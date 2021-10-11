За бортом правительства. Почему Курц ушел с поста канцлера Австрии?

Описание Себастьян Курц © EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA

"Акела промахнулся!" Этой известной фразой по мотивам "Книги джунглей" Редьярда Киплинга можно охарактеризовать правительственный кризис в Австрии вокруг канцлера Себастьяна Курца. Политические оппоненты и либеральная австрийская пресса поспешили без суда признать его "недееспособным" шефом правительства, когда он стал фигурантом расследования о предполагаемых тратах бюджетных средств на улучшение имиджа возглавляемой им консервативной Австрийской народной партии (АНП). Стремление как минимум сохранить собственную партию у руля в коалиционном кабинете министров с "Зелеными" вынудило Курца пожертвовать собой и передать кресло канцлера соратнику и министру иностранных дел Александеру Шалленбергу. Второй раз за два года Курца вытеснили из правительства, но в его случае это определенно не станет концом вожака стаи. Вынужденный шаг назад Уход Курца из правительства отчасти предопределили обыски в штаб-квартире его партии, ведомстве федерального канцлера и Министерстве финансов. Они произвели эффект внутриполитического землетрясения из-за подозрения в том, что Курц и его окружение в период 2016–2018 годов могли быть причастны к организации финансирования из госбюджета положительных для его партии соцопросов и публикаций на ресурсах крупнейшего австрийского медиаконцерна Österreich.

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Следствие исходит из того, что размер ущерба государству превысил €300 тыс. Порог, при котором в случае доказанного обвинения по делу о злоупотребоении доверием грозит до 10 лет тюрьмы. Хотя в отношении всех подозреваемых действует презумпция невиновности. Именно Курца следствие считает лицом, с одобрения которого были совершены предполагаемые махинации с деньгами австрийских налогоплательщиков. Курц назвал эти обвинения ложными и намерен приложить максимальные усилия для их опровержения. Не упустившая свой шанс оппозиция успела навязать общественному мнению и средствам массовой информации посыл о необходимости отставки Курца. Этот призыв неожиданно поддержала партия "Зеленые" — партнер Курца по правительственной коалиции. Они публично поставили ультиматум Курцу и для продолжения сотрудничества с консерваторами в кабмине призвали его заменить себя на посту канцлера на человека с безупречной репутацией. В противном случае "Зеленые" могли поддержать оппозиционный вотум недоверия канцлеру в парламенте, за которым мог вообще последовать исход АНП из правительства. Выборы сейчас невыгодны Перспектива остаться за бортом власти или объявления досрочных парламентских выборов в случае вотума недоверия совершенно невыгодна для АНП этой осенью в условиях звучащих против ее лидера обвинений. Гипотетически консерваторы сейчас способны заручиться поддержкой большинства избирателей, но они уязвимы, пока против их лидера идет расследование. Успех партии построен исключительно на авторитете Курца — центральной и незаменимой фигуры. То есть для успешного выступления на выборах партии сначала потребуется минимизировать любые угрозы имиджу Курца. А для этого ему надо опровергнуть подозрения в коррупции, чтобы не обременять себя в будущем очередными порциями резонансных спекуляций. Именно поэтому единственным вариантом для Курца осталось сохранение действующей коалиции с "Зелеными" путем перехода с поста канцлера на работу в парламент в руководство партийной фракцией. Ведь даже в случае перевыборов другие политические силы Австрии в настоящее время исключают возможность сотрудничества с партией Курца в будущем. Теневой канцлер Курц Рокировка с уходом Курца в парламент и приход на пост канцлера министра иностранных дел Александера Шалленберга представляется для действующего правительства наилучшим компромиссным решением. Дипломат Шалленберг устраивает "Зеленых", его кандидатура в качестве канцлера в итоге позволила продолжить их совместную работу в правительстве с партией Курца.

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