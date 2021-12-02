Переходный год: что происходит с понятием бедности в России

В этом году в России в значительной степени был скорректирован подход к оценке бедности. Во-первых, с начала 2021 года вступили в силу изменения в методике расчета прожиточного минимума. Во-вторых, на прошлой неделе Минтруд РФ объявил о появлении нового показателя — границы бедности, который будет использован для целей статистического учета и принятия управленческих решений. Текущие особенности В первое десятилетие XXI века отмечалось существенное снижение доли населения в России, проживающего за чертой бедности. За последние годы этот показатель фактически не изменился, наблюдались лишь незначительные колебания. При этом характерной особенностью для нашей страны является чрезвычайно высокая доля работающих малоимущих. Одним из целевых показателей национальной цели "Сохранение населения, здоровье и благополучие людей" (установлена прошлогодним июльским указом президента РФ) является снижение уровня бедности к 2030 году в два раза по сравнению с показателем 2017 года — то есть до 6,5% от общего числа граждан России.

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Пандемия COVID-19 несколько обострила проблему бедности в мире, и в России в частности. Связано это с тем, что в текущую рецессию сокращение доходов и личного потребления наиболее сильно ударило по наименее обеспеченным слоям населения. В такие моменты, безусловно, государство должно оказывать им поддержку — это во многом было сделано в РФ в прошлом году. Например, в Общенациональном плане действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, были предусмотрены прямые адресные выплаты гражданам страны. Причем были введены как новые меры поддержки, так и увеличен размер более ранних. На мой взгляд, то, что акцент был сделан на семьях с детьми, — совершенно справедливо, так как риск бедности для них значительно выше, чем для бездетных семей. Текущая государственная политика совершенствует механизм адресности мер поддержки, что, как ожидается, положительно скажется на общем уровне бедности в стране. Адресность будет увеличена как за счет изменения порядка назначения социальных выплат (новый размер пособий, способ их получения, критерии нуждаемости с учетом региональных особенностей), так и за счет новых инструментов (например, социальное казначейство). Методика счета До недавнего времени уровень бедности в России определялся только как доля граждан с доходами ниже прожиточного минимума. При этом с 1 января 2021 года прожиточный минимум рассчитывается как 44,2% от медианного среднедушевого дохода. Смена подхода должна обеспечить темп роста показателя не ниже прогнозного уровня инфляции. Таким образом получается, что по итогам второго квартала текущего года в России насчитывается 17,7 млн бедных, при этом 82% из них — это семьи с детьми (каждый пятый ребенок живет в малоимущей семье).

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Тем временем в мировой практике используется в основном два подхода для оценки уровня бедности: линия бедности и прожиточный минимум. Где второй определяется, как правило, в диапазоне 40–60% медианного или среднедушевого дохода либо через потребительскую корзину. Новшеством в российской методологии является установление границы бедности, которая будет рассчитываться с учетом текущей динамики индекса потребительских цен (ИПЦ). Это также переход на "якорную" бедность — то есть значение показателя будет рассчитываться в каждом периоде от одного и того же базового значения (величины прожиточного минимума в четвертом квартале 2020 года). Предполагается, что границы будут устанавливаться Росстатом ежегодно и ежеквартально (периодичность расчета осталась прежней) — путем умножения базовой границы на ИПЦ. Важно отметить, что установление границы необходимо в первую очередь для статистических целей (для оценки численности малоимущих с учетом реальной структуры потребления) и принятия управленческих решений (например, при оценке эффективности деятельности высших должностных лиц). Отмечу, что изменение подхода обеспечивает сопоставимость данных, однако первые итоги расчетов по новой методике будут опубликованы позднее. Важно, что новый подход позволит оценивать динамику численности малоимущих с учетом фактического роста цен в стране, реальной структуры потребления. Это особенно важно именно сейчас, когда значение ИПЦ существенно превышает целевое значение в 4%. По данным Росстата, индекс потребительских цен за январь — октябрь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составил 6,3%. Самое время При всем этом механизм назначения мер поддержки не обязательно должен совпадать со "статистической" оценкой бедности — такая практика давно существует в мире, а в условиях нынешнего уровня инфляции это тем более оправданно. Другое дело, что крайне важно пояснять населению, для чего применяется граница бедности, для чего существует прожиточный минимум (продолжит использоваться для назначения мер социальной поддержки).

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