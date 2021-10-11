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Мнение

За бортом правительства. Почему Курц ушел с поста канцлера Австрии?

ВАЛЕЕВ Дмитрий
ВАЛЕЕВ Дмитрий 
Руководитель представительства ТАСС в Австрии
Дмитрий Валеев — о том, станет ли это решение концом карьеры политика
Себастьян Курц EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA
Описание
Себастьян Курц
© EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA

"Акела промахнулся!" Этой известной фразой по мотивам "Книги джунглей" Редьярда Киплинга можно охарактеризовать правительственный кризис в Австрии вокруг канцлера Себастьяна Курца. Политические оппоненты и либеральная австрийская пресса поспешили без суда признать его "недееспособным" шефом правительства, когда он стал фигурантом расследования о предполагаемых тратах бюджетных средств на улучшение имиджа возглавляемой им консервативной Австрийской народной партии (АНП). Стремление как минимум сохранить собственную партию у руля в коалиционном кабинете министров с "Зелеными" вынудило Курца пожертвовать собой и передать кресло канцлера соратнику и министру иностранных дел Александеру Шалленбергу. Второй раз за два года Курца вытеснили из правительства, но в его случае это определенно не станет концом вожака стаи.

Вынужденный шаг назад

Уход Курца из правительства отчасти предопределили обыски в штаб-квартире его партии, ведомстве федерального канцлера и Министерстве финансов. Они произвели эффект внутриполитического землетрясения из-за подозрения в том, что Курц и его окружение в период 2016–2018 годов могли быть причастны к организации финансирования из госбюджета положительных для его партии соцопросов и публикаций на ресурсах крупнейшего австрийского медиаконцерна Österreich.

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Следствие исходит из того, что размер ущерба государству превысил €300 тыс. Порог, при котором в случае доказанного обвинения по делу о злоупотребоении доверием грозит до 10 лет тюрьмы. Хотя в отношении всех подозреваемых действует презумпция невиновности. Именно Курца следствие считает лицом, с одобрения которого были совершены предполагаемые махинации с деньгами австрийских налогоплательщиков. Курц назвал эти обвинения ложными и намерен приложить максимальные усилия для их опровержения.

Не упустившая свой шанс оппозиция успела навязать общественному мнению и средствам массовой информации посыл о необходимости отставки Курца. Этот призыв неожиданно поддержала партия "Зеленые" — партнер Курца по правительственной коалиции. Они публично поставили ультиматум Курцу и для продолжения сотрудничества с консерваторами в кабмине призвали его заменить себя на посту канцлера на человека с безупречной репутацией. В противном случае "Зеленые" могли поддержать оппозиционный вотум недоверия канцлеру в парламенте, за которым мог вообще последовать исход АНП из правительства.

Выборы сейчас невыгодны

Перспектива остаться за бортом власти или объявления досрочных парламентских выборов в случае вотума недоверия совершенно невыгодна для АНП этой осенью в условиях звучащих против ее лидера обвинений. Гипотетически консерваторы сейчас способны заручиться поддержкой большинства избирателей, но они уязвимы, пока против их лидера идет расследование.

Успех партии построен исключительно на авторитете Курца — центральной и незаменимой фигуры. То есть для успешного выступления на выборах партии сначала потребуется минимизировать любые угрозы имиджу Курца. А для этого ему надо опровергнуть подозрения в коррупции, чтобы не обременять себя в будущем очередными порциями резонансных спекуляций. Именно поэтому единственным вариантом для Курца осталось сохранение действующей коалиции с "Зелеными" путем перехода с поста канцлера на работу в парламент в руководство партийной фракцией. Ведь даже в случае перевыборов другие политические силы Австрии в настоящее время исключают возможность сотрудничества с партией Курца в будущем.

Теневой канцлер Курц

Рокировка с уходом Курца в парламент и приход на пост канцлера министра иностранных дел Александера Шалленберга представляется для действующего правительства наилучшим компромиссным решением. Дипломат Шалленберг устраивает "Зеленых", его кандидатура в качестве канцлера в итоге позволила продолжить их совместную работу в правительстве с партией Курца.

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Шалленберг как член АНП будет де-факто следовать политической линии, которую определяет ее председатель. Тактически Курц сделал единственно верный шаг: без прямого присутствия в правительстве он сможет диктовать решения и повестку новому шефу кабмина, а значит, быть теневым канцлером Австрии, опирающимся на безоговорочную поддержку однопартийцев.

Курц — молодой, но опытный политик, который предпочитает контролировать каждый шаг своего окружения. Он дважды становился канцлером Австрии. Впервые пришел во власть в 2017 году, но в 2019-м был вынужден уйти в отставку из-за вотума недоверия парламента в результате внутриполитического скандала "Ибица-гейт" с участием экс-вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. В 2019 году его партия снова победила на досрочных выборах, и он второй раз стал канцлером.

Рискнет ли 35-летний австриец и лидер ведущей политической партии Австрии в третий раз претендовать на пост канцлера, покажут время и результаты следствия. Сейчас же у него есть возможность посвятить себя личной жизни — в конце года ему предстоит стать отцом ребенка от спутницы жизни Сюзанны Тир.

Предвзятое следствие?

Тем временем в политической карьере Курцу потребуется запастись терпением в борьбе с обвинениями антикоррупционной прокуратуры. Этот следственный орган давно преследует его соратников из Австрийской народной партии. Эта прокуратура считается независимым ведомством, но интересным образом ее следователи уже оказывались вовлечены в предвзятые процессы.

Информационный фон вокруг дела Курца каждый раз также подогревает центральная австрийская пресса, в которую сначала просочился протокол постановления об обысках у его окружения, а затем массив данных личной СМС-переписки из изъятого в 2019 году мобильного телефона одного из фигурантов расследования, близкого к Курцу. Такие сведения порционно становятся достоянием общественности, хотя могут быть доступны только следствию. У стороннего наблюдателя возникает справедливый вопрос: кто и зачем передает прессе данные следствия?

Дальнейшая судьба Курца в государственной политике зависит от того, какие подробности из его личной переписки с фигурантами уголовного производства о коррупции могут всплыть в ходе расследования. Отсутствие информационных провокаций о других предполагаемых махинациях вполне может подготовить почву для досрочных парламентских выборов с участием Курца в качестве ведущего кандидата на пост канцлера. Его партии останется только дождаться выгодного момента, чтобы стать их триумфатором. Однако в 2021 году этого ожидать не стоит.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Цитирование разрешено со ссылкой на tass.ru
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АвстрияКурц, Себастьян
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