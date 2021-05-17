"Социальное казначейство" как вызов и новые возможности

Прошедший 2020 год стал беспрецедентным с точки зрения введения новых социальных выплат. Однако, как подчеркнул выступавший с ежегодным отчетом в Госдуме премьер-министр Михаил Мишустин, забота о семье и детях стала главным приоритетом работы правительства не только в прошлом году. В наступившем 2021 году планируется усилить поддержку нуждающихся семей.
По оценкам ВШЭ, в 2020 году расходы на дополнительные социальные выплаты из бюджетов всех уровней составили 1,2–1,3 трлн рублей и в основном были направлены семьям с детьми. Считаю, что именно эти социальные инвестиции позволили удержать масштаб бедности на уровне 2019 года, несмотря на то что в среднем реальные доходы граждан снизились на 3%.
Нельзя при этом забывать, что сегодня социальные выплаты в структуре доходов населения уже превысили 20%. Даже в советский период этот показатель не поднимался выше 16%.
Пути модернизации
Многие задаются вопросом: что будет в более поздней перспективе, когда ряд мер поддержки перестанет действовать? Сможет ли Россия только за счет экономического роста обеспечить достижение цели по двукратному сокращению бедности к 2030 году? Прогнозы ВШЭ показывают, что экономика восстанавливается не так быстро, чтобы обеспечить необходимый эффект. В связи с чем потребуется проделать сложную работу по увеличению поддержки нуждающихся семей, но при более скромных расходах на дополнительные выплаты.
Решить эту задачу, на мой взгляд, позволит введение минимального гарантированного дохода для семей с детьми через совместную реализацию двух социальных программ. Первая — это "Социальный контракт", помогающий повысить трудовой доход в семьях посредством содействия занятости или предпринимательской активности. Этот проект начал свою работу на территории всей страны с 1 января текущего года, но перед этим, в 2020 году, прошел апробацию в 21 субъекте РФ.
Вторая — универсальное пособие по бедности для семей с детьми. Такие выплаты компенсирует негативные последствия высокой распространенности низкооплачиваемой работы и неэффективной поддержки отдельных категорий бедных семей с детьми. При этом потребуется система дополнительных критериев нуждаемости, которая позволит снизить риски ошибочных включений и исключений из программы, обусловленные прежде всего высокой долей неформальных доходов населения (по оценкам Росстата, в 2020 году они составили около 10%).
Ожидания от реализации проектов
Социальные выплаты — это еще и элемент регулирования уровня заработной платы, наличия рабочих мест и равенства в обществе. Соответственно, дальнейшее увеличение доли расходов на пособия в общем объеме доходов населения будут оказывать негативное воздействие и на бюджетную стабильность, и на экономический рост.
Несмотря на то что на социальные выплаты было добавлено более 1 трлн рублей, сохранилась высокая степень бедности. Важно учитывать при этом, что потенциал роста расходов на пособия исчерпан.
Поэтому правительство, приступая к реализации проекта "Социальное казначейство", должно будет обеспечить высокую эффективность и результативность программ "Социального контракта" и пособий по бедности. Такая единая цифровая платформа рассматривается как механизм для систематизации мер социальной поддержки с целью достижения национальных целей и должна способствовать перераспределению выплат в пользу реально бедных слоев населения. В нынешней системе ошибки включения и исключения дотируемых превышают 30%.
"Социальное казначейство" открывает и для людей, и для государства новые возможности. В первую очередь, минимизируются затраты семей на подтверждение права на социальную защиту. Вводится стандарт проактивного назначения основных выплат, не требующий обязательного обращения человека за мерами социальной поддержки. Повышается доступность информации о правах на пособия за счет инструмента дружественной навигации по всем программам, включая службу занятости и соцуслуги для пожилых граждан и инвалидов.
Этому будет способствовать появление в рамках "Социального казначейства" реестра бедных семей и данных о причинах их финансового положения. Система позволит проводить комплексную оценку дефицита ресурсов, что в свою очередь дает возможность разрабатывать индивидуальные программы повышения доходов для каждой семьи. Кроме того, ликвидируется территориальное неравенство в доступе к адресным пособиям для бедных.
Все это формирует технологическую базу для введения минимального гарантированного дохода для семей с детьми.
Риски системы
Вместе с тем нельзя не отметить и зоны рисков реализации проекта "Социальное казначейство". Критерии нуждаемости должны быть понятны и поддержаны гражданским обществом. Например, если ограничением на вход в программу является наличие имущества — второго жилья, то не должно быть ситуации, когда семья, имея квартиру и дачу, претендует на участие в программе (при доходах ниже черты бедности), а семья, владея двумя квартирами, — нет. Особенно спорным может стать вопрос по частям жилых помещений в собственности.
Также, если ввести ценз на размер сбережений, то как быть в ситуации, когда семья копила средства на образование детей. Их наличие станет барьером для входа в программу гарантированного дохода? На мой взгляд, таких сюжетов много, и по ним должен быть консенсус основных социальных групп, а особо спорные ситуации в оценке имущества и финансовых активов необходимо трактовать в пользу людей.
Система минимального гарантированного дохода будет снижать привлекательность низкооплачиваемой занятости для российских граждан, поэтому потребуется поиск баланса между величиной этого дохода и размером минимальной оплаты труда.
Для того чтобы минимизировать риски неэффективной работы системы, цифровая платформа "Социального казначейства" должна быть максимально дружественной для людей и с точки зрения навигации, и по получению обратной связи от государства. Ее следует сделать максимально открытой для получателя в вопросе верификации данных, на основе которых сделаны начисления и представлены социальные услуги.
Нельзя забывать и про эффективное взаимодействие между ведомствами, программами и цифровыми платформами в этих целях. Также очень важно уделить серьезное внимание коммуникации с населением, сотрудниками органов социальной защиты, партнерами в госуправлении, с негосударственным сектором.
Реализация этого проекта станет для правительства непростым вызовом, но в случае успеха в выигрыше останутся все — и граждане, и государство.