем партии, возглавлял министерства труда и здравоохранения и вот уже почти шесть лет руководит одним из крупных регионов страны. Бертран называет себя "социальным голлистом", подчеркивая верность наследию основателя Пятой республики Шарля де Голля. Для обеспечения правопорядка он предлагает снизить возраст наступления уголовной ответственности с 18 до 15 лет. Это требование созвучно призывам соискателя номинации "Республиканцев", квестора Национального собрания (нижней палаты парламента) Эрика Чиотти, предлагающего создать дополнительно 100 тыс. мест в тюрьмах и лишить семейных пособий тех родителей, чьи дети не уважают ценности республики. Во внешней политике и Чиотти, и Бертран выступают за выход Франции из Объединенного командования НАТО в соответствии с линией, которую проводил де Голль. В 1966 году генерал выставил штаб-квартиру НАТО из Парижа и вскоре после этого отправился с десятидневным визитом в Россию, которую он всегда называл союзницей Франции в двух мировых войнах. Ставки Пекресс Еще один претендент "Республиканцев" Валери Пекресс убеждена, что настал час женщин возглавить Францию. Сейчас она руководит центральным регионом Иль-де-Франс ("Малая Франция"), в состав которого входят Париж и семь других департаментов страны. В прошлом советник президента Жака Ширака, чью дочь лечил от анорексии ее дед, известный психиатр, Пекресс возглавляла в президентство Николя Саркози министерства высшего образования и бюджета. В прошлом президентском марафоне она поддерживала Франсуа Фийона.

Описание Глава центрального региона Иль-де-Франс Валери Пекресс © EPA-EFE/LUDOVIC MARIN/POOL