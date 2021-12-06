Дружба с собственной тревогой: как выявить и побороть чувство "надвигающейся беды"

"Суровый 1997 год, мне семь лет. Шла из школы, странно себя чувствовала, будто наблюдает кто-то, тревожно было. Заметила подозрительного человека. Решила подстраховаться и не идти в свою пустую квартиру, а к знакомому, в соседний дом. Выяснилось, что не зря. За мной действительно следили, как потом выяснилось, хотели через меня шантажировать родителей". "Тревога предупреждает меня о том, что ситуация сложная или нежелательная, не только оперативно, но и стратегически". "Тревога мешает, как правило, в публичных выступлениях. Как дурак начинаю заикаться, краснею ужасно". "Тревога истощает, не дает действовать". "Если я не отключаю тревогу, я вообще ни на что не могу решиться". Большинству современных людей тревога знакома: "липкое" чувство, что надвигается беда; беспокойство по поводу будущих событий, которые, возможно, никогда и не наступят; непонятно откуда взявшийся страх неизвестно чего. Собственно, последнее и отличает тревогу от страха: у страха есть предмет (например, в момент выступления я боюсь упасть со сцены, потому что у меня кружится голова), а у тревоги — только смутное представление о предмете в будущем (я боюсь выступать, потому что вдруг туда придут недоброжелатели, вдруг я забуду слова, вдруг на мне лопнут джинсы, вдруг начнется пожар…).

В перечисленных выше фразах можно выделить как негативные, так и позитивные последствия тревоги, ведь она закрепилась в эволюции человека неспроста: она точно бывает полезной. Тревога маркирует будущие опасности и позволяет их избежать либо проконтролировать, подготовиться к ним (например, я позову на выступление группу поддержки, подготовлю шпаргалку, выберу джинсы по размеру, ознакомлюсь с планом эвакуации из здания). Это чувство помогает подсветить слабые места, выйти из рутины и посмотреть на жизнь со стороны, мобилизует силы для изменений, придает мотивации к действию. Оптимум мотивации Здесь кроется ключевое отличие позитивных эффектов от негативных: тревога очевидно связана с мотивацией, а у мотивации, в свою очередь, сложные отношения с деятельностью. В психологии последнюю связь описывает так называемый закон Йеркса — Додсона, или закон оптимума мотивации: эффективность деятельности растет вместе с интенсивностью мотивации, но после определенного предела — чем сильнее мотивация, тем ниже эффективность — в виде графика эта закономерность выглядит как перевернутая парабола. Проще говоря, если чего-то хочешь, это помогает идти к цели, но если хочешь слишком сильно, то это мешает действовать. Появляются страхи, сомнения, беспокойные мысли вплоть до полной парализации воли и выгорания, нежелания выбирать и делать что-либо из-за страха ошибиться. Беспокойный ум Беспокойство — одна из стратегий избавления от тревоги: мы придумываем возможные варианты событий, гоняем мысли в голове по кругу, создавая иллюзию контроля и предсказуемости. Парадоксальным образом, будучи призванным помогать, беспокойство чаще мешает, не давая определить, что является подконтрольным и где можно планировать собственную активность, а с чем придется смириться или пребывать в неопределенности какое-то время. Мысли жуются, как жвачка, и психологи называют этот процесс руминациями: буквально переживание-пережевывание, причем они могут быть как о прошлом (надо было поступить иначе, зачем же я так сделала), так и о будущем. Руминации истощают и парализуют волю, на них уходит много времени, а пользы они не дают, ведь в реальном мире ничего не меняется.

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Один из популярных способов избавления от мысленной жвачки — метафора "тефлонового сознания", предложенная американской психотерапевткой Маршей Линехан. Представьте, что навязчивые, беспокойные, пустые мысли в голове появляются и тут же соскальзывают, будто с тефлонового покрытия сковородки, не налипают и не задерживаются. Визуализируйте их, будто наблюдая со стороны за тем, что происходит в вашем сознании. Это может получиться не с первого раза, просто продолжайте практиковать. Когда тревоги слишком много Тревога — нормальное состояние, однако иногда она затапливает настолько, что не дает нормально жить, заставляет избегать тех вещей и событий, что были важными и ценными раньше. Например, Маша любит проводить выходные с друзьями, но после болезненного расставания боится встретить в гостях бывшего парня. Рационально она понимает, что это безопасно, он не причинит ей вреда, но эмоционально она не готова видеть его и говорить с ним. Вместо проверки фактов (позвонить друзьям и спросить, приглашен ли он) или прямого разговора с бывшим Маша выбирает совсем отказаться от любимых когда-то вечеров с друзьями. Тревога о возможном развитии событий заставляет ее страдать и изолироваться от всех. В работе с психологом Маша могла бы поиграть, придумав разные варианты действий и прожив их в безопасном пространстве в упражнениях в воображении и ролевых играх. Они могли бы исследовать корни тревоги, интенсивность которой кажется не вполне адекватной той ситуации, в которой Маша находится сейчас, — и могло бы выясниться, что она просто привыкла избегать неприятных разговоров, потому что, будучи подростком, она не могла за себя постоять и не имела подобного опыта. А иногда специалисты могут видеть, что клиенты действительно в текущей ситуации справляются с затапливающей их тревогой деструктивными способами: алкоголь, психоактивные вещества, любые поведенческие зависимости, избегание, компульсии. В таком случае самое время обратиться к психиатру, чтобы вернуть контроль над своей жизнью и ментальным здоровьем. Самопомощь

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