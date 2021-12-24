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Мнение

Стратегического значения: о ходе самой смелой десантной операции русского флота XX века

ИСАЕВ Алексей
ИСАЕВ Алексей 
Историк, кандидат исторических наук
Алексей Исаев — о Керченско-Феодосийской боевой операции, в процессе которой небольшие отряды кораблей и десантников совершили невозможное

80 лет назад, 25 декабря 1941 года, началась Керченско-Феодосийская десантная операция Закавказского фронта. В бушующее декабрьское море вышли катера, мобилизованные рыболовные сейнеры, шаланды, баржи, нагруженные людьми, впервые идущими в бой. В отечественной историографии ее часто называют "стратегической операцией", и не без основания — десант сравнительно небольших сил перевернул весь ход боевых действий в южном секторе советско-германского фронта.

Поздней осенью 1941 года Красная армия на всем фронте — от Тихвина до Ростова — готовилась к тому, чтобы нанести ответный удар по потерявшим темп и уже значительно ослабленным немецким войскам. План высадки морского и воздушного десантов на Керченском полуострове был представлен Ставке ВГК штабом Закавказского фронта 26 ноября — буквально через десять дней после оставления Керчи (16 ноября). Что же произошло? Почему еще вчера отступавшие войска задумались о сложной операции?

Планирование десанта

В первую очередь это было связано с поступлением новых формирований в Красную армию. Проходившие подготовку части начали выдвигаться на фронт, меняя соотношение сил. Также стало известно, что германское командование после захвата Керченского полуострова вывело с него основные войска, сосредоточив их под Севастополем.

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В итоге план, подготовленный штабом командующего Закавказским фронтом Дмитрия Козлова, утвердили директивой Ставки ВГК от 7 декабря 1941 года. В тот момент речь шла о высадке на восточной оконечности Керченского полуострова двух армий — 44-й и 51-й. К планированию подключается командование Черноморского флота. Однако командующий флотом Филипп Октябрьский сразу же раскритиковал план "сухопутчиков", прежде всего за неучет замерзания Керченского пролива, который может оказаться забитым торосами (нагромождения обломков льда), и тогда "ни одна посудина не пролезет". Одновременно Октябрьский предложил смелое решение — высадиться в Феодосии.

Любопытно, что в ходе планирования десантов в Крым если не примером, то аналогом для советских командиров стал английский рейд на Зеебрюгге 1918 года с целью воспрещения использования порта Брюгге подводными лодками кайзеровского флота. Эта смелая операция получила широкую известность в межвоенный период и изучалась в том числе советскими флотскими командирами. Высадка в Феодосии была не менее, а скорее даже более рискованным предприятием, прежде всего ввиду необходимости выйти из-под "зонтика" истребительного прикрытия авиации. В конце концов, Феодосия могла оказаться заминирована противником.

Как гласит девиз британского спецназа — "кто посмеет — побеждает". На мой взгляд, к советской высадке в Феодосии эти слова применимы лучше всего. Немецкое командование отнеслось к обороне крупного порта достаточно беспечно — его акватория не была заминирована, это было сделано уже потом, после получения горького урока. При этом, конечно, Феодосия не была оставлена вовсе без защиты, в районе порта находился пехотный батальон, усиленный артиллерией, — немалая помеха для десанта.

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Кроме того, подготовка операции СССР была прервана — хоть в перспективе и ожидался, но все же оказался внезапным штурм немецкой 11-й армии Эриха фон Манштейна города Севастополя. По всему фронту — от Ладоги до Ростова — немцы отступали или же перешли к обороне, а в Крыму 17 декабря 1941 года началось наступление на русскую крепость. Одной из причин была необходимость для группы армий "Юг" высвободить войска для обороны Донбасса. В случае удачного штурма Севастополя на эти цели можно было бы направить сразу несколько опытных, закаленных в боях дивизий. Немецкое наступление было плохо обеспечено боеприпасами и в итоге застопорилось еще до начала высадки в Феодосии. Однако на одном из участков, в долине реки Бельбек, штурмующим удалось прорвать фронт и нарушить целостность четвертого сектора обороны Севастополя.

