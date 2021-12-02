Золотая пальма первенства Тель-Авива: опыт жизни в самом дорогом городе мира

Тель-Авив занял первое место по дороговизне жизни среди 173 городов мира согласно рейтингу Worldwide Cost of Living 2021, составленному аналитиками британской компании Economist Group. По их оценке, экономическая и культурная столица Израиля стала в 2021 году самым дорогим городом мира, поднявшись с пятой позиции и обогнав за год Париж, Гонконг, Осаку и Женеву.
Почем литр молока?
Взлет города на первое место обусловлен длительным ростом обменного курса израильского шекеля по отношению к доллару США и ростом цен в стране на продукты питания и транспорт, включая топливо, отмечают газеты The Jerusalem Post и The Times of Israel. По данным британских аналитиков из Economist Group, в среднем цены на товары и услуги в городе выросли в текущем году на 3,5% в местной валюте по сравнению с ростом всего на 1,9% в 2020 году.
В реальной жизни это отражается в том, что, например, литр молока в магазине стоит в пересчете на российскую валюту не менее 170 рублей за литр в большом сетевом магазине; за шаурму в уличном кафе придется отдать больше тысячи рублей; а в ресторане без алкогольных напитков оставите не менее 5–7 тыс. рублей на человека. Еще лет пять назад жители Тель-Авива шутили, что здесь дорого, как на модном европейском горнолыжном курорте в разгар сезона. Теперь к этому прибавилась еще и мировая пальма первенства от Economist Group.
Укрепление шекеля
The Times of Israel отмечает, что шекель укрепляется по отношению к другим валютам уже более десяти лет подряд благодаря, в частности, стабильно сильному росту экономики (ориентированной на высокие технологии), экспорту продукции хайтека и военных технологий (обеспечивающих мощный приток валюты), росту акций высокотехнологичных компаний, притоку инвесторов (покупающих и вкладывающих шекели в израильские бумаги и недвижимость).
При этом в 2021 году темп укрепления валюты ускорился еще и в связи с ранним выходом национальной экономики из периода локдаунов (вводимых из-за пандемии COVID-19) благодаря успешной кампании по вакцинации населения. По оценкам израильской экономической газеты "Глобс", то, что более 60% израильтян уже привиты тремя дозами вакцины, способствовало росту курса шекеля по отношению к американскому доллару на 4%. Всего же с начала пандемии израильская валюта поднялась к доллару в среднем более чем на 10%.
Так, 30 января 2020 года доллар стоил 3,45 шекеля; в самом начале пандемии в середине марта того же года израильская валюта кратковременно упала в цене до 3,85 шекеля за доллар; после чего началось ее восхождение к нынешнему пику. К сентябрю 2021 года шекель торговался уже в районе 3,2 шекеля за доллар, а к середине ноября он вырос почти до уровня в 3,05 шекеля за доллар, что стало его самой сильной позицией за последние 26 лет.
Квартирные метры
Нельзя не отметить, что еще в 2011 году в Тель-Авиве несколько месяцев продолжались выступления жителей против дороговизны. В центре города тогда появился масштабный палаточный городок протестующих, которые не уходили ни днем, ни ночью. Они высказывали недовольство ценами на продукты питания и недвижимость. Прошло десять лет. Палаточного городка и след простыл, а цены продолжают расти. Тогда за миллион долларов в Тель-Авиве можно было купить пятикомнатные хоромы, сейчас же можно рассчитывать лишь на малогабаритную квартиру.
Цены на недвижимость в Тель-Авиве только за в 2021 год выросли в шекелях на 10%. Возглавляющий муниципалитет города уже два десятилетия Рон Хульдаи в интервью газете "Гаарец" призвал власти страны принять срочные меры, с тем чтобы прервать рост цен на недвижимость в стране, дабы избежать перегрева рынка и социального взрыва.
Вместе с ценой на квадратные метры растут и цены на аренду — город является магнитом на рынке труда. В так называемом Большом Тель-Авиве (сам город и ближайшие пригороды) расположены офисы огромного количества компаний, в том числе иностранных цифровых гигантов, к примеру. Транспортные заторы на дорогах, по которым Тель-Авив также является одним из лидеров среди стран ОБСЕ, приводят к тому, что утром въехать, а вечером выехать из городских пределов крайне проблематично. Все шоссе забиты на километры — система общественного транспорта в Израиле далека от совершенства.
Альтернативное жилье
В связи со всем этим многие граждане предпочитают оставаться жить в городской черте, но вынужденно применяют различные хитрости, с тем чтобы сократить бремя аренды. Так, популярен среди израильтян съем больших квартир в Тель-Авиве в режиме "коммуналки", когда, к примеру, в пятикомнатной квартире вскладчину проживают пять разных людей или даже семей. Каждый живет в своей комнате, а аренду, коммунальные расходы и муниципальный налог делят в соответствии с занимаемой площадью. Летом из-за жары и кондиционеров плата только за электричество в такой квартире может легко обходиться тысяч в 10–15 рублей в месяц, еще в 10 тыс. рублей в месяц встает муниципальный налог.
Многие израильтяне в последнее время предпочитают покупать списанные, но еще находящиеся на ходу грузовики и автобусы и переоборудовать их под квартиры на колесах. На пустырях и в разных тихих уголках города бывают припаркованы сразу несколько таких караванов. Формально статус подобного проживания не совсем легален, поэтому такие авто должны быть на ходу, чтобы периодически менять свое местоположение, рассказал мне житель одного из таких домов на парковке в старом порту Яффо на юге Тель-Авива.
По словам Итая, которому на вид около 25 лет, за последние годы после его возвращения из армии он менял место жительства несколько раз из-за постоянного роста цен на аренду и отсутствия работы из-за пандемии. Он жил в маленькой комнате в большой квартире в центре Тель-Авива, затем в начале 2021 года переехал к родителям на север города, но вынужден был съехать, чтобы освободить место сестре, вернувшейся жить к родителям вместе с мужем после рождения ребенка. Тогда Итай с несколькими друзьями продали машины, два мотоцикла и скинулись на покупку и переоборудование старого автобуса, в котором теперь и живут. По городу при этом они перемещаются теперь на велосипедах.
Итай признает, что перспектив у такого проживания мало, к тому же зима близко, но выбора пока нет. Тем не менее, по его словам, автобус всего за несколько месяцев отбил более половины своей стоимости — экономия на плате за аренду обычного жилья.
Дороговизна без исключений
Комментаторы базирующегося в Тель-Авиве израильского телеканала I24, поздравляя себя в шутку с пальмой первенства города по дороговизне, отмечали, что такое положение дел касается прежде всего иностранных компаний, чьи расходы в долларах на содержание представительств и выплату зарплат сотрудникам в Израиле растут даже быстрее, чем цены на бензин. Но дороговизна все же распространяется на все. Рост цен на продукты питания, услуги, транспорт, жилье вовсю затрагивает и обычных горожан, тем более если принять во внимание, что и за пределами Тель-Авива в Израиле не сильно дешевле.
Добавлю, по городу действительно быстрее, удобнее и дешевле перемещаться на велосипеде; питаться дома здоровее и бюджетнее, чем в кафе и ресторанах. И так же во всем остальном.