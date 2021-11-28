"Спорно, искренне, по-рокенрольному эмоционально". Михаил Марголис об Александре Градском

С точки зрения народных вкусов, поворотным моментом в его творчестве стал "Романс о влюбленных". Весь саундтрек этого фильма стал первой площадкой для его всенародной известности. Когда он спел щемящую, очень интересно построенную и ритмически, и вокально, и композиционно "Как молоды мы были", у него появилась визитная карточка для широкой аудитории. Для людей, которые чуть глубже интересовались его творчеством и отечественной рок-музыкой, были, конечно, и другие ориентиры.

Описание Александр Градский © Андрей Бабушкин/ТАСС

Основные ассоциации с Градским сейчас, наверное, будут проводиться с этой песней и его участием в шоу "Голос", а остальное, и наиболее значимое, на мой взгляд, будет, к сожалению, проводиться пунктиром.

Безусловно Градского выделяют в первую очередь его вокальные данные. Прежде всего манера исполнения — очень агрессивная, громкая. Действительно отдельная на отечественной сцене

Его вокальная подача в определенном смысле является фирменным стилем. Кто-то принимал это, кто-то не принимал, но его вокальный диапазон и даже определенная настройка гитары - звенящая, яркая, очень узнаваемы. Мне кажется, что самое важное в его творчестве — прежде всего его крупные по форме работы, когда он делал рок-сюиты или тематические альбомы на значимые стихи знаменитых поэтов, например, Маяковского и Артюра Рембо. Когда он искал масштабное видение. Безусловно нужно вспомнить, хотя бы по количеству работы, привлеченных людей, музыкантов, затраченному времени то, что он делал по “Мастеру и Маргарите”.

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Важно то, что можно назвать своего рода бард-рокерскими вещами. Там было много точных по форме определений. Важно все, что касается его основных песен, таких, как "Вот так папа пел" или "Мы не ждали перемен". В цикл этих произведений, который он мог исполнять просто под акустическую гитару, безусловно входят его самые интересные работы. Он был когда-то одним из первых, кто внедрял рок-эстетику на отечественной почву. Здесь вспоминаются его "Скоморохи" и другие многочисленные эксперименты. С годами разница в возрасте нивелируется, ощущается уже не так сильно. Когда мы моложе, разница даже в несколько лет может быть очень существенна.

Для плеяды рок-музыкантов, которые сейчас уже сами являются патриархами, включая участников "Машины времени", "Воскресения", "Автографа" это был старший коллега, успешный музыкант

Ему удалось интегрироваться в достаточно официальную деятельность. Он был не подпольным музыкантом, а вполне себе легальным, к тому же с академической подготовкой. Неспроста это был первый "длинноволосый" человек, который пел в Большом театре и исполнял песни советских композиторов, например, Александры Пахмутовой, которого показывали на центральном телевидении, который вышел на площадку Колонного зала. В этом смысле у него было особое положение и особая роль. Он показывал, что можно внедрять рок-музыку на советскую сцену и таким образом.