Это потребовало срочных мер, и морем в город перебросили резервы: 79-ю стрелковую бригаду и 345-ю стрелковую дивизию — специально обученные и подготовленные для десантной операции. Полноценную замену подготовить уже не успевали. Тем не менее отказываться от высадки было поздно и нецелесообразно.

В бой

Первой начала десантную операцию Азовская военная флотилия — ее тогда возглавлял Сергей Горшков, будущий Главком советского флота уже в ядерную эпоху. Транспорты с пристани Темрюк вышли в море в промежуток между 14 и 17 часами 25 декабря, с пристани Кучугуры — в 19 часов, с пристаней Тамань и Комсомольская — между двумя и тремя часами ночи 26 декабря 1941 года. На кораблях и судах находилось около 8 тыс. солдат и командиров в пяти отрядах.

В условиях плохой погоды и противодействия противника в первый день операции Азовской военной флотилией было высажено около 2,5 тыс. человек на широком фронте, с весьма приблизительным соблюдением районов, часть кораблей вернулись в Темрюк с десантом. Ненамного лучше проходила высадка силами Керченской военно-морской базы в районе Эльтигена и Камыш-Буруна. Немцы спешно собирали силы и контратаковали закрепившихся на узких полосках суши десантников. В этот момент они допустили очередную ошибку и сняли батальон с обороны Феодосии — он спешно выдвинулся к Керчи. Волею судьбы в город пришел закаленный в боях саперный батальон, для которого порт — некое место привала на пути продвижения на восток. Но саперам никто не ставит задач по обороне Феодосии. Вообще, в этот момент германское командование было уверено в успехе, 28 декабря добивание высадившихся советских отрядов воспринималось как дело нескольких часов.

Но немецкие штабисты ошибались. В 13 часов 28 декабря в Новороссийске началась посадка первого броска десанта на крейсеры "Красный Кавказ" и "Красный Крым", эсминцы "Железняков", "Шаумян", "Незаможник" и транспортник "Кубань". Всего было погружено в составе первого броска 5,5 тыс. бойцов и командиров, 15 орудий и шесть минометов. В три часа ночи 29 декабря отряд боевых кораблей подошел к Феодосии. Боновое заграждение на входе в порт оказалось не закрытым — еще одна беспечность нацистов. Десант высаживается прямо в порт и на мол. После короткого, но кровопролитного боя Феодосия была занята десантом.

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Итоги

Этот успех Советской армии произвел эффект разорвавшейся бомбы. Командование 42-го армейского корпуса не нашло ничего лучше, как отдать приказ на отступление от Керчи и свернуть связь. Приказы командующего 11-й армией Эриха фон Манштейна бесполезно сотрясают эфир. Прижатые к берегу остатки советского десанта под Керчью с удивлением видят, что враг уходит. Позже командир корпуса Ганс фон Шпонек был отдан под трибунал и казнен (без приказа отвел свои части с Керченского полуострова), но иное его решение вряд ли могло что-либо изменить.

Нельзя сказать, что операция в Крыму развивалась как по накатанной колее. Потери Красной армии в ней в целом составили около 42 тыс. человек. Немецкое командование собрало крупные силы и вернуло себе контроль над Феодосией в середине января 1942 года. После чего, лишившись крупного порта, советское наступление в Крыму остановилось и стороны на несколько недель перешли к обороне. Но главное все же было достигнуто: вместо высвобождения войск в Крыму группа армий "Юг" вынуждена была держать на полуострове 300-тысячную группировку войск и даже усиливать ее в первую очередь. Время работало на Красную армию.

Нельзя не сказать также, что в 1944 году, когда Красная армия освобождала Крым, немцы оставили в районе Феодосии крупные силы, ожидая повторения десанта декабря 1941 года. Думаю, именно их не хватило для удержания Перекопа и Сиваша, где оборона немецкой 17-й армии обвалилась за несколько дней.

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