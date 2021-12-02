Золотая пальма первенства Тель-Авива: опыт жизни в самом дорогом городе мира

Тель-Авив занял первое место по дороговизне жизни среди 173 городов мира согласно рейтингу Worldwide Cost of Living 2021, составленному аналитиками британской компании Economist Group. По их оценке, экономическая и культурная столица Израиля стала в 2021 году самым дорогим городом мира, поднявшись с пятой позиции и обогнав за год Париж, Гонконг, Осаку и Женеву. Почем литр молока? Взлет города на первое место обусловлен длительным ростом обменного курса израильского шекеля по отношению к доллару США и ростом цен в стране на продукты питания и транспорт, включая топливо, отмечают газеты The Jerusalem Post и The Times of Israel. По данным британских аналитиков из Economist Group, в среднем цены на товары и услуги в городе выросли в текущем году на 3,5% в местной валюте по сравнению с ростом всего на 1,9% в 2020 году.

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В реальной жизни это отражается в том, что, например, литр молока в магазине стоит в пересчете на российскую валюту не менее 170 рублей за литр в большом сетевом магазине; за шаурму в уличном кафе придется отдать больше тысячи рублей; а в ресторане без алкогольных напитков оставите не менее 5–7 тыс. рублей на человека. Еще лет пять назад жители Тель-Авива шутили, что здесь дорого, как на модном европейском горнолыжном курорте в разгар сезона. Теперь к этому прибавилась еще и мировая пальма первенства от Economist Group. Укрепление шекеля The Times of Israel отмечает, что шекель укрепляется по отношению к другим валютам уже более десяти лет подряд благодаря, в частности, стабильно сильному росту экономики (ориентированной на высокие технологии), экспорту продукции хайтека и военных технологий (обеспечивающих мощный приток валюты), росту акций высокотехнологичных компаний, притоку инвесторов (покупающих и вкладывающих шекели в израильские бумаги и недвижимость). При этом в 2021 году темп укрепления валюты ускорился еще и в связи с ранним выходом национальной экономики из периода локдаунов (вводимых из-за пандемии COVID-19) благодаря успешной кампании по вакцинации населения. По оценкам израильской экономической газеты "Глобс", то, что более 60% израильтян уже привиты тремя дозами вакцины, способствовало росту курса шекеля по отношению к американскому доллару на 4%. Всего же с начала пандемии израильская валюта поднялась к доллару в среднем более чем на 10%. Так, 30 января 2020 года доллар стоил 3,45 шекеля; в самом начале пандемии в середине марта того же года израильская валюта кратковременно упала в цене до 3,85 шекеля за доллар; после чего началось ее восхождение к нынешнему пику. К сентябрю 2021 года шекель торговался уже в районе 3,2 шекеля за доллар, а к середине ноября он вырос почти до уровня в 3,05 шекеля за доллар, что стало его самой сильной позицией за последние 26 лет. Квартирные метры Нельзя не отметить, что еще в 2011 году в Тель-Авиве несколько месяцев продолжались выступления жителей против дороговизны. В центре города тогда появился масштабный палаточный городок протестующих, которые не уходили ни днем, ни ночью. Они высказывали недовольство ценами на продукты питания и недвижимость. Прошло десять лет. Палаточного городка и след простыл, а цены продолжают расти. Тогда за миллион долларов в Тель-Авиве можно было купить пятикомнатные хоромы, сейчас же можно рассчитывать лишь на малогабаритную квартиру.

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Цены на недвижимость в Тель-Авиве только за в 2021 год выросли в шекелях на 10%. Возглавляющий муниципалитет города уже два десятилетия Рон Хульдаи в интервью газете "Гаарец" призвал власти страны принять срочные меры, с тем чтобы прервать рост цен на недвижимость в стране, дабы избежать перегрева рынка и социального взрыва. Вместе с ценой на квадратные метры растут и цены на аренду — город является магнитом на рынке труда. В так называемом Большом Тель-Авиве (сам город и ближайшие пригороды) расположены офисы огромного количества компаний, в том числе иностранных цифровых гигантов, к примеру. Транспортные заторы на дорогах, по которым Тель-Авив также является одним из лидеров среди стран ОБСЕ, приводят к тому, что утром въехать, а вечером выехать из городских пределов крайне проблематично. Все шоссе забиты на километры — система общественного транспорта в Израиле далека от совершенства. Альтернативное жилье В связи со всем этим многие граждане предпочитают оставаться жить в городской черте, но вынужденно применяют различные хитрости, с тем чтобы сократить бремя аренды. Так, популярен среди израильтян съем больших квартир в Тель-Авиве в режиме "коммуналки", когда, к примеру, в пятикомнатной квартире вскладчину проживают пять разных людей или даже семей. Каждый живет в своей комнате, а аренду, коммунальные расходы и муниципальный налог делят в соответствии с занимаемой площадью. Летом из-за жары и кондиционеров плата только за электричество в такой квартире может легко обходиться тысяч в 10–15 рублей в месяц, еще в 10 тыс. рублей в месяц встает муниципальный налог.

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