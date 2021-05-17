"Социальное казначейство" как вызов и новые возможности

Прошедший 2020 год стал беспрецедентным с точки зрения введения новых социальных выплат. Однако, как подчеркнул выступавший с ежегодным отчетом в Госдуме премьер-министр Михаил Мишустин, забота о семье и детях стала главным приоритетом работы правительства не только в прошлом году. В наступившем 2021 году планируется усилить поддержку нуждающихся семей.

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По оценкам ВШЭ, в 2020 году расходы на дополнительные социальные выплаты из бюджетов всех уровней составили 1,2–1,3 трлн рублей и в основном были направлены семьям с детьми. Считаю, что именно эти социальные инвестиции позволили удержать масштаб бедности на уровне 2019 года, несмотря на то что в среднем реальные доходы граждан снизились на 3%. Нельзя при этом забывать, что сегодня социальные выплаты в структуре доходов населения уже превысили 20%. Даже в советский период этот показатель не поднимался выше 16%. Пути модернизации Многие задаются вопросом: что будет в более поздней перспективе, когда ряд мер поддержки перестанет действовать? Сможет ли Россия только за счет экономического роста обеспечить достижение цели по двукратному сокращению бедности к 2030 году? Прогнозы ВШЭ показывают, что экономика восстанавливается не так быстро, чтобы обеспечить необходимый эффект. В связи с чем потребуется проделать сложную работу по увеличению поддержки нуждающихся семей, но при более скромных расходах на дополнительные выплаты.

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Решить эту задачу, на мой взгляд, позволит введение минимального гарантированного дохода для семей с детьми через совместную реализацию двух социальных программ. Первая — это "Социальный контракт", помогающий повысить трудовой доход в семьях посредством содействия занятости или предпринимательской активности. Этот проект начал свою работу на территории всей страны с 1 января текущего года, но перед этим, в 2020 году, прошел апробацию в 21 субъекте РФ. Вторая — универсальное пособие по бедности для семей с детьми. Такие выплаты компенсирует негативные последствия высокой распространенности низкооплачиваемой работы и неэффективной поддержки отдельных категорий бедных семей с детьми. При этом потребуется система дополнительных критериев нуждаемости, которая позволит снизить риски ошибочных включений и исключений из программы, обусловленные прежде всего высокой долей неформальных доходов населения (по оценкам Росстата, в 2020 году они составили около 10%). Ожидания от реализации проектов Социальные выплаты — это еще и элемент регулирования уровня заработной платы, наличия рабочих мест и равенства в обществе. Соответственно, дальнейшее увеличение доли расходов на пособия в общем объеме доходов населения будут оказывать негативное воздействие и на бюджетную стабильность, и на экономический рост. Несмотря на то что на социальные выплаты было добавлено более 1 трлн рублей, сохранилась высокая степень бедности. Важно учитывать при этом, что потенциал роста расходов на пособия исчерпан.

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Поэтому правительство, приступая к реализации проекта "Социальное казначейство", должно будет обеспечить высокую эффективность и результативность программ "Социального контракта" и пособий по бедности. Такая единая цифровая платформа рассматривается как механизм для систематизации мер социальной поддержки с целью достижения национальных целей и должна способствовать перераспределению выплат в пользу реально бедных слоев населения. В нынешней системе ошибки включения и исключения дотируемых превышают 30%. "Социальное казначейство" открывает и для людей, и для государства новые возможности. В первую очередь, минимизируются затраты семей на подтверждение права на социальную защиту. Вводится стандарт проактивного назначения основных выплат, не требующий обязательного обращения человека за мерами социальной поддержки. Повышается доступность информации о правах на пособия за счет инструмента дружественной навигации по всем программам, включая службу занятости и соцуслуги для пожилых граждан и инвалидов. Этому будет способствовать появление в рамках "Социального казначейства" реестра бедных семей и данных о причинах их финансового положения. Система позволит проводить комплексную оценку дефицита ресурсов, что в свою очередь дает возможность разрабатывать индивидуальные программы повышения доходов для каждой семьи. Кроме того, ликвидируется территориальное неравенство в доступе к адресным пособиям для бедных. Все это формирует технологическую базу для введения минимального гарантированного дохода для семей с детьми. Риски системы Вместе с тем нельзя не отметить и зоны рисков реализации проекта "Социальное казначейство". Критерии нуждаемости должны быть понятны и поддержаны гражданским обществом. Например, если ограничением на вход в программу является наличие имущества — второго жилья, то не должно быть ситуации, когда семья, имея квартиру и дачу, претендует на участие в программе (при доходах ниже черты бедности), а семья, владея двумя квартирами, — нет. Особенно спорным может стать вопрос по частям жилых помещений в собственности.

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