Золотая пальма первенства Тель-Авива: опыт жизни в самом дорогом городе мира

Тель-Авив занял первое место по дороговизне жизни среди 173 городов мира согласно рейтингу Worldwide Cost of Living 2021, составленному аналитиками британской компании Economist Group. По их оценке, экономическая и культурная столица Израиля стала в 2021 году самым дорогим городом мира, поднявшись с пятой позиции и обогнав за год Париж, Гонконг, Осаку и Женеву.

Почем литр молока?

Взлет города на первое место обусловлен длительным ростом обменного курса израильского шекеля по отношению к доллару США и ростом цен в стране на продукты питания и транспорт, включая топливо, отмечают газеты The Jerusalem Post и The Times of Israel. По данным британских аналитиков из Economist Group, в среднем цены на товары и услуги в городе выросли в текущем году на 3,5% в местной валюте по сравнению с ростом всего на 1,9% в 2020 году.