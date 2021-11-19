Предвыборная Франция: cорок кандидатов и один президент

Официально кампания по выборам еще не начиналась, но в действительности борьба за знаменитую президентскую резиденцию на улице Фобур-Сент-Оноре в Париже уже в разгаре. Глава республики Эмманюэль Макрон пока официально не объявил, намерен ли он сам баллотироваться в апреле 2022 года на второй срок, однако не менее сорока политиков поспешили обнародовать собственные виды на исторические апартаменты в Елисейском дворце.
Чтобы официально включиться в кампанию, каждому из претендентов необходимо до 26 февраля 2022 года заручиться поддержкой не менее 500 муниципальных советников и мэров. Окончательный список кандидатов, собравших заветное число подписей народных избранников, станет известен спустя еще две недели — 11 марта. Но уже в ближайшее время ожидаются события, которые во многом предопределят дальнейший ход вещей.
Календарь выборов и традиции позволяют действующему президенту Франции не спешить с вступлением в новый марафон. Так в основном и поступали исторические предшественники Макрона. Франсуа Миттеран, например, объявил себя кандидатом всего за месяц до выборов. В правящем лагере ожидают, однако, что Макрон, которому 21 декабря исполнится 44 года, раскроет свои планы еще до католического праздника Рождества — 25 декабря.
Прорыв Земмура
В опросах общественного мнения действующий президент сегодня лидирует. Основные политические оппоненты признают результативность мер, осуществленных правительством для сдерживания пандемии COVID-19. В сфере экономики уровень безработицы является самым низким за последние 15 лет. В первом туре 10 апреля за него готовы голосовать 23% избирателей. Это практически обеспечивает ему выход в финальный раунд 24 апреля.
На второй позиции, как было и в прошлой избирательной кампании, находится лидер "Национального объединения", депутат парламента Марин Ле Пен. Социологи предрекают ей в первом туре 17% голосов, что заметно меньше, чем она получила в 2017 году.
Сама Ле Пен уверена: французский электорат пока еще полностью не мобилизовался и в реальности ее потенциал гораздо выше. Но ее планам может помешать самый активный участник этого этапа кампании, хотя еще и не кандидат, Эрик Земмур. Полемист правых взглядов, не связанный напрямую с какой-либо партией, он резко атакует и власть, и оппозицию. Части избирателей эта неполиткорректная риторика явно по душе: опросы сулят ему в первом туре 15% — более чем солидный показатель для дебютанта выборов, пока так и не объявившего "городу и миру" о своих намерениях.
В вопросах ограничения потоков мигрантов во Францию Земмур идет значительно дальше Ле Пен. Некоторые его заявления уже принесли ему проблемы с законом — на процессе, который идет в парижском суде, полемиста обвиняют в расистских высказываниях и разжигании ненависти. В сентябре прошлого года он заявил, что несовершеннолетним мигрантам, совершившим правонарушения, нечего делать во Франции, назвав их "ворами и насильниками". За это ему грозит штраф в размере €10 тыс.
Земмур, однако, считает, что его шансы на выборах выше, чем у Ле Пен. Он полагает, что в его активе сегодня не менее трети избирателей, голосовавших за Ле Пен, а также треть классического электората правых и столько же сторонников левого движения "Неподчинившаяся Франция".
Губернатор Бертран и квестор Чиотти
Коррективы в расстановку фигур на шахматной доске может внести предстоящий партийный конгресс "Республиканцев". Пока партия не заняла ожидавшегося высокого места в опросах. Ее готовы поддержать на выборах 12,5% избирателей. Но поддержка может оказаться выше в зависимости от того, кто из претендентов станет официальным кандидатом партии. За ее номинацию готовы бороться пять кандидатов.
Пока во внутрипартийном марафоне впереди шел глава региона О-де-Франс (север страны) Ксавье Бертран. За плечами политика, которому сейчас 56 лет, внушительный послужной список: он был генеральным секретарем партии, возглавлял министерства труда и здравоохранения и вот уже почти шесть лет руководит одним из крупных регионов страны.
Бертран называет себя "социальным голлистом", подчеркивая верность наследию основателя Пятой республики Шарля де Голля. Для обеспечения правопорядка он предлагает снизить возраст наступления уголовной ответственности с 18 до 15 лет. Это требование созвучно призывам соискателя номинации "Республиканцев", квестора Национального собрания (нижней палаты парламента) Эрика Чиотти, предлагающего создать дополнительно 100 тыс. мест в тюрьмах и лишить семейных пособий тех родителей, чьи дети не уважают ценности республики.
Во внешней политике и Чиотти, и Бертран выступают за выход Франции из Объединенного командования НАТО в соответствии с линией, которую проводил де Голль. В 1966 году генерал выставил штаб-квартиру НАТО из Парижа и вскоре после этого отправился с десятидневным визитом в Россию, которую он всегда называл союзницей Франции в двух мировых войнах.
