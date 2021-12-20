Пять шагов к счастливому утреннику: как вести себя с детьми на Новый год

В романе "Петровы в гриппе и вокруг него" описан новогодний утренник глазами пятилетнего ребенка: кругом суета, неудобный костюм, что-то постоянно нужно делать, незнакомые люди задают непонятные вопросы; не знаешь, куда деть подарочную шоколадку, а больше всего на свете хочется наконец найти маму и уйти из этого холодного и шумного зала подальше.

Дети должны были вытянуть руки вперед и убирать их, чтобы мужчина, обегавший вокруг елки под веселую мелодию, не хлопнул их по рукам. Петров вообще не стал вытягивать руки, так как был не уверен в своей координации движений. Те, кто не успел увернуться от рукавиц мужчины, должны были потанцевать перед елкой. Петров мысленно порадовался, что его миновала сия чаша, тем более что одна девочка даже расплакалась, когда ее подвели к елке, Петров не понял из-за чего, но сообразил, что раз девочка плачет, то причина у нее для этого есть

К сожалению, у многих взрослых утренники остались в памяти не как веселые праздники, а как опыт первого публичного унижения или позора. Но именно мы, взрослые, можем помочь детям совладать с так называемой социальной тревогой и действительно получить удовольствие от торжества.

От банального похода в туалет перед выступлением до проверки удобства костюма. Ведь часто в праздничных нарядах, кроме бирок, есть еще и колючие вставки, а их можно заранее устранить, нашив заплатку изнутри, или нейтрализовать, надев маечку. Важно подумать и о комфортной температуре в помещении: будет ли удобно выступать в медвежьей шубе или ограничиться жилеткой с коротким рукавом на майку. Возможно, если утренник проходит в неудобное время, было бы неплохо завернуть для ребенка с собой перекус.

Шаг 2. Подготовка материала

Если предполагается выступление ребенка на утреннике, то можно уделить дополнительное внимание домашним репетициям: повторять слова и сценки столько раз, сколько это будет необходимо для него самого, создавать маячки и ассоциации, помогать освоить смысл ролей/слов/стихотворений, чтобы в случае запинки ребенок мог легче вспомнить, с какого момента продолжать. Обычно такие домашние репетиции не занимают больше десяти минут за один подход. Если вы лично будете присутствовать на утреннике, возможно, вы тоже сможете помочь вспомнить позабытый элемент.

Шаг 3. Что может пойти не так?

Костюм подготовлен, роль выучена, но юного артиста может парализовать страх. Здесь на помощь могут прийти "волшебные предметы": маленькие игрушки, карточки с картинками к выступлению или аксессуары, которые малыш может взять с собой и на которых он будет концентрироваться. Для этого нужно дома немного потренироваться успокаиваться, держа в руке или чувствуя где-то в кармане "волшебный предмет". Цель состоит в переключении внимания с парализующего страха на какое-то простое действие, которое поможет вернуться мыслями к выступлению.

Шаг 4. Поддержка друзей

Если у вас есть родительский чат, можно поделиться с другими артистами кусочком своей роли, подучив в свою очередь чужую, — так дети могут подстраховать друг друга. Правда, это вряд ли сработает с совсем маленькими детьми — они рискуют только больше запутаться. Но в старшей или подготовительной группе можно скооперироваться с друзьями, что, помимо достижения основной цели, научит детей и социальной поддержке.

Шаг 5. После выступления