Что заставило австрийского "вундеркинда" Себастьяна Курца уйти из политики

Описание Себастьян Курц © AP Photo/Ronald Zak

Вундеркинд, суперзвезда, фантастический Басти — такие громкие эпитеты на протяжении десяти лет сопровождали карьеру, пожалуй, главного "политпроекта" современной Австрии. Взлетевший на вершину политического олимпа Себастьян Курц теперь вынужденно оставил не только кресло канцлера, но и вовсе уходит с поста председателя правящей Австрийской народной партии и из политики в целом. Оба решения 35-летнего австрийца уже привели к резонансным рокировкам в правительстве, и не исключено, что они способны спровоцировать досрочные парламентские выборы весной будущего года. Курц официально объяснил отставку угасанием страсти к политике из-за постоянных ложных обвинений и желанием посвятить время семье с новорожденным сыном. Но этот нелегкий шаг продиктован, видится мне, и более вескими мотивами. Экс-канцлер впервые в австрийской истории является фигурантом двух громких антикоррупционных расследований. Причем проблемы у него начались из-за скандала "Ибица-гейт", в результате которого в 2019 году уже погорел бывший вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе.

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Прокуратура по борьбе с коррупцией в рамках дела "Ибица-гейт" конфисковала смартфон экс-чиновника Министерства финансов Томаса Шмида. Восстановив на нем удаленные данные, следователи наткнулись на интересную переписку Шмида с Курцем в мессенджере о предполагаемых махинациях 2016–2017 годов. Часть скандальных сообщений стала достоянием общественности, другая часть ждет своего часа и еще может навести шума. В итоге экс-канцлера сначала обвинили в даче ложных показаний по делу о назначении приближенных на ключевые посты в госучреждениях, а затем он стал подозреваемым в пособничестве взяточничеству из-за предполагаемой траты бюджетных денег на предвзятые соцопросы. И хотя сам Курц уверен, что ему удастся опровергнуть выдвинутые обвинения, следствие продолжается полным ходом, ведь для этого парламент лишил Курца даже депутатской неприкосновенности. Дежавю "Ибица-гейт" Отставка Курца со всех постов напомнила о внутриполитическом кризисе в Австрии 2019 года. Опубликованная в СМИ видеозапись беседы экс-вице-канцлера Штрахе с подставной племянницей российского олигарха о финансовых махинациях стоила ему не просто политической карьеры, но и доверия в австрийском обществе. Расследование по делу "Ибица-гейта" дошло до суда — Штрахе в августе 2021 года приговорили к условному сроку на 15 месяцев из-за взятки в виде пожертвований от директора частной клиники в 2016 и 2017 годах. Сам Штрахе намерен подать апелляцию, высказывая несогласие с вердиктом. Для этого буквально несколько дней назад он был вынужден обратиться к подписчикам в Facebook с просьбой о сборе денег на оплату услуг адвокатов.

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История с уходом Штрахе словно повторяется в случае с Курцем. Первый после отставки второго с поста канцлера даже выразил ему сочувствие из-за сложившейся ситуации и пожелал держаться с мужеством. Что дальше, господин Курц? Экс-канцлер пока не разглашает, чем именно будет заниматься. Он заявил о новой главе в жизни и предвкушении рождественской поры с сыном и семьей, "перед тем как в новом году посвятить себя новым профессиональным задачам". На этот счет австрийские наблюдатели отмечают, что Курцу могло поступить достойное предложение о трудоустройстве от частной компании из-за рубежа. Например, появились сведения о том, что он летал в Дублин и Цюрих не по государственным вопросам. Правда, подробности этих поездок не разглашаются, что породило почву для разных спекуляций. Например, некоторые напоминают, что бывший австрийский канцлер Кристиан Керн вошел в состав совета директоров РЖД, Вольфганг Шюссель — в совет директоров "Лукойла". Самый молодой На данном этапе Курц сделал исключительную политическую карьеру и, бесспорно, запомнится всем в Австрии и за ее пределами. В истории страны он стал самым молодым статс-секретарем в 25 лет, самым молодым министром иностранных дел в 27 лет, самым молодым канцлером и главой правительства в Европе в 31 год. К своим 35 годам он — дважды самый молодой экс-канцлер Австрии, при этом до сих пор не имеет законченного высшего образования.

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