Ставки Пекресс
Еще один претендент "Республиканцев" Валери Пекресс убеждена, что настал час женщин возглавить Францию. Сейчас она руководит центральным регионом Иль-де-Франс ("Малая Франция"), в состав которого входят Париж и семь других департаментов страны. В прошлом советник президента Жака Ширака, чью дочь лечил от анорексии ее дед, известный психиатр, Пекресс возглавляла в президентство Николя Саркози министерства высшего образования и бюджета. В прошлом президентском марафоне она поддерживала Франсуа Фийона.
Как заметил один из ведущих французских аналитиков, "в дискуссии без больших искр в идеологическом плане программа Пекресс оказалась наиболее хорошо скроенной". Особенно наступательной она была в полемике по вопросам миграции. Эта тема наряду с вопросами безопасности доминирует в предвыборных установках "Республиканцев". Пекресс выступает за установление потолка для приема мигрантов, а предоставление им вида на жительство предлагает поставить в зависимость от знания французского и наличия достаточных доходов для проживания во Франции.
Шансы завоевать партийную номинацию имеет и "претендент, которого не надо учить" — Мишель Барнье, в прошлом глава МИД и недавний переговорщик по Brexit. Он, кстати, единственный, кто хранил партийный билет при всех последних сменах названия партии. Возможно, именно это постоянство и обеспечило на порядок больше обещаний депутатов и мэров, чем пока смогли получить его соперники.
На левом фланге мэр Парижа и официальный кандидат социалистов Анн Идальго пользуется поддержкой 7% избирателей. Она опережает экологиста Янника Жадо, пока рассчитывающего на 6%. Среди левых кандидатов наибольшей поддержкой пользуется Жан-Люк Меланшон. Он выступает с антикапиталистических позиций, предлагает в интересах большего равенства установить на предприятиях верхнюю планку для заработной платы. Кроме того, около 2,5% избирателей готовы проголосовать за лидера Французской компартии, депутата парламента Фабьена Русселя.
Премьера "анималистов"
Впервые в выборах на левом фланге будет участвовать "Анималистская партия" (Le Parti animaliste), которую возглавляет адвокат Элен Тиу. Ее намереваются поддержать около 2% избирателей. Партию благословила, бесспорно, одна из самых известных французских избирательниц и покровительниц фауны — Брижит Бардо. Тиу опережает в опросах и бывшего министра, социалиста Арно Монтебура, чья кампания пока не получила разбега, и сопредседателя троцкистской партии "Рабочая борьба" (La Lutte ouvriére) Натали Арто.
"В современном контексте, когда защитой животных озабочены многие молодые избиратели, электоральный потенциал Тиу не стоит недооценивать, — считают в социологической службе IFOP. — Остается, однако, увидеть, сможет ли она набрать подписи 500 муниципальных советников и мэров, необходимые для официальной регистрации ее кандидатуры". По признанию самой Тиу, собирать такие подписи в муниципалитетах — "настоящий крестный путь".
Слово союзников
Повлиять на исход выборов надеются политики, временно покинувшие авансцену. Мэр Гавра Эдуар Филипп, в течение трех лет, с мая 2017 по июль 2020 года, возглавлявший кабинет министров, основал в минувшем месяце новую политическую партию "Горизонты" (Horizons). "Переизбрание президента — еще более сложная задача, чем его избрание, — объяснил Филипп свой проект. — Моя цель заключается в том, чтобы Эмманюэль Макрон был избран на второй срок. "Горизонты" могут стать для этого полезным инструментом". Исчерпываются ли этим проектом планы Филиппа?
На правом фланге директор Института социальных, экономических и политических наук (ISSEP) Марион Марешаль призывает Марин Ле Пен и Эрика Земмура к альянсу. "Когда я изучаю соотношение сил, я вижу, что блок Ле Пен — Земмур имел бы сегодня 36–37%, — заметила Марешаль. — Такой альянс мог бы обойти Макрона".
Услышит ли Марин Ле Пен племянницу? В мае 2017 года, после того как "Национальный фронт" (как в то время называлось сегодняшнее "Национальное объединение") проиграл президентские выборы — Макрон получил тогда 66% голосов, Марин Ле Пен вдвое меньше, — 27-летняя Марион Марешаль ушла из политики, хлопнув дверью. Она отказалась от обязанностей депутата парламента и члена политбюро партии. На правом фланге ее по-прежнему рассматривают как вероятную преемницу Ле Пен.
Готов ли объединяться Земмур? По крайней мере, по мнению части аналитиков, он реалистично оценивает свои шансы в президентском марафоне 2022 года. Дистанция, отделяющая его сегодня от Макрона, слишком велика. Нельзя исключать, что его устремления в большой мере связаны поэтому с периодом после выборов. Он едва ли сомневается в победе Макрона и, соответственно, в крушении политических надежд и "Республиканцев", и "Национального объединения". Свой политический проект, по крайней мере в глазах части аналитиков, он готовится строить на руинах этих двух партий в качестве кандидата объединенных правых сил.